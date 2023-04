Comment regarder AT&T TV sur ordinateur [Windows or Mac]

Avoir accès à Live Tv sur n’importe quel appareil moderne est une bénédiction. Vous n’avez plus besoin d’être coincé ou attaché à un téléviseur pour profiter de vos films et émissions de télévision préférés. La même chose peut être dite à propos de la télévision en direct. Alors que les connexions traditionnelles au réseau câblé tombent dans l’oubli, les services de streaming numériques et Internet sont la référence pour tout le monde. Un service de streaming populaire que vous pouvez désormais regarder facilement sur des appareils autres que votre téléviseur est le service fourni par AT&T.

AT&T TV propose différentes chaînes et plans d’abonnement parmi lesquels vous pouvez choisir. Il existe également différents packages complémentaires parmi lesquels vous pouvez choisir. Que vous souhaitiez quelque chose à voir avec le divertissement, le sport, les actualités ou tout cela ensemble.

Si vous avez un plan AT&T actif, vous pouvez utiliser votre ordinateur pour diffuser et regarder le contenu immédiatement. Lisez la suite pour savoir comment regarder AT&T TV sur l’ordinateur.

Comme il s’agit d’un service de streaming numérique, vous pouvez utiliser n’importe quel appareil pour diffuser AT&T TV à condition que vous ayez un plan d’abonnement existant et actif. Cela fonctionnera facilement sur n’importe quel type d’ordinateur. Que vous possédiez un ordinateur portable ou un ordinateur de bureau à part entière, et qu’il fonctionne sous Linux, Windows, macOS ou Ubuntu, vous pourrez diffuser facilement à condition que l’appareil dispose d’un navigateur Web.

Conditions préalables

Plan de télévision AT&T actif

Connexion Internet

PC Windows, macOS ou Linux

Navigateur Web exécutant la dernière version disponible

Comment regarder AT&T TV sur un ordinateur

Voyons maintenant les étapes simples et très faciles à suivre si vous souhaitez regarder AT&T TV sur votre ordinateur.

Allumez votre PC et connectez-le à Internet. Maintenant, lancez le navigateur Web de votre choix. Assurez-vous qu’il est mis à jour avec la dernière version disponible. Maintenant, visitez le Site officiel AT&T. Une fois que vous avez ouvert le site Web, assurez-vous de vous connecter avec votre compte. Utilisez le compte qui a un plan AT&T TV actif. Sinon, vous devrez vous inscrire à un plan de votre choix. Vous devriez voir une option indiquant Regarder AT&T TV. Cliquez dessus ou vous pouvez également vous diriger vers le ATT Regarder maintenant site Internet. Vous pouvez maintenant facilement choisir et sélectionner ce que vous voulez regarder tout de suite sur votre ordinateur en toute simplicité.

Pourquoi regarder AT&T sur un ordinateur ?

Tout le monde possède des appareils portables tels que des ordinateurs portables et de nombreuses personnes transportent leur ordinateur portable en vacances ou lors d’un long voyage. Ainsi, si vous souhaitez rester au courant de vos émissions préférées, le fait de pouvoir les regarder sur un écran plus grand rend l’expérience de visionnage encore meilleure.

Une autre raison est que si quelqu’un regarde quelque chose à la télévision, vous pouvez également vous connecter à AT&T sur votre ordinateur et regarder vos émissions sans avoir à déranger personne, et vous ne manquerez pas non plus vos émissions.

Conclusion

Ceci conclut le guide sur la façon dont vous pouvez utiliser votre PC pour regarder et diffuser AT&T TV sur votre PC Windows, macOS ou Linux en toute simplicité. Le processus est simple et facile. Vous pouvez également diffuser un bon nombre d’autres services de streaming sur votre PC comme Netflix, Amazon Prime et même Disney Plus, mais ceux-ci dépendent du type de forfaits que vous choisissez.

