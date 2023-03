Tous les changements apportés à Microsoft Teams et comment passer à la nouvelle version

Le nouveau Microsoft Teams est plus rapide, plus simple et plus intelligent. Vous pouvez l’essayer maintenant si vous avez un ordinateur Windows.

La nouvelle interface de Teams, l’outil de communication pour les professionnels et les entreprises de Microsoft

Microsoft a enfin annoncé le grand renouvellement de Microsoft Teams qu’il promettait depuis longtemps. Depuis son lancement en 2017, Teams est devenu l’un des outils de communication les plus utilisés par les professionnels et les entreprises du monde entier, malgré un retard par rapport aux autres alternatives en termes de performances, de simplicité et de nombre de fonctionnalités disponibles. Microsoft en était conscient, et a décidé de mettre un terme aux problèmes de sa plate-forme.

La société basée à Redmond a annoncé l’une des plus grandes mises à jour de l’histoire de Teams, basée sur l’écoute des demandes de la communauté dans le but d’offrir une expérience beaucoup plus rapide, flexible et intelligente. Nous allons passer en revue tout ce qui a changé et vous montrer comment vous pouvez essayer les nouveautés de Teams dès maintenant.

Avatars 3D, performances améliorées et bien plus à venir dans Teams

Microsoft lui-même indique clairement que son objectif lors du développement de cette nouvelle version a été de rendre l’expérience Teams plus rapide, plus simple et plus flexible. Ils expliquent avoir concentré une bonne partie de leurs efforts et de leurs ressources sur l’amélioration de la rapidité de l’application, de sorte qu’elle peut désormais être ouverte jusqu’à deux fois plus vite et que le temps d’accès aux réunions a été considérablement réduit. Pendant ce temps, l’application est devenue plus efficace en consommant jusqu’à 50% de mémoire en moins.

Lors de l’évaluation des améliorations de performances, Microsoft a collaboré avec une société spécialisée dans les tests de performances, GigaOm. Elle a été chargée de tester les performances de la nouvelle version de Teams sur plusieurs ordinateurs aux spécifications différentes, et tous ont obtenu des résultats qui améliorent considérablement l’expérience par rapport à ce que proposait la version classique de Teams.

Teams a également ajouté la prise en charge des utilisateurs collaborant dans différentes organisations ou gérant plusieurs comptes de travail et d’étude. De cette façon, il sera possible de se connecter à plusieurs comptes simultanément et de recevoir des notifications de chacun d’eux.

Le design de Teams a également évolué, avec des éléments qui adoptent un style plus moderne et en phase avec le langage Fluent de Microsoft. En ce sens, l’équipe de conception de Microsoft explique toutes les étapes qui ont été réalisées dans sa mission de simplifier l’expérience, un processus qui a pris plusieurs années. Les changements vont d’une nouvelle animation de démarrage d’application et d’écrans de chargement remaniés, à l’inclusion d’emojis animés, à la prise en charge de différents thèmes dans les chats ou à un nouveau mode de présentation qui offre plus de contrôle lors du partage de contenu avec d’autres personnes lors d’une réunion.

Bien sûr, les nouvelles fonctions « intelligentes » basées sur les dernières avancées de l’intelligence artificielle ne peuvent pas manquer. Cette nouvelle version de Teams s’intègre à Microsoft Copilot, l’assistant basé sur le modèle OpenAI GPT-4, capable de résumer les points les plus importants d’une réunion, vous tenant au courant de ce qui s’est passé dans l’espace de travail au cours des dernières heures ou répondre à vos questions au cours d’une conversation, en plus de bien d’autres choses encore à venir.

Et ce n’est pas tout. Profitant de l’arrivée de la nouvelle version de Microsoft Teams, la société a présenté une nouvelle option visant à améliorer l’expérience des appels vidéo. Il consiste en la possibilité d’utiliser des avatars 3D basés sur la réalité augmentée, entièrement personnalisables et capables de transmettre les réactions des emojis.

Comment essayer la nouvelle version de Microsoft Teams maintenant

Pour le moment, la nouvelle version de Microsoft Teams n’est disponible que pour les utilisateurs Windows. La société a confirmé que cette expérience remaniée sera disponible plus tard pour les utilisateurs Mac et Web, ainsi que pour les utilisateurs de comptes éducatifs et gouvernementaux.

Pour essayer la nouvelle version de Teams sur un PC Windows, suivez simplement ces étapes :

Ouvrez l’application Microsoft Teams sur votre ordinateur Activez le bouton « Essayer les nouvelles équipes » situé dans le coin supérieur gauche de la fenêtre. Dans la boîte de dialogue qui apparaîtra à l’écran, appuyez sur « Essayer maintenant » et attendez que l’application redémarre.

C’est tout. Lorsque l’application rouvrira, vous verrez tous les changements annoncés par Microsoft dans votre version de Teams, et vous pourrez accéder à une liste détaillée avec toutes les nouvelles fonctionnalités dont vous pourrez commencer à profiter à partir de ce moment précis.

