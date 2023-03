Avant de devenir l’emblématique Grand Theft Auto, comment s’appelait le GTA original ?

Choisissez votre réponse et le bon choix sera révélé.

Presque annulé pendant le développement pour être en si mauvais état, le premier jeu Grand Theft Auto était à l’origine destiné à être un jeu multijoueur rapide de flics et de voleurs centré sur la course en utilisant une perspective descendante.

Race’n’Chase devait être lancé en juillet 1996 après 18 mois de développement, mais il a fallu 30 mois au développeur DMA Design (maintenant Rockstar North) pour le livrer. Le produit final était assez différent du concept original. Interviewé en 2011, l’ancien employé de DMA, Gary Penn, a déclaré que le jeu était sur sa dernière étape, sinon à cause de problèmes de stabilité que parce que ce n’était tout simplement pas amusant.

« … La conduite de la voiture était épouvantable. Il y avait un moment où vous aviez l’habitude d’avoir un bouton pour ouvrir les portes et c’était juste des ordures. Je ne me souviens pas si c’est vrai parce que nous avions l’habitude de plaisanter à ce sujet. il fallait même démarrer le moteur. C’était affreux, c’était trop sim-y.

Un bug, cependant, s’est avéré être la qualité rédemptrice du jeu.

Une recherche de chemin moche signifiait que la police tentait parfois de traverser votre voiture, ce qui se révélait fou et agressif. Penn l’a décrit comme un moment génial parce que tout à coup, la police vous a poussé hors de la route, ce qui était plus dramatique que de simplement vous arrêter. Le bug a été modifié dans une fonctionnalité de base et le reste appartient à l’histoire.

Il y a un easter egg dans GTA Online : The Diamond Casino Heist, un jeu d’arcade appelé « Race and Chase » est une référence claire au concept original de Grand Theft Auto.

