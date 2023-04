Câbles et connecteurs USB-C : comment ils fonctionnent et tous les types

Nous vous expliquons tout ce que vous devez savoir sur le connecteur USB-C.

Un connecteur USB-C femelle pour connecter un clavier à un ordinateur.

Si vous envisagez d’acheter l’un des meilleurs câbles USB-C pour votre téléphone, ce que nous vous disons ici vous intéresse. Nous allons vous expliquer trois manières de classer ce type de câbles : par standard utilisé, par fonctions et par vitesse de charge. Jetez un œil aux détails que nous vous montrons dans ce guide pour faire le bon choix lors de l’achat d’un nouveau câble pour votre appareil.

Il est important de noter que nous n’allons nous intéresser qu’aux câbles disposant d’un port USB-C à l’une de ses deux extrémités. En aucun cas, nous n’abordons les types appartenant à d’autres groupes, tels que USB-A ou microUSB.

Qu’est-ce que l’USB-C et à quoi ça sert ?

Le connecteur USB-C est un système de connexion qui se caractérise par sa facilité d’utilisation et sa polyvalence. Contrairement aux autres connecteurs du même groupe, l’USB-C peut être inséré de n’importe quelle manière et orientation, sans risque d’endommager le port ou le câble. De plus, il est compatible avec différentes normes de transmission de données et de puissance.

L’USB-C a été conçu par l’USB-IF, une entité qui regroupe certaines des principales entreprises du secteur technologique. L’objectif à l’époque était de créer un connecteur universel (ce qui sera bientôt une réalité en Europe) qui faciliterait la connexion entre les appareils et réduirait le besoin d’adaptateurs. La spécification USB-C a été publiée en août 2014, avec l’USB 3.1.

Cependant, il est important de noter que tous les appareils dotés d’un port USB-C ne prennent pas en charge les mêmes fonctionnalités ou vitesses. L’USB-C n’est qu’un type de connecteur, mais cela n’indique pas que l’appareil doit être conforme aux normes USB 3.1, USB-PD ou Alternate Mode. Ces normes définissent les capacités de transfert de données, d’alimentation ou de connexion à d’autres types de signaux, tels que la vidéo ou l’audio.

Cela indique qu’un câble, avec un connecteur USB-A à une extrémité et un connecteur USB-C à l’autre, peut être fourni avec un appareil électronique dans le seul but de charger l’appareil. Dans ce cas, si vous essayez d’utiliser le câble dans un autre contexte, par exemple pour transmettre des données, cela ne fonctionnera pas.

Caractéristiques techniques de l’USB-C

Depuis que l’USB-C a été lancé aux côtés du protocole USB 3.1, ses caractéristiques techniques en termes de transfert de données sont exactement les mêmes. A l’époque de sa sortie, l’USB 3.0 atteignait un débit théorique d’environ 4,8 Gbit/s, soit environ 600 Mo/s.

Cependant, l’USB-C, qui est conforme à la norme USB 3.1, atteint des vitesses deux fois plus rapides, à environ 10 Gbit/s ou 1,25 Go/s. Dans le cas de l’USB-C Thunderbolt 3, on parle de 40 Gbit/s ou 5 Go/s.

Ce qui est clair, c’est que l’USB-C est sorti à une époque où les vitesses atteintes par les câbles USB étaient très élevées. Simplement par la chronologie de sa sortie, nous disons qu’il n’y a pas de câbles de données USB Type-C très lents, bien qu’il soit préférable de consulter les détails techniques avant d’en acheter un.

Types de câbles USB-C par fonctions

Comme nous l’avons mentionné, les fonctions de l’USB-C sont diverses. Voici quelques-uns des plus importants :

Charger les appareils. Le port USB-C prend en charge la charge à grande vitesse, avec des débits supérieurs à 60 W.

Transférer des données. Et, en plus, faites-le avec une vitesse vertigineuse selon le protocole, comme dans le cas de Thunderbolt 3.

Flux vidéo. DisplayPort 1.4 sur les câbles USB-C prend en charge une fréquence jusqu’à 120 Hz et une résolution 4K.

Envoyer un signal audio. La prise jack 3,5 mm a disparu de nombreux téléphones et a été remplacée par le port USB-C. Alors oui, il sert aussi à transmettre le son.

CONCENTRATEUR USB. Les concentrateurs USB-C ont toutes sortes de connexions, d’Ethernet à HDMI. Tout cela est possible grâce à la multitude de protocoles pris en charge par le port USB-C.

