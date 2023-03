Comment générer des images avec l’IA avec le mobile

Vous n’avez besoin que d’un smartphone pour générer des images en utilisant la puissance de l’intelligence artificielle. Nous allons vous montrer comment.

Images générées avec Midjourney V4 via un smartphone Android

Vous n’avez pas besoin d’un ordinateur ultra-puissant pour générer des photos en utilisant la puissance de l’intelligence artificielle. Il suffit que vous ayez un smartphone Android à portée de main, quelle que soit la marque, ou un iPhone de toute génération. Nous allons vous expliquer comment vous pouvez utiliser l’un des outils les plus célèbres qui existent dans le monde de l’IA de génération d’images depuis votre mobile.

Voici MidJourney, le modèle d’intelligence artificielle générative qui vous permet de générer des photographies à partir de descriptions textuelles en quelques étapes simples, et que vous pouvez utiliser à partir de n’importe lequel de vos appareils. Voyons comment.

Apprenez à utiliser Midjourney depuis votre mobile pour générer des images par IA

Rejoignez la bêta de Midjourney

Pour utiliser Midjourney, vous devez d’abord rejoindre la version bêta de l’outil. Les créateurs de Midjourney ont décidé d’utiliser Discord pour accéder facilement à leur modèle d’IA, nous allons donc vous montrer comment vous pouvez utiliser Midjourney sur votre mobile via Discord.

1. Créez un compte Discord

Si vous ne l’avez pas déjà, vous devez créer un compte Discord. Vous pouvez le faire facilement depuis votre mobile.

2. Téléchargez Discord sur votre mobile Android ou iOS

Que vous ayez un compte Discord ou non, vous devrez télécharger l’application sur votre mobile afin de générer des images à l’aide de Midjourney.

Télécharger Discord sur Google Play

Télécharger Discord sur l’App Store

3. Acceptez l’invitation à Midjourney

Maintenant que vous avez téléchargé l’application Discord sur votre mobile, vous pouvez rejoindre Midjourney. Pour ce faire, il vous suffit d’accéder au lien d’invitation dans la communauté Midjourney sur Discord et d’appuyer sur « Accepter l’invitation ».

Rejoignez la bêta de Midjourney

Commencez à générer des images avec Midjourney depuis votre mobile

Maintenant, vous êtes déjà dans la version bêta de Midjourney et l’application Discord est installée. Par conséquent, vous avez tout pour commencer à générer des images par IA à l’aide de votre mobile. Tout ce que vous avez à faire est de suivre les étapes ci-dessous :

1. Ajoutez le bot Midjourney à votre chaîne privée

Sur votre mobile, vous devez ouvrir l’application Discord et vous connecter. Une fois à l’intérieur, vous verrez une section avec tous vos canaux et chats sur la gauche.

Vous devez toucher la chaîne Midjourney, dont l’icône est la silhouette d’un navire noir sur fond blanc. Lorsque vous êtes à l’intérieur, appuyez sur l’une des pièces, puis appuyez sur l’icône des utilisateurs dans le coin supérieur droit, représentée par la silhouette de deux personnes.

Vous verrez comment la liste apparaît avec tous les membres de la salle. Dans la section « Midjourney Bot », vous devez appuyer sur le nom du bot puis sur le bouton « Ajouter au serveur ». Enfin, il vous suffit de sélectionner votre propre serveur ou d’en créer un nouveau dans lequel vous pourrez l’ajouter.

2. Appelez le bot sur votre serveur et commencez à générer des images

Avec le bot Midjourney déjà ajouté à votre propre serveur Discord, vous pouvez commencer à générer des images en privé. Gardez cependant à l’esprit que la nouvelle version 5 de Midjourney n’est pas encore disponible pour tout le monde.

Tout ce que vous avez à faire est d’accéder au canal « Général » de votre serveur, et « d’invoquer » le bot. Pour ce faire, vous pouvez taper le symbole « / » et choisir l’une des différentes commandes proposées par Midjourney.

La commande que vous recherchez probablement est « /imagine ». Avec lui, vous pouvez demander au bot de générer une photo avec la description que vous souhaitez. Par exemple, pour générer les images en tête de cet article, nous avons utilisé l' »invite » suivante :

« Robot Android utilisant un smartphone pour prendre un selfie à la Tour Eiffel, réaliste, HD, éclairage naturel »

Lorsque vous avez terminé votre description, envoyez le message et attendez que le bot traite votre photo. Lorsque vous avez terminé, vous pouvez l’afficher, l’enregistrer ou le partager.

Les possibilités sont presque infinies, et tu peux toujours jouer avec les différentes commandes et paramètres qu’offre Midjourney pour donner à tes photos le style que tu veux. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet en accédant à la page d’aide de Midjourney.

