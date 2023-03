Mobiles POCO avec la meilleure batterie : guide d’achat 2023

Nous sélectionnons les mobiles POCO qui se démarquent le plus dans la section batterie, certains d’entre eux offrent jusqu’à plus de 2 jours d’autonomie.

Certains mobiles POCO offrent jusqu’à plus de 2 jours complets d’autonomie, ils sont excellents sur batterie // Image : .

Selon une enquête OCU auprès de plus de 97 000 participants, les mobiles POCO ont la meilleure batterie. La vérité est que les smartphones de la filiale Xiaomi se comportent très bien en autonomie, certains modèles dépassant même les deux jours d’autonomie. Ce sont les stars de ce guide d’achat dans lequel nous sélectionnons les mobiles POCO avec la meilleure batterie que vous puissiez acheter en 2023, ce sont de très bons choix si vous souhaitez oublier le chargeur pendant quelques jours.

Avant de vous dire quels sont les POCO avec la plus longue autonomie, nous allons brièvement vous dire ce qu’il faut rechercher pour choisir un bon mobile pour sa batterie. Une fois les principaux aspects connus, nous nous concentrerons sur les smartphones POCO avec la meilleure batterie. Faites attention, car il y en a même un qui se faufile parmi les téléphones avec la meilleure batterie de tout le marché, quelle que soit la marque.

Comment choisir un bon mobile POCO pour sa batterie

Si vous souhaitez acheter un mobile qui se distingue par sa longue autonomie, le principal détail auquel vous devez faire attention est la capacité de la batterie. Il est indiqué en milliampères par heure (mAh) et généralement, plus il a de milliampères, plus il dure longtemps. Cependant, nous devons tenir compte du fait que d’autres aspects influencent tels que la consommation d’énergie du processeur, la luminosité à laquelle nous utilisons normalement l’écran ou l’optimisation du système.

Sur le marché actuel, la plupart des téléphones portables disposent de batteries d’une capacité comprise entre 4 000 et 5 000 mAh. Bien sûr, certains modèles en ont moins, comme le Samsung Galaxy Z Flip 4 5G, et des modèles qui en ont encore plus. En fait, parmi les mobiles POCO avec la meilleure batterie, il y en a un qui dépasse les 5 000 mAh.

Lors du choix d’un mobile pour sa batterie, vous devez également faire attention à la charge rapide qu’il prend en charge. Cela a considérablement augmenté ces dernières années, et on trouve même des smartphones comme le realme GT 3 qui se chargent avec une puissance de 240 watts. Dans ce cas, plus la charge est puissante, moins il faudra de temps au chargeur pour atteindre 100 %.

Enfin, vous devez également analyser s’il prend en charge la charge sans fil, afin de pouvoir le recharger sans être dérangé par les câbles. En fait, le mobile lui-même peut charger d’autres appareils, tels que des écouteurs sans fil, s’il dispose d’une charge sans fil réversible.

Mobiles POCO avec une meilleure batterie

L’une des caractéristiques communes aux smartphones POCO est qu’ils ont généralement une longue autonomie comme l’un de leurs points forts. Ensuite, nous vous dirons comment leurs batteries se comportent en pratique, c’est-à-dire combien de jours elles durent généralement et combien de temps elles prennent pour se recharger. De plus, nous mentionnons d’autres spécifications intéressantes qui peuvent également être essentielles lors du choix entre l’une ou l’autre.

POCO C40

Le mobile qui se démarque le plus par sa batterie est le POCO C40, car il a une capacité brutale de 6 000 mAh. Si vous obtenez ce mobile, vous profiterez de plus de deux jours d’utilisation sans avoir besoin du chargeur. La batterie de ce terminal est immense, c’est pourquoi c’est une très bonne option si vous privilégiez l’autonomie.

Quant à la charge rapide, elle prend en charge 18W, mais le chargeur qui l’accompagne dans la boîte ne fait que 10W. Par conséquent, si vous souhaitez profiter de la puissance de charge maximale, vous devez utiliser un chargeur 18W que vous avez à la maison ou acheter un chargeur compatible, comme la marque BERLS sur Amazon. Dans ce POCO C40 la charge n’est pas très rapide, il vous faudra plus de deux heures pour la recharger complètement.

Le POCO C40 est un mobile bas de gamme idéal si vous recherchez une option bon marché pour une utilisation de base. Il dispose d’un grand écran LCD de 6,71 pouces, d’un processeur JLQ HR510 et d’une caméra arrière principale de 13 mégapixels. Bien qu’abordable, il embarque un lecteur d’empreintes digitales à l’arrière et une double SIM. Vous pouvez acheter ce POCO C40 généralement en vente dans des stores comme Amazon, PcComponentes, MediaMarkt et le site officiel de Xiaomi.

