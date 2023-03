Vous souhaitez assister à la WWDC 2023 en personne ? Voici comment vous inscrire à l’événement Apple de juin

La WWDC 2023 est officiellement fixée du 5 au 9 juin. Alors que les sessions, les laboratoires et bien plus encore de la semaine seront en ligne cette année, Apple organise à nouveau un événement spécial en personne pour le discours d’ouverture, l’état de l’Union, et plus encore. Cependant, il s’agit d’un processus limité de type loterie pour être invité. Voici qui peut demander des billets en personne pour la WWDC, comment cela fonctionne et comment s’inscrire.

Comme la WWDC 2022, Apple organise un événement en personne limité avec la majeure partie des expériences de la semaine proposées en ligne à n’importe qui dans le monde.

En plus de détailler la WWDC et le Swift Student Challenge, Apple a publié un microsite pour l’événement spécial à Apple Park :

Nous organiserons une expérience spéciale toute la journée à Apple Park pour lancer une semaine incroyable de sessions, de laboratoires et d’activités en ligne. Rejoignez-nous en personne pour regarder ensemble le discours d’ouverture et les vidéos sur l’état de l’Union, rencontrer certaines des équipes d’Apple, célébrer les excellentes applications lors de la cérémonie des Apple Design Awards et profiter d’activités dans la soirée.

Qui peut demander des billets en personne pour la WWDC ?

Quand l’inscription à la loterie est-elle ouverte ?

Si vous êtes éligible, vous pouvez demander à assister en personne à la WWDC 2023 jusqu’au 4 avril à 9h00 TDP

Comment fonctionnent les billets en personne WWDC ?

Après avoir demandé à y assister, vous serez informé de votre statut avant le 5 avril à 18h00 TDP.

Les invitations seront attribuées par un processus de sélection aléatoire et ne sont pas transférables.

Protocoles de santé et de sécurité pour les événements en personne de la WWDC

Apple dit qu’il peut les modifier et mettre à jour les participants avant l’événement, mais pour l’instant, les protocoles de santé et de sécurité incluent :

Si vous présentez des symptômes de la COVID-19, nous vous demandons de faire attention à la maison.

Les masques sont actuellement facultatifs et disponibles sur demande.

Il n’y a pas de distanciation physique minimale obligatoire. Veuillez faire attention aux autres et garder une distance raisonnable dans la mesure du possible.

Les surfaces et les zones à fort trafic sont nettoyées régulièrement.

Un désinfectant pour les mains sera disponible.

Espérez-vous aller à la WWDC en personne ? Qu’est-ce qui vous enthousiasme le plus cette année ? Partagez votre opinion sur nos réseaux sociaux!

