Comment transférer des données d’Android vers iPhone après la configuration ? avec Tenorshare Migrer vers iOS Alternative !

Envisagez-vous de passer d’Android à iPhone ? Mais vous ne savez pas comment transférer des données d’Android vers iPhone après la configuration ? Nous avons ce qu’il vous faut. Dans cet article, nous avons expliqué comment transférer d’Android vers iOS sans réinitialiser votre téléphone en usine. Vous pouvez suivre ce guide pour transférer des données d’Android vers iPhone à l’aide d’un PC.

Pourquoi voulez-vous transférer des données d’Android vers l’iPhone après la configuration ?

Il ne sera pas faux de dire que les smartphones ont facilité notre travail. Du téléchargement d’applications à la gestion du travail en un clic, tout est possible avec l’aide du mobile. Cependant, lorsqu’il s’agit de choisir un mobile, beaucoup de gens préfèrent utiliser l’iPhone car il est plus rapide, comporte moins de risques, etc. En dehors de cela, certains utilisateurs se plaignent qu’Android est très en retard et ne fournit pas toutes les fonctionnalités étonnantes qui sont trouvé dans l’iPhone. Quelles que soient les raisons possibles pour lesquelles vous transférez des données d’Android vers l’iPhone, continuez à lire ci-dessous si vous ne savez pas comment transférer des données d’Android vers iOS.

Y a-t-il des limitations de « Déplacer vers iOS » pour transférer des données ?

L’utilisation de l’application Move to iOS est toujours le premier choix pour transférer des données d’Android vers l’iPhone, mais certains utilisateurs d’iPhone rencontrent des problèmes lors du passage d’Android à iOS. Donc, si votre déménagement vers iOS ne fonctionne pas, voici quelques limitations qui créent ce problème.

Vous n’avez pas connecté votre Android et votre iPhone au même Internet.

Votre application n’est pas compatible avec l’application. N’oubliez pas que Migrer vers iOS fonctionne sur Android OS 4.0 ou supérieur et iOS 9.0 vers le haut.

Vous n’avez pas de connexion Internet stable.

Des fichiers de cache sont disponibles sur votre appareil.

Vous ne disposez pas de suffisamment d’espace de stockage pour enregistrer les données.

Que devons-nous faire si Move to iOS ne parvient pas à migrer ?

La migration vers iOS présente diverses limitations, telles que des problèmes de stockage, des problèmes de connectivité, du cache, etc. Il est temps d’essayer une autre application pour passer d’Android à iOS ? Au lieu de perdre du temps sur cette application, vous pouvez utiliser Tenorshare iCareFone iTransGo. Cette alternative au transfert vers iOS permet de transférer des données d’Android vers l’iPhone à l’aide d’un PC. De plus, il est facile à utiliser et possède une interface simple. Vous voulez en savoir plus sur cette application ? Voici ses principales caractéristiques que vous devez connaître.

Vous pouvez facilement transférer des données d’Android vers iPhone après la configuration Vous pouvez déplacer les données de votre choix, y compris des photos, des vidéos, etc. Il fonctionne avec près de 8000+ appareils Android Cette application est compatible avec les derniers iOS 16 et Android 13 Vous n’avez pas besoin de réinitialiser votre appareil en usine Son taux de réussite est de 99 %, ce qui est beaucoup plus élevé que Migrer vers iOS

Comment transférer des données d’Android vers l’iPhone après la configuration via l’alternative « Déplacer vers iOS » ?

Vous ne savez pas comment transférer des données d’Android vers iPhone après la configuration ? Ne vous inquiétez pas car voici le guide complet de Tenorshare iCareFone iTransGo, qui vous aidera à transférer des données en un rien de temps. Cette application est facile à utiliser pour les utilisateurs non techniques. Ce sont les étapes simples à l’aide de Tenorshare iCareFone iTransGo que vous pouvez suivre pour transférer des données d’Android vers iPhone si votre Move to iOS ne se connecte pas.

Pour résumer

Près de 20 % des utilisateurs d’Android effectuent un transfert d’Android vers iOS chaque année. Mais utiliser Move to iOS pour transférer des données n’est pas une bonne idée pour le transfert Android vers iOS, tandis que Tenorshare iCareFone iTransGo, l’alternative parfaite Move to iOS, est facile à utiliser et transfère des données d’Android vers iOS en quelques minutes.

