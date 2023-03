Qu’est-ce que l’extrême économie de batterie et comment l’activer, la désactiver ou la laisser programmée sur votre mobile Xiaomi

La technologie progresse à un rythme effréné. Avec chaque génération de nouveaux mobiles, les écrans, les processeurs, les caméras et les vitesses de charge s’améliorent de plus en plus. Et malgré cela, il semble que les batteries soient l’un des aspects qui est resté stagnant dans les capacités qui se répètent plus fréquemment.

Malgré le fait que les vitesses de charge nous permettent désormais de remplir le réservoir mobile en seulement 15 minutes, il arrive souvent que nous n’ayons pas de prise disponible, et ce que nous voulons, c’est que la batterie dure le plus longtemps possible. Pour cela, notre mobile Xiaomi dispose d’un mode d’économie de batterie extrême.

Qu’est-ce que le mode d’économie de batterie extrême ?

Comme nous le disons, nous n’avons souvent pas besoin de 200 W de charge, mais d’une plus grande capacité. Pour les cas où nous avons une journée très intense loin de chez nous et que nous n’avons pas de chargeur portable, nous devrons utiliser le mode d’économie de batterie extrême que tous les téléphones mobiles Xiaomi, Redmi et POCO avec MIUI 13 et MIUI 14 sont équipés avec.

Ce mode d’économie d’énergie ferme absolument tous les processus d’arrière-plan qui sont actifs sur votre mobile Xiaomi, ainsi que d’autres fonctions pouvant consommer de la batterie : données mobiles 5G, WiFi, etc. et il se concentre uniquement sur votre capacité à passer et recevoir des appels et des SMs.

De cette façon, le mobile peut économiser non seulement des heures, mais jusqu’à une journée entière d’autonomie, bien qu’il soit clair que nous n’utiliserons ce mode d’économie que lorsque cela sera strictement nécessaire, car nous perdrons pratiquement toutes ses fonctions.

Comment activer et désactiver le mode d’économie de batterie extrême

Si vous êtes pressé avec la batterie de votre mobile Xiaomi et que vous en avez besoin pour vous tenir le reste de la journée, voire jusqu’au lendemain (selon le pourcentage restant), l’activer vous sera très simple. Prenez votre appareil et allez dans « Paramètres »> « Batterie » et cliquez sur l’engrenage en haut à droite. Vous verrez que « l’économiseur de batterie extrême » est disponible.

Lorsque vous allez l’activer, vous recevrez une notification vous indiquant que vous perdrez, comme nous l’avons dit, pratiquement toutes les fonctions qui ne sont pas des appels et des SMs, ainsi que la connectivité des données 4G.

Une fois activé, vous verrez que toute la conception de l’interface de votre mobile Xiaomi changera complètement. L’écran deviendra noir et vous ne pourrez voir que l’heure, les appels, les SMs et votre liste de contacts. Bien sûr, vous pouvez ajouter d’autres fonctions et quitter à tout moment en appuyant sur l’icône qui apparaît en haut à droite.

Comment programmer un économiseur de batterie extrême

Ceux qui ont généralement leur mobile toujours avec une batterie très faible, pour quelque raison que ce soit, seront heureux de savoir que ce mode d’économie de batterie extrême que tous Xiaomi, Redmi et POCO ont peut également être programmé pour s’activer et se désactiver quand nous le voulons.

Si nous voulons le laisser programmé, soit lorsque le mobile atteint un pourcentage spécifique de batterie. La seule chose que nous devons faire est la suivante, dans le même menu de batterie que nous avons mentionné précédemment :

Appuyez sur l’icône qui apparaît dans le coin supérieur droit dans les paramètres de la batterie

Sélectionnez « Économiseur de batterie extrême »

Cochez la case « Désactiver automatiquement »

Ainsi, lorsque le mobile atteint 50% après avoir enfin trouvé un chargeur et l’avoir branché, il sortira automatiquement du mode d’économie de batterie extrême pour revenir à la normale, récupérer toutes ses fonctions et commencer à recevoir des notifications de toutes les applications qu’elles avaient été fermées.

