Comment savoir si votre mobile a l’infrarouge et comment l’activer

Le capteur infrarouge n’est pas très courant mais il peut transformer votre téléphone portable en télécommande universelle pour la maison.

Le capteur d’empreintes digitales est généralement beaucoup plus courant que le capteur infrarouge.

On va justement vous expliquer comment savoir si votre mobile possède l’infrarouge et comment l’activer. Bien que ce ne soit pas l’un des capteurs les plus importants de votre mobile, il peut vous offrir quelques fonctionnalités supplémentaires assez intéressantes. Nous parlerons de chacun d’eux et de la manière d’en tirer le meilleur parti ci-dessous de manière claire et simple.

A quoi sert le capteur infrarouge ?

Certaines marques choisissent d’intégrer un capteur infrarouge dans leurs smartphones. Grâce à lui, nous pourrons contrôler à distance différents appareils que nous avons à la maison, comme la télévision. C’est quelque chose de très utile en cas de panne de la télécommande que nous avons à la maison.

En bref, un capteur infrarouge transforme votre téléphone portable en une télécommande universelle avec laquelle contrôler, en plus de la télévision, la climatisation, les systèmes audio, les lecteurs Blu-ray, etc. C’est utile, car cela vous offre la possibilité de tout faire fonctionner avec une seule commande : le mobile.

De même, le capteur infrarouge peut être utilisé pour partager sans fil des fichiers et d’autres documents avec d’autres téléphones mobiles qui disposent également de cette technologie. Bien sûr, ce n’est pas un capteur commun, comme la proximité ou l’accéléromètre. Par exemple, Apple n’intègre ce capteur dans aucun de ses terminaux. Mais si vous avez un mobile Android, il se peut que le vôtre ait de l’infrarouge.

Où se trouve le capteur infrarouge sur le mobile et comment savoir si je l’ai ?

Le capteur infrarouge d’un smartphone est généralement situé en haut du smartphone, près de la caméra frontale, bien que d’autres fabricants puissent le placer à l’arrière du téléphone. L’emplacement précis peut varier entre les différentes marques et modèles, donc si vous êtes particulièrement intéressé à savoir où se trouve le capteur, vous devrez rechercher des informations sur le modèle ou lire le manuel d’instructions.

Pour savoir si votre téléphone dispose d’un capteur infrarouge, vous pouvez effectuer les étapes suivantes :

Consultez la fiche technique du produit sur Internet ou recherchez le manuel d’instructions. Si votre mobile dispose d’un capteur infrarouge, il sera répertorié en toute sécurité.

Téléchargez l’application Device Information Specs. C’est gratuit, vous l’avez dans le Play Store et c’est un outil très efficace pour vérifier quels capteurs votre téléphone mobile a inclus. De plus, il est très facile à utiliser : allez dans l’onglet « Fonctionnalités » en haut et recherchez la section « Consumer IR ». S’il dit « Oui », cela indique que vous avez un capteur infrarouge.

Télécharger les spécifications des informations sur l’appareil

Ces deux moyens sont les plus simples pour vérifier si votre téléphone mobile est doté d’un infrarouge. Une fois que vous avez vérifié qu’il l’a, voyons quelques applications avec lesquelles en profiter.

Applications pour profiter du capteur infrarouge

Télécommande universelle sûre

Sure Universal Remote est une application de télécommande universelle pour les appareils électroniques tels que les téléviseurs, les chaînes stéréo, les lecteurs Blu-ray, les climatiseurs, etc. Nous pouvons contrôler tous ces appareils grâce à cet outil et votre mobile avec un capteur infrarouge.

Cette application dispose d’une large base de données d’appareils compatibles et permet de personnaliser la télécommande et de créer des macros pour automatiser certaines actions. De même, cette application peut également être intéressante pour les personnes qui n’ont pas de téléphone portable avec infrarouge, car elles pourront gérer les appareils s’ils disposent d’une connectivité Wi-Fi.

Cette application est gratuite bien qu’elle dispose de fonctionnalités premium et de la suppression des publicités.

Téléchargez Sure Universal Remote sur Play Store

IR Plus

Au début, sa conception de type télétexte peut être un peu rétrograde, mais en réalité IR Plus est l’une des applications les plus complètes pour transformer votre téléphone en télécommande pour n’importe quel appareil avec infrarouge.

IR Plus vous permet de personnaliser entièrement la télécommande et de créer des macros pour automatiser les actions. L’application dispose également d’une fonction d’apprentissage qui vous apprend à contrôler les appareils qui ne figurent pas dans sa base de données. De plus, il vous propose des widgets personnalisés pour différents appareils.

IR Plus est gratuit, mais est livré avec des achats intégrés pour supprimer les publicités et accéder à des fonctionnalités avancées.

Télécharger IR Plus sur Play Store

télécommande

Cependant, si ce que vous voulez est quelque chose de simple qui ne prend pas beaucoup de temps, peut-être que ‘Mando TV’ est l’application que vous devriez télécharger. L’un de ses plus grands atouts est le grand nombre de marques de téléviseurs compatibles, il vous suffit de sélectionner le vôtre et de suivre les instructions pour l’utiliser. Si l’application ne fonctionne pas, son développeur avertit que vous devez désactiver ou activer la section « Boutons de correction » dans les paramètres.

L’application possède une interface très simple et intuitive, c’est pourquoi elle se révèle être un outil très efficace lorsque les personnes âgées cassent la télécommande de leur télévision.

Télécharger Remote TV dans Play Store

Que dois-je faire si le capteur infrarouge ne fonctionne pas ?

Il peut arriver que, tout au long de la vie utile de notre smartphone, l’un de ses capteurs commence à tomber en panne. Et l’infrarouge ne fera pas exception. Lorsque le capteur infrarouge commence à poser des problèmes, il est fort probable qu’il s’agisse d’un problème matériel, vous devez donc contacter le fabricant du mobile et utiliser la garantie, si elle est toujours couverte par celle-ci.

Il existe également une astuce pour vérifier si le capteur infrarouge fonctionne correctement. Il vous suffit d’écrire #0# comme s’il s’agissait d’un numéro de téléphone. Cela devrait ouvrir un menu de test avec une section appelée ‘IR LED’.

