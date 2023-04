Comment savoir si le SSD que vous allez acheter est original ou faux

Il y a eu beaucoup de controverse récemment sur la commercialisation de faux SSD dans le monde entier.

Découvrez comment savoir si votre SSD n’est pas d’origine

Avoir un SSD est un gage de rapidité, de qualité et de tranquillité d’esprit. Malheureusement, les meilleurs SSD externes et internes risquent souvent d’être contrefaits. Quelque chose qui devient de plus en plus courant et qui apparaît souvent comme une nouvelle dangereuse dans les médias. Après tout, c’est l’un des appareils les plus faciles à contrefaire et il représente un danger pour l’intégrité et la sécurité de nos ordinateurs. Par conséquent, si vous envisagez d’acheter un SSD, nous vous recommandons de lire ceci au préalable pour vous assurer que l’appareil que vous envisagez d’acheter est totalement authentique.

Le niveau est tel qu’il s’agit parfois de mémoires USB ou SD connectées à un port et auxquelles des poids métalliques ont été ajoutés à l’intérieur du boîtier pour simuler qu’il est aussi lourd qu’un disque dur normal. Par conséquent, vous devez être très prudent.

Que se passe-t-il si un SSD est faux

Comment savoir si votre disque SSD est faux ou réel.

Normalement, les contrefaçons essaient de ressembler le plus possible à la pièce originale. Cependant, il y a des choses qui ne peuvent pas être identiques car elles nécessitent une technologie spécifique qui leur manque. Ainsi, ils essaient de tromper l’œil non averti, mais un test rapide du produit montre rapidement qu’ils sont faux. Dans tous les cas, il existe des problèmes d’utilisation liés à la contrefaçon de votre SSD :

Pour commencer, le stockage n’est généralement pas ce qu’ils avaient promis, c’est toujours moins, parfois nettement moins. Attention, parfois c’est le stockage promis, mais il y a un piège.

L’astuce dans ce cas est la vitesse. Les faux SSD ne sont pas à la hauteur des vitesses qu’ils prétendent. Ils n’ont pas la technologie ou l’intérêt de faire respecter ce problème.

Pour conclure, ils présentent un risque pour la sécurité de votre ordinateur puisqu’ils ne respectent pas les certifications nécessaires à la vente de ce type de produit.

Ce sont les risques auxquels vous êtes confronté si votre disque dur SSD est un faux. Voyons maintenant comment éviter ou détecter ce problème de sécurité.

Pour savoir si votre disque SSD est faux ou vrai, il existe une série d’indices qui nous amènent à nous en rendre compte. Les différences les plus substantielles se trouvent une fois que nous avons installé le SSD et effectué les tests correspondants. Cependant, grâce à une enquête superficielle, nous pouvons également trouver des signes indiquant qu’un SSD est faux. Il peut également être découvert en les démontant et en voyant à quoi ils ressemblent à l’intérieur.

Détecter un faux SSD par son apparence extérieure

Les méthodes pour déterminer si un SSD est faux ou non par son apparence externe sont les suivantes :

Les finitions de la boite sont mauvaises

Le numéro de série de l’appareil est introuvable ou visiblement faux ou inventé.

Les stickers de la marque n’apparaissent pas.

Ils sont très doux, utilisent du plastique de mauvaise qualité et sont faciles à plier en tirant sur leurs extrémités.

Ils n’ont pas la vis de sécurité de la marque.

Certaines contrefaçons sont très bonnes et vous « faufileront » à travers toutes ces formes sans problème. Mais la grande majorité a tendance à tomber avant un test physique rapide.

Détecter un faux SSD via le logiciel

L’utilisation d’un logiciel est le moyen le plus simple de dépanner les SSD. C’est aussi simple que de les installer, d’exécuter un programme spécifique et il effectuera les analyses d’intégrité nécessaires pour juger si votre SSD est réel ou si, au contraire, vous êtes tombé amoureux d’un nouveau faux.

Il existe des dizaines d’applications, certaines gratuites, d’autres payantes. Il est recommandé d’utiliser MediaTester, rapide, gratuit et très facile à utiliser. Il est capable de trouver de faux appareils à une vitesse enviable, c’est donc toujours une bonne option. Dans tous les cas, n’importe quel autre logiciel peut remplir cette mission sans problème.

Détecter un faux SSD en le démontant

Bien sûr, nous ne le recommandons pas tant que nous ne sommes pas absolument sûrs qu’il s’agit d’un faux SSD. Cela ne vaut pas la peine de risquer de se rendre compte plus tard trop tard que nous nous sommes trompés et de perdre la garantie du produit. Cependant, le premier détail par lequel nous nous rendons compte qu’ils sont faux est qu’ils ne respectent pas les protocoles de scellement et n’ont pas la vis de sécurité.

Comme vous pouvez le voir, les contrefaçons ont été réalisées dans de nombreux cas par de véritables brigands, mais ils profitent de l’ignorance des gens pour travailler en toute et absolue impunité.

