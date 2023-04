Comment demander le vote par correspondance pour les élections municipales et régionales par internet

C’est ainsi que vous pouvez demander à voter par correspondance en ligne.

Les élections municipales arrivent le 28 mai

Les élections municipales de l’année 2023 auront lieu le 28 mai. Ainsi, toutes les villes et communes d’France pourront élire leurs représentants dans les différentes mairies et partis municipaux. Cependant, dans de nombreuses communautés, il y aura également des élections régionales. Dans ce guide, nous allons vous apprendre à demander le vote par courrier en ligne afin que vous puissiez le demander depuis votre ordinateur sans avoir à vous déplacer.

Conditions requises pour pouvoir demander un vote par correspondance

Le vote par correspondance est destiné aux personnes qui ne pourront pas se rendre à l’endroit où elles ont leur résidence habituelle pour voter. Cela comprend les étudiants et les autres personnes déplacées par leur travail ou leurs obligations personnelles.

Pour effectuer ces démarches, il est absolument nécessaire d’utiliser le certificat numérique. Dans les procédures de ce type, le niveau d’authentification est élevé, donc cela ne nous aidera pas d’avoir ni le Pin [email protected] ni le Pin Permanent, comme ce fut le cas, par exemple, dans le cas des bourses MEC 2023. Il est également possible d’utiliser l’identification électronique et nous devrons l’avoir connecté à l’ordinateur tout le temps.

Il est très important d’en tenir compte car sinon nous devrons nous rendre dans un bureau de poste pour exercer notre droit de vote. De cette façon, nous pouvons recevoir toutes les informations à domicile sans avoir à nous déplacer à la poste, mais cette exigence est essentielle.

La demande sera disponible jusqu’au 18 mai de cette année et ne pourra pas être faite par des Espagnols résidant à l’étranger, uniquement par des personnes qui se trouvent actuellement sur le territoire national.

Enfin, il est très important de garder à l’esprit que cette demande ne peut pas être faite via mobile. Il est nécessaire d’avoir un ordinateur puisque le service d’auto-signature est requis pour compléter la pétition. Il est important d’en tenir compte avant de commencer car sinon nous ne pourrons pas terminer le processus.

Comment demander à voter par correspondance en ligne

La vérité est qu’il est très simple d’effectuer le processus. Tout d’abord, nous devons accéder à la page Web du bureau de poste activée à cet effet. Là, la première chose que nous verrons sera l’accès à la procédure, vous devez cliquer sur « Demander » comme vous le voyez sur l’image.

De là, nous arriverons à un autre écran. Ceci est très important car on nous dira en détail quelles sont les conditions pour pouvoir accéder à la procédure, y compris le service « Autofirma » et avoir le certificat numérique ou l’identification électronique. À ce stade, ce que nous devons faire est de cliquer sur le point comme on le voit sur l’image.

La prochaine partie du processus est privée et personnalisée pour vous. Vous devez laisser vos coordonnées et votre adresse. Soyez très prudent lorsque vous laissez votre adresse et assurez-vous qu’elle est correctement saisie, sinon vous ne recevrez pas ce dont vous avez besoin pour voter par courrier. Après cela, vous devrez utiliser le programme d’auto-signature pour mettre fin à la bureaucratie.

N’oubliez pas qu’à l’arrivée de votre trousse de vote par correspondance, vous devrez vous rendre dans un bureau de poste pour voter.

