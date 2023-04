Qu’est-ce que GrapheneOS et comment pouvez-vous l’installer sur votre mobile Android ?

Nous vous expliquons en détail ce qui différencie GrapheneOS des autres ROM personnalisées et comment vous pouvez l’installer sur votre mobile Android.

GrapheneOS est une alternative Android axée sur la confidentialité et la sécurité qui empêche Google de vous suivre

Nous nous trouvons à une époque où les utilisateurs s’inquiètent de plus en plus de la confidentialité de nos données, car les grandes entreprises trafiquent avec eux au prix de nous offrir des services gratuits sur nos mobiles. Mais heureusement, Android est un système d’exploitation suffisamment libre pour nous permettre d’installer des logiciels alternatifs gratuits grâce auxquels nous pouvons échapper au contrôle de Google.

Le principal problème des ROM axées sur la confidentialité est qu’elles ne vous permettent pas de continuer à utiliser les applications et services Google et sont souvent nécessaires pour effectuer certaines tâches, mais il existe un système d’exploitation alternatif à Android appelé GrapheneOS, que vous connaissez déjà. a parlé il y a plusieurs années, ce qui vous permet de continuer à utiliser les applications et les services du grand G, mais en respectant votre vie privée et en limitant les informations qui parviennent à la société Mountain View.

Afin que vous puissiez connaître de première main cette ROM cuite pour Android, nous allons vous expliquer, de manière claire et détaillée, ce qu’est GrapheneOS et comment vous pouvez l’installer sur votre smartphone.

Qu’est-ce que le graphène OS ?

Graphene OS est une ROM personnalisée pour Android qui vous permet de télécharger des applications depuis le Google Play Store, de recevoir des notifications push via les serveurs Google et même de synchroniser vos données comme d’habitude, mais en protégeant votre vie privée.

Pour y parvenir, au lieu de restreindre complètement l’utilisation des services Google, GrapheneOS les isole pour empêcher Google de collecter des données privées via votre smartphone.

Pour ce faire, GrapheneOS installe des applications Google, telles que Play Store ou Play Services en tant qu’applications utilisateur et non dans le cadre du système d’exploitation lui-même, ce qui vous permet d’avoir plus de contrôle sur elles et de révoquer certaines autorisations importantes telles que l’emplacement ou l’accès. aux fichiers.

En bref, GrapheneOS vous permet d’avoir toutes les bonnes choses d’Android sans avoir à compromettre votre vie privée et vos données personnelles.

Ce qui différencie GrapheneOS des autres ROM alternatives

Le premier élément différentiel de GrapheneOS par rapport aux autres ROM personnalisées est qu’il possède son propre système d’autorisations appelé « Storage Scopes » qui sera chargé de tromper une application afin qu’elle croie qu’elle dispose de toutes les autorisations demandées, mais en réalité il peut uniquement créer des fichiers.

Ainsi, par exemple, si vous souhaitez partager une photo ou un document avec n’importe quelle application, grâce à Storage Scopes, vous pouvez spécifier quels fichiers et dossiers vous allez partager en accédant à la section Informations de l’application et en cliquant sur le bouton Stockage.

Deuxièmement, GrapheneOS vous donne également la possibilité de créer plusieurs profils d’utilisateurs et de les utiliser en même temps, donc puisque les applications Google sont des applications normales et non des applications système, vous pouvez les reléguer à un profil secondaire afin qu’elles ne s’exécutent pas en arrière-plan. .

En ce sens, cette ROM personnalisée vous permet de transférer les notifications du profil inactif vers celui que vous utilisez actuellement sans avoir à vous connecter aux deux.

L’une des fonctionnalités les plus utiles de GrapheneOS pour protéger votre vie privée est la restriction de l’accès Internet à certaines applications. Ainsi, à chaque fois que vous allez installer une nouvelle application, un message de confirmation apparaît vous demandant si vous souhaitez lui autoriser l’accès à Internet ou non.

Pour clore cette section, nous devons souligner trois autres fonctionnalités de GrapheneOS axées sur la sécurité des utilisateurs :

Dans GrapheneOS, l’écran de verrouillage modifie la conception du menu de saisie du code PIN, de sorte que personne ne puisse deviner votre code PIN uniquement à partir des mouvements de votre main

GrapheneOS permet également de contrôler l’accès du terminal à des capteurs comme la boussole, le gyroscope ou le baromètre. Cela indique que si vous ne leur donnez pas d’autorisations, les applications ne peuvent pas recevoir de données de ces capteurs.

