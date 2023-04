Vous pouvez acheter des gemmes avec de l’argent réel ou suivre nos conseils pour les obtenir gratuitement.

Stumble Guys est la meilleure alternative à Fall Guys que vous pouvez jouer sur mobile

De nombreux accros aux jeux mobiles se sont creusé la cervelle pour obtenir des gemmes gratuites dans Clash Royale ; d’autres préfèrent découvrir comment obtenir gratuitement Robux pour Roblox ; et dernièrement tout le monde parle du jeu de la mode. Celui qui ressemble à Fall Guys. Par conséquent, nous allons vous expliquer comment obtenir des gemmes gratuites dans Stumble Guys, le jeu dont tout le monde parle.

Qu’est-ce que « Stumble Guys » ?

Avant d’entrer dans le vif du sujet, nous allons vous dire ce qu’est Stumble Guys. Pour comprendre l’ampleur du succès de ce jeu vidéo, il faut tenir compte du fait que Fall Guys, l’un des succès les plus écrasants des jeux multijoueurs de ces derniers temps, n’est pas disponible sur mobile. C’est pourquoi de nombreux développeurs de l’industrie se sont creusé la cervelle pour apporter des propositions similaires à nos smartphones. Pour que nous puissions tous rivaliser avec nos amis en attendant à l’arrêt de bus ou en faisant un long voyage.

‘Stumble Guys’ est donc un jeu vidéo multijoueur en ligne compétitif dans lequel différents personnages s’affrontent dans des courses effrénées avec des obstacles fous et impossibles. Oui, comme dans « Fall Guys ». Dans ‘Stumble Guys’ jusqu’à 32 personnes peuvent participer au même circuit. Chaque défi sera encore plus grand que le précédent et vous devez rester invaincu jusqu’à ce que vous atteigniez le tour final pour vous proclamer vainqueur. Vous pourrez abattre vos ennemis, calculer des stratégies et tout ce que vous pouvez imaginer pour atteindre la ligne d’arrivée.

Le jeu est gratuit et vous pouvez le télécharger sur Android Play Store. Mais le fait qu’il soit fondamentalement gratuit n’indique pas que ‘Stumble Guys’ ne te donne pas la possibilité de payer avec de l’argent réel pour différents éléments et fonctionnalités tels que les skins tant attendus. Dans le jeu, vous pouvez acheter des gemmes avec de l’argent réel, bien que vous puissiez également les obtenir… et gratuitement.

Téléchargez Stumble Guys gratuitement sur le Play Store

Comment obtenir des gemmes gratuites dans ‘Stumble Guys’

Obtenir des gemmes gratuites dans ‘Stumble Guys’ est possible et totalement légal. Il vous suffit de suivre ces conseils simples que nous vous proposons ici.

Gagner des parties : c’est le moyen le plus simple de gagner des gemmes gratuites dans « Stumble Guys ». Proclamez-vous vainqueur des défis qu’il vous propose et vous verrez comment votre portefeuille de pépites va grossir.

Voir toutes les publicités que l’application vous propose : ‘Stumble Guys’, en plus d’acheter des pierres précieuses avec de l’argent réel, est financé par la publicité. Et on sait que les publicités ne sont pas du goût de tout le monde : le développeur du jeu le sait et vous récompense donc avec quelques gemmes gratuites. Ils ne sont pas nombreux, mais si vous vous connectez tous les jours, vous verrez comment leur nombre augmente.

Passe de combat gratuite : Avancez dans la passe de combat que le jeu vous propose. Bien qu’il existe deux versions dudit pass, nous allons nous concentrer, évidemment, sur la version gratuite. La version gratuite dudit pass accorde pas moins de 150 gemmes réparties en trois ensembles de 50 qui sont donnés en récompense aux niveaux 3, 19 et 26.

Profitez du tour de roulette : une action qui est également gratuite et avec laquelle vous pouvez obtenir des gemmes. Dans la boutique du jeu, vous trouverez une roue que vous pourrez utiliser une fois par jour sans frais supplémentaires. L’un des prix de ladite roulette est, comme vous l’avez peut-être deviné, des pierres précieuses.

Appréciez les tournois de jeu : Attention, un conseil uniquement destiné à ceux qui ont déjà cumulé des dizaines et des dizaines d’heures de jeu, car cela peut mettre en péril leurs propres pépites. Les tournois peuvent être une partie du jeu à prendre en compte afin d’augmenter le nombre de gemmes.

Comme vous avez pu le vérifier, obtenir des gemmes gratuites dans ‘Stumble Guys’ est un travail constant et payant à long terme. L’essentiel ici est que : persévérez et consacrez un peu de votre temps chaque jour pour que le nombre de gemmes augmente et, enfin, vous puissiez habiller votre personnage de la meilleure façon possible.

