Comment libérer de l’espace dans Google Photos : augmentez votre stockage gratuitement

Google Photos est l’un des outils les plus utiles pour l’écosystème Android

Ainsi, nous pouvons libérer de l’espace dans Google Photos

Aujourd’hui, nous vous proposons une astuce sur ce qu’il faut faire lorsque Google Photos est plein. L’un des principaux problèmes que nous rencontrons dans Google Photos est le stockage, car il se remplit très facilement avec nos instantanés, faisant parfois de la gestion de notre compte un véritable casse-tête. Il existe quelques options, telles que la désactivation de la sauvegarde de Google Photos. Cependant, nous vous apportons aujourd’hui la solution pour que vous puissiez étendre le stockage de votre téléphone de manière totalement gratuite. Allons-y car la vérité est que c’est une procédure assez simple.

applications de photographie

Comment utiliser « Libérer de l’espace »

Souvent, la sauvegarde est effectuée, nous ne supprimons pas ces informations de notre téléphone mobile. Cela génère un problème très clair pour nous, car nous avons des fichiers en double et cela prend un espace très important dans notre stockage. Pour cela, Google Photos dispose d’une fonction appelée « libérer de l’espace » très simple d’utilisation.

Tout d’abord, nous devons ouvrir Google Photos. Une fois cela fait, nous devrons aller dans la section « Bibliothèque ». Là, l’option « Libérer de l’espace » apparaîtra, une place que nous devons lui donner et une nouvelle fenêtre apparaîtra. Ils y expliqueront la procédure de manière assez claire.

Le processus est très simple mais il prend quelques minutes car vous devrez supprimer de grandes quantités de fichiers. Faire cela est très sûr puisque :

Les fichiers ont déjà été sauvegardés sur Google Photos.

Ces photographies peuvent être consultées à nouveau à tout moment. Il vous suffit d’entrer dans l’application et de les voir.

Si vous voulez avoir le contrôle sur votre sauvegarde, c’est très simple. Il vous suffit d’aller dans votre profil et de choisir « Paramètres photo ». Une fois que nous y serons entrés, nous devrons simplement y accéder à la section « Copier » et choisir comment nous voulons effectuer notre sauvegarde. Cela nous permettra de choisir les dossiers que nous voulons avoir comme sauvegarde. Quelque chose qui nous donnera beaucoup de sécurité sur les documents que nous voulons conserver et ceux que nous préférons laisser de côté.

De cette façon, le stockage ne sera plus un problème. Surtout pour les appareils qui ne permettent pas d’étendre le stockage via SD, qui deviennent de plus en plus nombreux, en particulier dans la gamme la plus élevée. Si nous avons un appareil avec 128 Go de stockage, il est fort probable qu’à de nombreuses reprises, le stockage soit un peu court.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :