Comment changer le taux de rafraîchissement de votre écran mobile Xiaomi

Découvrez comment tirer le meilleur parti du taux de rafraîchissement de votre écran mobile Xiaomi. Nous vous expliquons de quoi il s’agit exactement et comment le changer en quelques étapes simples.

Le taux de rafraîchissement de votre mobile Xiaomi peut rendre l’expérience plus fluide et fluide // Image : Beatriz Alcántara Gil.

Avoir un mobile avec un taux de rafraîchissement élevé est synonyme de profiter d’images plus fluides et, de cette façon, d’une sensation plus fluide lors de l’interaction avec le terminal. Dans ce guide, nous vous expliquons comment modifier le taux de rafraîchissement de votre écran mobile Xiaomi étape par étape. Il peut s’agir d’activer le taux le plus élevé pour des images plus fluides ou, au contraire, de passer à un taux de rafraîchissement inférieur pour économiser la batterie.

Avant de découvrir comment se déroule la procédure, rappelons brièvement quel est le taux de rafraichissement d’un écran de smartphone. De plus, nous vous donnerons plusieurs méthodes afin que vous puissiez savoir quel est le taux de rafraichissement de votre mobile Xiaomi. De cette façon, vous saurez si vous pouvez lisser les transitions entre les images ou si vous devez vous en tenir à l’expérience de visualisation actuelle.

Quel est le taux de rafraîchissement et comment connaître le taux de rafraîchissement de votre Xiaomi

Le taux de rafraîchissement d’un écran fait référence à la vitesse à laquelle le contenu est mis à jour. Il est mesuré en hertz (Hz), et plus le taux est élevé, plus les images à l’écran seront mises à jour rapidement. Par exemple, si votre mobile Xiaomi a un écran de 120 hertz, l’expérience lors de la visualisation de contenu multimédia et du déplacement entre les menus sera plus fluide que s’il avait 60 hertz.

Il est important de mentionner que le taux de rafraîchissement est l’une des sections de l’écran qui s’est le plus améliorée ces dernières années, c’est pourquoi il gagne en popularité. Alors qu’il y a quelque temps, nous devions nous contenter de 60 hertz, nous pouvons maintenant trouver des écrans jusqu’à 144 Hz et 165 Hz. En fait, dans le catalogue mobile Xiaomi, nous avons trouvé le Xiaomi Mi 10T et le Xiaomi Mi 10T Pro, tous deux à 144 hertz.

Actuellement, les smartphones du constructeur chinois restent généralement entre 90 Hz et 120 Hz, bien que des écrans de technologie LTPO aient été introduits. Qu’est ce que ça indique? Quels sont les écrans qui peuvent modifier automatiquement le taux de rafraîchissement en fonction du contenu affiché, une fonction qui permet également d’économiser la batterie.

Il est possible que votre mobile Xiaomi ait un taux de rafraîchissement élevé et que vous l’ignoriez, ce qui vous empêche de profiter de tous ses avantages. Pour connaître le taux de rafraîchissement de votre smartphone, il vous suffit d’ouvrir les paramètres et d’entrer dans la section « Écran ». Une fois à l’intérieur, allez dans « Refresh Rate » et vous pourrez voir quel est le taux le plus élevé disponible. S’il n’y a pas d’option « Taux de rafraîchissement », cela indique que votre téléphone a le taux minimum, 60 hertz.

Comment changer le taux de rafraîchissement de votre mobile Xiaomi

Comme nous l’avons vu, activer le taux de rafraîchissement le plus élevé indique profiter d’images plus fluides. Cependant, le point négatif est qu’il consomme plus d’énergie, la batterie du terminal s’épuise avant. Par conséquent, vous souhaiterez peut-être modifier le taux de rafraîchissement de votre mobile Xiaomi pour l’augmenter, mais aussi pour le diminuer et économiser la batterie. Quelle que soit la raison, voici les étapes à suivre.

Entrez dans l’application « Paramètres ». Accédez à la section « Écran ». Appuyez sur « Taux de rafraîchissement ». Choisissez le type de fréquence de rafraîchissement que vous souhaitez définir, soit 60, 90 ou 120 hertz, soit le mode adaptatif.

Si le processus n’est pas clair pour vous, vous pouvez utiliser les images précédentes pour mieux vous guider. Les étapes utilisées sont pour votre smartphone Xiaomi, mais aussi pour les téléphones Redmi et les téléphones POCO, car ils ont également MIUI comme système d’exploitation.

Comme vous pouvez le voir, vous n’avez besoin que de quelques secondes pour modifier le taux de rafraîchissement de votre Xiaomi. Nous recommandons toujours d’activer le débit le plus élevé possible pour profiter d’une meilleure expérience, quitte à réduire légèrement l’autonomie du terminal. Enfin, on vous rappelle qu’on vous explique aussi comment changer le taux de rafraichissement sur un mobile Samsung.

