Comment savoir si les applications et les jeux de votre mobile Xiaomi fonctionnent à 120 Hz

La technologie progresse à un rythme effréné. Au fur et à mesure que les nouvelles générations mobiles arrivent, tous ses composants s’améliorent chaque année. C’est le cas des écrans, dont les résolutions, les tailles et les taux de rafraîchissement ont augmenté pour atteindre plus de six pouces, des résolutions 2K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Et c’est sur ce taux de rafraîchissement que nous allons nous concentrer aujourd’hui. La grande majorité des appareils Xiaomi, qu’ils soient haut de gamme voire milieu de gamme, comme le nouveau Redmi Note 12, ont des dalles qui fonctionnent à 120 Hz, c’est-à-dire que l’écran est mis à jour 120 fois par seconde.

Découvrez si votre écran Xiaomi se met à jour à cette vitesse

Malgré le fait que MIUI 13 et MIUI 14, les couches de personnalisation de Xiaomi qui vont au-dessus d’Android, tirent pleinement parti des composants de votre mobile tels que l’écran, il est possible que d’autres applications, voire des jeux, ne le fassent pas, et découvrons comment nous pouvons le savoir.

Cela n’est possible que via les options de développement, un nouveau monde pour tout utilisateur de Xiaomi qui souhaite jeter un œil aux processus les plus internes de l’appareil, car c’est là que d’autres aspects plus techniques sont contrôlés, tels que le changement de ROM ou de chargeur de démarrage. ouvrir.

Pour entrer dans les paramètres du développeur, nous devrons procéder comme suit :

Entrez les paramètres de votre téléphone Xiaomi, Redmi ou POCO et accédez à la section « À propos du téléphone ».

Une fois à l’intérieur, cliquez plusieurs fois sur ‘Version MIUI’ et, en bas de l’écran, vous verrez que les options de développement ont été activées.

Une fois ces options activées sur votre mobile Xiaomi, nous pouvons accéder au menu développeur, qui se trouve dans Paramètres> Paramètres supplémentaires. Une fois à l’intérieur, vous verrez un tas d’options différentes, mais si vous voulez savoir à quelle vitesse vos applications ou jeux s’exécutent, faites défiler vers le bas jusqu’à ce que vous voyiez « Afficher le taux de rafraîchissement ».

Vous verrez qu’une fois activé, tous les MIUI fonctionnent à 120 Hz, ainsi que Twitter ou Spotify ; tandis que des applications comme Waze, Google Chrome ou encore Netflix fonctionnent à 60 Hz. Vous pourrez tester avec vos jeux préférés, puisque vous verrez toujours le tarif en haut à gauche de votre appareil.

Pour désactiver l’affichage du taux de rafraîchissement, il suffit de revenir dans les paramètres du développeur et de désactiver l’option. Nous vous recommandons fortement de ne pas appuyer sur des fonctions que vous ignorez, car vous pourriez endommager votre mobile, mais si vous vouliez savoir à quel point l’écran de votre Xiaomi fonctionne, maintenant vous le savez.

