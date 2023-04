Comment obtenir des gemmes gratuites dans Brawl Stars

Dans Brawl Stars, nous pouvons acheter des gemmes pour habiller nos personnages et plus d’avantages : apprenez comment les obtenir gratuitement.

Brawl Stars compte déjà plus de 100 millions de téléchargements sur le Play Store grâce à des niveaux compétitifs et stimulants

Nous allons vous apprendre à obtenir des gemmes gratuites dans Brawl Stars. Car si vous savez déjà comment obtenir des gemmes gratuites par jeu dans Clash Royale et des Robux gratuits sur Roblox, c’est maintenant au tour de ce jeu vidéo mobile multijoueur qui compte déjà plus de 100 millions de téléchargements. Presque rien!

Qu’est-ce que Brawl Stars ?

Si vous lisez ceci, nous supposons que vous savez déjà ce qu’est Brawl Stars, mais cela ne fait pas de mal de donner un peu de contexte lorsque nous aborderons le sujet plus tard. Eh bien : Brawl Stars est un jeu d’action et de stratégie développé par Supercell, les créateurs de Clash Royale, en 2018 et compatible avec Android et iOS.

Dans Brawl Stars, les joueurs forment des équipes de trois et affrontent d’autres équipes dans différents modes de jeu en ligne. Chaque joueur contrôle un personnage appelé ‘Brawler’, chacun avec ses caractéristiques de différenciation. Au fur et à mesure que le jeu progresse, différents bagarreurs peuvent être déverrouillés, des pièces et des points d’expérience peuvent être acquis.

Brawl Stars propose également des événements spéciaux et des défis temporaires qui offrent des récompenses supplémentaires aux joueurs. Il est téléchargeable gratuitement sur l’Android Play Store, bien qu’il propose des achats intégrés pour la monnaie virtuelle (les gemmes très convoitées) que les joueurs peuvent ensuite utiliser pour acheter des skins, le Brawl Pass ou une mise à niveau dans la progression du jeu.

Cette monnaie peut être achetée avec de l’argent réel et est proposée en packs allant de 30 gemmes pour un prix de deux euros à 2000 gemmes pour 100 euros.

Jusqu’à récemment, le joueur pouvait obtenir des gemmes dans Brawl Stars en ouvrant des boîtes et des coffres, mais Supercell a décidé de supprimer cette possibilité. Ce fait a mis une multitude de fans mal à l’aise et, en même temps, a alimenté le picaresque afin que des hacks ou des techniques illégitimes soient conçus pour obtenir lesdites gemmes, ce que nous ne vous recommandons pas d’utiliser, car il peut mettre vos informations personnelles à risque.

Téléchargez Brawl Stars sur le Play Store

Comment obtenir des gemmes gratuites dans Brawl Stars légalement

A ce jour, le joueur de Brawl Stars n’a qu’un seul moyen d’engraisser son portefeuille de gemmes gratuites : jouer. Les gemmes peuvent être débloquées dans le Brawl Pass gratuit. Dans ce pass gratuit, vous pouvez gagner jusqu’à 90 gemmes tout au long de la saison, tant que vous parvenez à atteindre le niveau 51.

Chaque fois que vous atteignez un certain nombre de niveaux dans le pass gratuit, le jeu vous récompensera également avec un certain nombre de gemmes :

Niveau 3 : 10 gemmes

Niveau 15 : 20 gemmes

Niveau 23 : 10 gemmes

Niveau 35 : 20 gemmes

Niveau 43 : 10 gemmes

Niveau 51 : 20 gemmes

Conseils utiles pour commencer à jouer dans Brawl Stars

En plus d’obtenir des gemmes gratuites, nous pouvons vous montrer quelques astuces pour être le meilleur dans Brawl Stars, surtout si vous commencez tout juste à jouer.

Choisissez soigneusement votre meilleur Brawler – il y a des cartes dans le jeu qui ont des caractéristiques spéciales. Assurez-vous toujours de bien choisir le combattant pour chaque type de carte, car ils peuvent avoir des caractéristiques qui les favorisent lorsqu’il s’agit de se proclamer vainqueur. Par exemple, sur les cartes avec beaucoup d’espace ouvert, il est préférable d’exécuter un Brawler qui a une longue attaque.

Entre amis, bien mieux : avant de commencer à jouer, planifiez entre amis les Brawlers que chacun de vous va prendre afin de développer la meilleure stratégie possible. Si vous jouez seul, le jeu vous relie à des joueurs qui ont un nombre similaire de trophées, mais quel que soit le bagarreur qu’ils ont choisi.

La progression du Brawler est importante : il est essentiel que vous augmentiez le Niveau de Puissance des Brawlers en leur donnant des Points. Une fois que vous avez atteint le niveau 7, la boîte de gadgets sera déverrouillée. Ces outils, qui peuvent être obtenus en échange de gemmes, peuvent offrir des soins, recharger des attaques, augmenter la vitesse, etc.

Gardez toujours un œil attentif sur les buissons : vérifiez toujours lors du démarrage des buissons sur la carte. Tirez dessus parce que vous ne savez jamais si quelqu’un pourrait s’accroupir et se cacher pour vous porter un coup fatal.

Vous savez déjà tout ce dont vous avez besoin pour commencer dans le monde passionnant de ce MOBA extrêmement populaire. Deviendrez-vous le meilleur de votre groupe d’amis ?

