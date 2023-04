Comment savoir qui peut voir l’emplacement de votre mobile Android

Nous expliquons plusieurs méthodes avec lesquelles vous pouvez vérifier qui a accès à l’emplacement de votre mobile et, de cette manière, à votre propre emplacement.

L’emplacement de votre mobile enregistre votre propre emplacement dans la plupart des cas, vous devez donc le protéger autant que possible.

Le fait que quelqu’un ait accès à l’emplacement de notre mobile indique qu’il connaît également notre emplacement, car nous portons presque toujours le téléphone à côté de nous. Sans aucun doute, l’emplacement du terminal est l’un des aspects de la confidentialité dont vous devez le plus prendre soin, bien que la partie positive soit que Google offre de plus en plus d’options pour le protéger. Dans ce guide, nous compilons plusieurs méthodes que vous pouvez utiliser pour savoir qui peut voir l’emplacement de votre mobile Android, il vous suffit de les mettre en pratique pour être plus sécurisé.

Lors de l’installation d’une nouvelle application, la chose la plus normale est qu’elle vous demande différentes autorisations pour accéder à des éléments tels que la caméra, le microphone et l’emplacement lui-même. Souvent nous y accédons pour un simple confort, sans avoir conscience du danger que cela comporte. Grâce à ces méthodes, vous pourrez connaître à la fois les applications et les utilisateurs qui peuvent voir la localisation de votre mobile Android. Ils sont simples et nous vous les expliquons étape par étape, vous pouvez donc les utiliser même si vous n’avez pas de connaissances avancées.

Vérifiez les autorisations de localisation de votre mobile

L’un des meilleurs paramètres de confidentialité introduits dans Android 12 est celui qui vous permet d’accéder à un gestionnaire avec lequel vous pouvez contrôler toutes les autorisations de l’appareil. Grâce à ce gestionnaire, vous pouvez voir quelles applications ont accès à chaque autorisation et, si vous ne voulez pas que cela continue, bloquez l’accès en question. L’une des autorisations les plus importantes est l’autorisation de localisation, vous pouvez donc savoir quelles applications y ont accès :

Entrez les paramètres mobiles. Accédez à la section « Sécurité et confidentialité ». Allez dans « Confidentialité » puis « Gestionnaire des autorisations ». Allez dans la section « Localisation ». Vérifiez quelles applications peuvent voir l’emplacement de votre mobile.

Le processus ci-dessus est expliqué en prenant un mobile Samsung comme référence, bien que les étapes à suivre soient très similaires si vous avez un mobile Android d’un autre fabricant. L’important est que vous recherchiez la section « Gestionnaire des autorisations », vous pouvez la trouver rapidement à partir du moteur de recherche de l’application de paramètres lui-même. Une fois là-bas, entrez « Emplacement » et vous pouvez voir rapidement quelles applications ont ou n’ont pas accès à l’emplacement du terminal. Si l’un d’entre eux ne vous convient pas, vous pouvez le bloquer auprès du gestionnaire lui-même.

Vérifiez les appareils connectés à votre compte Google

Une autre façon de savoir qui peut voir l’emplacement de votre mobile est de vérifier quels appareils sont connectés à votre compte Google. Voici les étapes que vous devez suivre :

Entrez dans la section de sécurité de votre compte Google. Faites défiler vers le bas jusqu’à ce que vous trouviez la section « Vos appareils » et entrez « Gérer tous les appareils » pour savoir quels appareils ont accès à votre compte Google. Fermez la session sur les appareils qui ne vous appartiennent pas.

Il est très, très important que vous vous déconnectiez de votre compte Google sur les appareils qui ne sont pas en votre possession. Si vous ne le faites pas, les personnes qui ont accès à votre compte pourraient voir votre position via l’outil « Trouver mon appareil Google », l’une des méthodes les plus utiles pour retrouver votre mobile lorsque vous l’avez perdu. Grâce à ce service, ils peuvent voir où se trouve actuellement votre mobile et, de cette manière, connaître votre position.

Vérifiez avec qui vous avez partagé votre position sur Google Maps

Avec Google Maps, vous pouvez partager en permanence votre position en temps réel, une fonction à la fois utile et dangereuse. Vous pouvez oublier d’arrêter manuellement de partager votre position, il se peut donc que des personnes puissent toujours voir votre position mobile. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez à tout moment accéder à Google Maps pour désactiver cette option et bloquer l’accès de ces utilisateurs à votre emplacement. Voici comment vous pouvez procéder :

Ouvrez Google Maps et appuyez sur votre photo de profil, située dans le coin supérieur droit. Dans le menu des options, sélectionnez » l’emplacement ». Appuyez sur l’option « Arrêter ».

Bloque complètement l’accès à l’emplacement mobile

Une fois que vous avez vérifié qui peut voir l’emplacement de votre mobile, vous voudrez peut-être savoir comment vous pouvez en bloquer complètement l’accès. La désactivation de la localisation sur votre téléphone Android est très simple, mais vous devez savoir qu’elle présente certains inconvénients, tels que l’impossibilité d’utiliser la fonctionnalité « Trouver mon appareil » de Google pour le retrouver s’il est perdu ou volé.

Si vous souhaitez toujours désactiver complètement la localisation de votre mobile, suivez ces étapes :

Entrez les paramètres du terminal. Utilisez le moteur de recherche pour trouver la fonction « Localisation ». Décochez la case intitulée « Emplacement ».

Ces étapes seront utiles pour qu’aucune application ou utilisateur n’ait accès à l’emplacement de votre mobile. Peu importe la marque ou le modèle de votre mobile, tout consiste à accéder à la section « Localisation » et à désactiver la case correspondante.