Enfin, GrapheneOS vous permet de programmer des redémarrages automatiques une fois par jour ou une fois par semaine, ce qui est utile pour la confidentialité, car cela efface les clés de chiffrement de la mémoire et vous oblige à les saisir à nouveau votre code PIN

Choses qui ne fonctionnent pas dans GrapheneOS

Mais tout ce qui brille n’est pas or, car GrapheneOS présente également une série d’inconvénients dont vous devez être conscient. La première est qu’il existe certaines applications Google comme Android Auto qui ne fonctionnent pas sur cette ROM personnalisée car elles sont compatibles avec leur système de sécurité.

La seconde est que vous ne pourrez pas effectuer de paiements NFC avec votre terminal, car GrapheneOS ne peut pas passer tous les contrôles de compatibilité SafetyNet sans la certification Google. Cela indique que vous ne pourrez pas utiliser Google Pay pour payer avec votre mobile, mais vous pourrez certainement utiliser l’application de votre banque, car la plupart des applications ne vérifient pas le plus haut niveau de SafetyNet.

Comment installer GrapheneOS sur votre terminal Android

La première chose que vous devez savoir avant d’installer GrapheneOS sur votre smartphone Android est que cette ROM n’est compatible qu’avec Google Pixels qui reçoit encore des mises à jour, c’est-à-dire Pixel 4a, Pixel 4a 5G, Pixel 5, Pixel 5 Pro, Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7 et Pixel 7 Pro.

Si vous possédez l’un de ces terminaux et que vous souhaitez essayer GrapheneOS sur votre Pixel, la première chose à faire est d’accéder au site Web de GrapheneOS, appuyez sur l’onglet Installer et une fois à l’intérieur, cliquez sur l’option d’installation basée sur WebUSB pour accéder à l’installation. Installation de la ROM via un navigateur Web.

Dans cette section, vous pouvez voir toutes les conditions requises pour installer GrapheneOS sur votre Google Pixel, à la fois les systèmes d’exploitation de bureau compatibles et les navigateurs Web pris en charge, ainsi que les étapes à suivre pour installer cette ROM personnalisée et privée sur votre appareil mobile.

Eh bien, allons droit au but, la première chose que vous devez faire pour installer GrapheneOS sur votre smartphone Pixel est de le préparer pour déverrouiller le bootloader. Pour ce faire, vous devez activer les options pour les développeurs en accédant à la section Informations du téléphone trouvée dans les Paramètres et en touchant à plusieurs reprises l’option Numéro de build.

Une fois qu’un message apparaît en bas confirmant que les options du développeur sont déjà activées, revenez en arrière, entrez dans la section Système, cliquez sur le bouton Options du développeur, activez l’option de déverrouillage OEM, entrez votre code PIN ou votre mot de passe pour autoriser cette action et enfin appuyez sur le Activer le bouton.

Ensuite, redémarrez votre terminal en maintenant enfoncé le bouton de volume bas pour passer en mode fastboot, connectez votre Pixel au PC avec son câble de données, accédez au guide d’installation de GrapheneOS depuis votre navigateur Web et cliquez sur le bouton Déverrouiller le chargeur de démarrage .

Lorsque vous faites cela, une fenêtre pop-up apparaîtra avec le modèle de votre Google Pixel, sélectionnez-le et cliquez sur le bouton Connecter. Appuyez ensuite sur le bouton de volume vers le bas jusqu’à ce que la légende Déverrouiller le chargeur de démarrage apparaisse à côté du bouton d’alimentation et cliquez sur ce bouton.

L’étape suivante consiste à télécharger et installer GrapheneOS, pour ce faire, revenez au guide d’installation, cliquez sur le bouton Télécharger la version, attendez que la ROM se télécharge et une fois téléchargée, installez-la sur votre Google Pixel en appuyant sur la version Flash bouton.

Enfin, il vous suffit de verrouiller à nouveau le chargeur de démarrage pour des raisons de sécurité et pour effectuer cette tâche, cliquez simplement sur l’option Verrouiller le chargeur de démarrage, appuyez sur le bouton de réduction du volume jusqu’à ce que la légende Verrouiller le chargeur de démarrage apparaisse à côté du bouton d’alimentation.

