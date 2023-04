Comment regarder des vidéos YouTube en arrière-plan sur PC

Il existe plusieurs façons de le faire, toujours en fonction du type de navigateur que nous utilisons.

Avec cette extension Chrome, nous pouvons lire des vidéos en arrière-plan

Regarder des vidéos en arrière-plan sur notre ordinateur est très simple. Parmi les meilleurs navigateurs, il existe une variété d’options partout. Cependant, certains permettent la lecture en arrière-plan de YouTube de manière native, tandis que d’autres ne le font pas. Autrement dit, vous pouvez mettre la vidéo que vous regardiez dans une fenêtre plus petite pour continuer à lire, écrire ou travailler tout en. Cela nous aide à être plus productifs, mais cela nous permet aussi de combiner différentes formes de loisirs, comme jouer à un jeu tout en regardant une vidéo, par exemple. Aujourd’hui, nous allons vous apprendre à regarder des vidéos YouTube en arrière-plan à l’aide d’un PC.

A quoi sert la lecture en arrière-plan sur PC ?

Vous regardiez sûrement à un moment donné une vidéo YouTube très intéressante mais vous vouliez commencer à faire autre chose pendant ce temps. Qu’il s’agisse de continuer à travailler, d’écrire, de dessiner ou simplement de jouer à n’importe quel jeu. Fondamentalement, c’est là que réside son utilité. Cela nous permet également de voir des didacticiels pendant que nous faisons ce que nous voyons, de sorte que c’est plus intuitif et plus facile à réaliser que de changer la fenêtre tout le temps. En général, l’utilitaire est très large et son but ultime est de nous simplifier la vie d’une manière très remarquable. Jusqu’à présent, nous devions simplement nous contenter d’écouter la voix en arrière-plan, mais maintenant, nous pouvons également voir la vidéo, ce qui améliore la qualité de vie.

En résumé:

Cela nous permet de faire plusieurs choses à la fois.

Cela aide que nous puissions suivre les didacticiels étape par étape en douceur.

On peut s’amuser et travailler en même temps.

Cela nous permettra également de combiner différentes formes de loisirs à la maison.

Nous pouvons l’adapter à nos besoins comme nous le voulons.

Cela dit, nous allons découvrir les applications disponibles pour pouvoir le faire.

Comment regarder des vidéos YouTube en arrière-plan dans Google Chrome

C’est l’une des astuces de Google Chrome qui vous permet de tirer le meilleur parti de l’un des navigateurs les plus efficaces et les plus intéressants du marché, à la fois sur PC et sur les téléphones mobiles. Ainsi, le client le plus utilisé au monde nous permet d’utiliser la lecture en arrière-plan, à condition d’installer une extension conçue pour cela.

La bonne nouvelle est que cette extension a précisément été développée par Google lui-même. Par conséquent, il est très facile à intégrer dans notre Google Chrome et la façon de l’utiliser est également incroyablement simple. En bref, c’est un manuel absolu gagnant-gagnant, car il est très sûr, légal et utile à utiliser.

Son utilisation est très simple. Nous devons simplement ajouter l’extension à notre navigateur, accéder à une vidéo YouTube, puis cliquer sur l’icône de l’extension dans le coin supérieur droit de notre navigateur. Une fois cela fait, la vidéo se déplacera automatiquement vers un petit écran que nous pourrons déplacer sur tout l’écran. Nous pouvons également changer la taille en fonction de notre goût.

Télécharger l’extension Picture-in-Picture

Navigateurs qui permettent la lecture en arrière-plan nativement

Il existe de nombreuses applications qui nous permettent de lire nativement des vidéos YouTube en arrière-plan gratuitement et de manière 100% légale. Dans le passé, nous avons parlé du navigateur Vivaldi, parfait pour lire YouTube en arrière-plan. Disponible pour les appareils Android et de bureau, c’est un navigateur très complet qui a cette option sans avoir à installer quoi que ce soit.

Téléchargez Vivaldi sur le Play Store

Avec Opera GX, nous avons également la possibilité de profiter du contenu complètement en arrière-plan, nous devons simplement toucher le bouton pour cela afin que la vidéo soit lue sur un écran plus petit que nous pouvons ajuster et placer où nous voulons. Ainsi, nous sommes confrontés à un engagement envers le navigateur axé sur les joueurs pour apporter une fonctionnalité qui simplifie grandement la lecture de la vidéo en arrière-plan. De plus, il fonctionnera automatiquement sans que vous ayez à toucher quoi que ce soit.

