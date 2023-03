Comment convertir l’audio de WhatsApp en texte sans rien installer

Vous n’avez pas le temps d’écouter l’audio WhatsApp ? Nous allons vous expliquer comment vous pouvez facilement le convertir en texte

Admettez-le : vous avez aussi l’ami lourd typique qui envoie des audios de cinq minutes / Image : Pantomime Full

Le fait que WhatsApp n’inclue pas encore l’option de transcrire des messages audio en texte n’indique pas que vous devez supporter l’ami ennuyeux typique et ses audios de cinq minutes. À d’autres occasions, nous avons déjà parlé d’applications qui vous permettent de transférer facilement des notes vocales WhatsApp vers du texte, mais la vérité est que vous n’avez même pas besoin d’installer d’applications pour le faire.

Transcrire un message audio WhatsApp en texte est utile pour plusieurs raisons. D’une part, vous éviterez de déranger votre entourage en n’ayant pas à jouer l’audio, et d’autre part, vous gagnerez du temps, puisque vous pourrez lire le contenu du SMs au lieu de devoir l’écouter dans son intégralité. Nous allons vous montrer comment le faire facilement.

Transcrivez les messages vocaux WhatsApp grâce à ce bot gratuit

Le processus pour transcrire des messages audio sans rien installer est simple. Il vous suffit d’installer WhatsApp sur votre appareil et d’utiliser un bot gratuit appelé « Alfred The Bot ».

Ce bot est capable de transcrire efficacement les messages vocaux reçus dans la plupart des langues, y compris l’français. Pour l’utiliser, il vous suffit d’ajouter le numéro de téléphone du bot à vos contacts (+14156809230) ou de démarrer une conversation avec le bot via WhatsApp.

Lorsque vous discutez avec le bot dans votre liste de contacts, tout ce que vous avez à faire est de transmettre une note vocale à la conversation avec Alfred, et après quelques secondes, vous verrez le contenu de la note vocale sous forme de texte.

Dans sa version gratuite, le bot a quelques limitations, puisqu’il ne permet de transcrire qu’un maximum de trois messages vocaux par mois. Si vous payez pour la version premium, la limite est portée à cinquante messages par mois, avec une durée maximale de cinq minutes par message.

Nous avons réalisé plusieurs tests avec le bot et il est assez efficace pour retranscrire les messages, surtout ceux qui ne sont pas trop longs. Si vous souhaitez retranscrire des messages de plus de cinq minutes, il faudra recourir à des applications tierces. Et si ce que vous voulez, c’est préserver votre vie privée à tout moment, vous pouvez également transcrire des notes vocales sans même ouvrir WhatsApp et empêcher le message d’être marqué comme lu.

En parlant de confidentialité, si vous êtes préoccupé par l’utilisation qu’Alfred peut faire du contenu des messages, sachez que leurs politiques de confidentialité indiquent clairement que les messages ne sont pas partagés avec des tiers, mais ne précisent pas si le bot les managers peuvent accéder au contenu des notes vocales.

Ce n’est peut-être pas une solution aussi pratique que la fonction native de transcription des mémos vocaux que Telegram propose à ses utilisateurs d’abonnement premium, mais c’est l’une des rares qui nous reste alors que WhatsApp continue de développer sa propre option pour transcrire les mémos vocaux. . Une fonction qui, soit dit en passant, ne devrait pas mettre trop de temps à arriver à l’application.

