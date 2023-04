Mastodon : qu’est-ce que c’est, comment l’utiliser et comment s’inscrire

Découvrez tout ce qu’il y a à savoir sur Mastodon : qu’est-ce que c’est, comment ça marche et comment on peut l’utiliser.

On vous dit tout ce qu’il faut savoir sur le principal concurrent de Twitter

Mastodon est actuellement la plus puissante des alternatives pour Twitter. C’est un réseau social qui est arrivé avec une mission très claire : empêcher ce qui est arrivé à d’autres applications et l’empêcher de se retrouver entre les mains de grandes entreprises et d’investisseurs, comme Meta, qui a annoncé son alternative à Twitter. Pour ce faire, il dispose de mécanismes de fonctionnement très différents de ceux auxquels nous sommes habitués et qui à première vue peuvent sembler assez difficiles à comprendre. C’est pourquoi aujourd’hui nous allons vous dire ce qu’est Mastodon et comment nous pouvons l’utiliser.

C’est quoi Mastodonte ?

Mastodon est un réseau social open source très similaire à Twitter. Il existe depuis 2016 et a été fondé par l’ingénieur allemand Eugene Rochko. Quand on voit visuellement ce réseau, on se rend vite compte qu’il ressemble beaucoup à Twitter. Au lieu de « Retweet », nous avons « Retooth », mais fondamentalement, tous les boutons sont au même endroit et ont le même objectif. Cependant, ce sentiment que c’est la même chose que le réseau social de l’oiseau bleu ne résiste pas à un test plus approfondi. Actuellement, c’est en effet son alternative la plus solide, due en bonne partie à la dérive chaotique que ce réseau social a opérée depuis le rachat d’Elon Musk. En fait, c’est là que réside l’une des principales différences entre les deux réseaux sociaux.

Le premier point sur lequel elle diverge est sa conception. Mastodon ambitionne de devenir un réseau social décentralisé. Cela indique qu’il existe des dizaines de serveurs, de communautés ou de salles à travers le monde qui fonctionnent indépendamment les uns des autres, même si le premier et officiel est mastodon.social. Cependant, ces serveurs sont fédérés entre eux afin que vous puissiez communiquer avec l’ensemble du réseau Mastodon et pas seulement avec votre serveur. Bien qu’il soit vrai qu’il existe des serveurs privés qui ne permettent la communication qu’entre leurs utilisateurs.

Ainsi, le premier point différenciateur est sa décentralisation, qui a un objectif très clair : empêcher quelqu’un de prendre le contrôle du protocole Mastodon et de créer quelque chose d’unifié comme Twitter. L’idée est d’offrir une grande liberté dans un environnement qui s’y prête, l’indépendance des serveurs est donc vitale pour elle. Elle n’a pas non plus, en principe, de publicité pour garantir la liberté d’expression.

Un autre pilier de ce réseau social est la liberté d’expression. Chaque serveur a ses règles et son équipe de modération, mais le point notable de tous ces serveurs est la nécessité de parler en évitant les règles de conduite corsetées qui existent dans d’autres réseaux sociaux pour, soi-disant, plaire aux marques commerciales.

Cela n’indique pas que vous pouvez faire des choses illégales. Au contraire, comme tout lieu sur Internet, la législation en vigueur des pays dans lesquels il opère doit être respectée. Cela ne veut donc pas dire qu’il y a impunité sur cette plateforme, bien au contraire.

Comment s’inscrire à Mastodon

L’inscription à Mastodon est un peu plus complexe que ce à quoi nous sommes habitués. Pour commencer, il existe de nombreux clients Mastodon pour téléphones mobiles, mais pour la première inscription, le plus intéressant est d’utiliser un ordinateur car cela nous permettra de tout voir de manière plus complète.

Tout d’abord, nous devons entrer sur son site officiel : Joinmastodon.org, nous y verrons toutes les listes de serveurs actuellement ouverts. La chaîne officielle, Mastodon.social est la plus stable et la plus fiable, mais d’autres langues que l’français prédominent et ses enregistrements sont généralement fermés en raison du grand nombre de personnes. C’est pourquoi le plus intéressant est de rechercher un serveur dans lequel l’français est la langue la plus parlée, comme le montre la photo.

Dans ce tutoriel, nous allons utiliser masto.es car c’est actuellement le plus pertinent. Une fois enregistré, vous vous sentirez peut-être un peu perdu, car même s’il ressemble à Twitter, il contient des onglets que nous ne connaissons généralement pas.

Comment utiliser Mastodonte

Une fois que nous nous sommes inscrits, une fenêtre apparaîtra pour suivre les comptes liés ou influents et plus tard l’administrateur du serveur nous accueillera. Nous devrons également accepter les règles du serveur spécifique.

La première chose à savoir est que la limite de caractères de notre Mastodon est de 500 caractères, quelque chose de très intéressant et qui élargit la possibilité de notre message par rapport aux 280 caractères de Twitter. D’autre part, ces messages sont appelés « Toots ».

Dans celui-ci, nous pouvons voir ce qui suit:

Accueil : c’est notre TL, dans lequel on verra les interactions des personnes que l’on suit chronologiquement, sans algorithme.

Notifications : comme sur Twitter, quand quelqu’un nous cite, « aime » ou nous écrit.

Explorer : un onglet pour découvrir les nouvelles tendances et les sujets d’actualité.

Local : ici nous serons au courant de l’actualité chronologique de notre serveur Mastodon. Seules les personnes qui sont sur notre instance ou notre serveur seront vues.

Fédéré : ici, nous verrons tous les messages de l’ensemble du réseau fédéré Mastodon. Indépendamment de l’instance dans laquelle ces messages ont été faits.

Le reste est moins substantiel car ce sont des sections où nous pouvons enregistrer des messages et rien d’autre. Bien qu’ils soient très utiles, il est évident pour nous d’archiver nos messages.

En tout cas, le reste du fonctionnement est identique à Twitter. Vos messages apparaîtront dans le réseau fédéré et dans le réseau local et vous pourrez suivre des personnes d’autres réseaux qui ne sont pas les vôtres. Vous devrez simplement entrer votre adresse complète et pas seulement le nom d’utilisateur, mais ce n’est pas plus difficile que cela.

D’autre part, si nous voulons éditer notre profil avec une photo et une biographie correspondante, nous pouvons le faire en éditant notre profil. Nous pouvons également ajouter une photo d’arrière-plan et d’autres fonctionnalités qui nous feront « se sentir chez nous » et rendre notre profil plus spécifique et personnel pour lui donner ce petit peu de personnalisation qui sied si bien à ces réseaux sociaux.