POCO C40

POCO X4 GT

Un autre mobile POCO avec une très bonne autonomie est le POCO X4 GT, qui nous séduit également pour son excellent rapport qualité-prix. Tout d’abord, il faut expliquer qu’il est équipé d’une batterie de 5 080 mAh qui, en pratique, peut atteindre une journée et demie d’utilisation avant de passer par le chargeur. Comme nous l’avons vu dans notre analyse du POCO X4 GT, atteindre la fin de la journée sur une seule charge est facile même lorsque nous sommes exigeants en utilisation.

Un autre point en faveur de l’achat de ce smartphone est qu’il supporte une charge très rapide de 67W, il faut donc moins d’une heure pour atteindre 100%. Le chargeur est inclus dans la boîte, ainsi que le câble USB que vous devez utiliser. Malheureusement, il n’a pas de charge sans fil ni de charge sans fil inversée.

Laissant de côté la section batterie, on retrouve un processeur MediaTek Dimensity 8100 qui offre des performances très puissantes pour n’importe quelle tâche. Attention, car ce processeur permet au POCO X4 GT d’être l’un des meilleurs mobiles POCO avec la 5G. Son écran LCD de 6,6 pouces est également de bonne qualité, ce qui surprend surtout par son taux de rafraîchissement de 144 Hz. De plus, son appareil photo principal de 64 mégapixels prend de très bonnes photos.

Vous pouvez acheter ce POCO X4 GT dans une version 8 Go + 128 Go et dans une autre version 8 Go + 256 Go. Il est en vente sur Amazon, sur MediaMarkt et sur PcComponentes, où il propose généralement de bonnes remises.

POCO X4 GT

POCO X5 Pro 5G

L’analyse du POCO X5 Pro 5G nous a permis de connaître de près un autre des mobiles POCO avec la meilleure batterie. Ce mobile de milieu de gamme monte une batterie de 5 000 mAh qui lui permet même d’atteindre deux jours d’autonomie avec une utilisation légère. Si vous êtes plus exigeant, vous surmonterez la journée d’autonomie avec un peu de batterie restante.

Vous devez également tenir compte du fait qu’il prend en charge une charge rapide de 67 W, avec le chargeur d’origine inclus dans la boîte. Selon nos tests, il ne faut que 15 minutes pour atteindre 50% de batterie et environ 44 minutes pour se recharger complètement.

Le POCO X5 Pro 5G peut atteindre deux jours d’autonomie avec une utilisation légère.

Avec l’achat de ce POCO X5 Pro 5G vous profiterez également d’un des meilleurs écrans de la catégorie, il est d’une grande qualité. De plus, le processeur Qualcomm Snapdragon 778G offre de bonnes performances et une connectivité 5G. On aime aussi le comportement de son appareil photo principal de 108 mégapixels, il prend de très bonnes photos et enregistre des vidéos en résolution 4K.

Vous pouvez choisir entre deux configurations de mémoire lors de l’achat de ce smartphone : une avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, et une autre supérieure avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il est en vente chez PcComponentes, chez MediaMarkt, dans la boutique officielle Xiaomi et sur Amazon.

POCO X5 Pro 5G

POCO M5

Enfin, parmi les mobiles POCO dotés de la meilleure batterie, le POCO M5 mérite également une place. Ce mobile bon marché dispose d’une grande batterie de 5 000 mAh, ce qui se traduit par une autonomie de plus de deux jours sans transpirer. Comme toujours, cela dépendra de votre utilisation du terminal, mais il ne vous sera pas difficile d’atteindre ces deux jours même lorsque vous êtes exigeant.

Le POCO M5 prend en charge une charge rapide de 18 W, bien que le chargeur fourni avec lui soit de 22,5 W. Si vous souhaitez le recharger complètement, vous devez garder à l’esprit qu’il vous faudra un peu plus de deux heures pour le voir à 100 %.

Nous sommes face à un smartphone avec un grand écran avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 90 hertz. Le processeur qui lui donne vie est le MediaTek Helio G99, avec suffisamment de puissance pour effectuer les tâches les plus quotidiennes. Il dispose d’un lecteur d’empreintes digitales latéral, de la technologie NFC et d’une caméra arrière principale de 50 mégapixels qui prend des photos plus que correctes.

Le POCO M5 est en vente uniquement avec 4 Go de RAM, mais vous pouvez choisir entre 64 Go ou 128 Go de stockage interne. Vous pouvez l’acheter encore moins cher, car il propose généralement de bonnes affaires sur Amazon, sur PcComponentes, sur MediaMarkt et sur le site officiel de Xiaomi.

POCO M5

POCO mobile avec une meilleure batterie

Le mobile POCO avec la meilleure batterie est le POCO C40, ses 6 000 mAh le distinguent des autres smartphones du catalogue de la firme chinoise. Avec une utilisation normale, il ne vous sera pas difficile d’atteindre deux jours d’autonomie, voire de les dépasser. N’oubliez pas que vous pouvez l’acheter sur Amazon, PcComponentes, MediaMarkt et le site officiel de Xiaomi.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :