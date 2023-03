Comment fonctionne la gomme magique de Xiaomi et comment l’utiliser pour supprimer des personnes

Pas à pas, nous vous expliquons comment utiliser la gomme magique de Xiaomi pour supprimer des personnes de vos photos sans avoir à installer quoi que ce soit.

A gauche la photo originale, à droite la photo retouchée avec la gomme magique de Xiaomi.

Votre mobile Xiaomi cache une série d’astuces qui vous permettent d’en tirer le meilleur parti. Certains d’entre eux sont plus populaires, comme la barre latérale ou l’économiseur de batterie, tandis que d’autres sont moins populaires, comme la gomme magique. Saviez-vous que votre Xiaomi cache une gomme très utile lors de la retouche de photos ? Grâce à cet outil, vous pouvez supprimer des personnes de vos images sans avoir à installer quoi que ce soit.

Si vous avez un mobile Xiaomi, vous n’avez pas besoin d’installer d’applications pour supprimer des objets et des personnes des photos. Le système d’exploitation MIUI lui-même comprend une fonction qui est chargée de le faire automatiquement en quelques secondes. Nous avons déjà essayé cette gomme magique de Xiaomi, nous allons donc vous expliquer son fonctionnement afin que vous puissiez apprendre à vous en servir.

Comment utiliser la gomme magique de Xiaomi pour effacer les personnes sur les photos

Vous avez sûrement déjà dû jeter une photo de vous-même parce que quelqu’un est sorti derrière et a gâché l’image. Ce n’est plus nécessaire, surtout si vous avez un mobile Xiaomi. Les bornes de la firme intègrent une gomme magique qui permet de supprimer très facilement et rapidement des personnes de vos photos.

Le fonctionnement de cet outil gomme est très simple, il suffit de l’activer pour qu’il reconnaisse automatiquement les personnes qui apparaissent sur l’image. Une fois sélectionné, c’est vous qui choisirez ceux que vous souhaitez supprimer et ceux qui continueront d’apparaître. De cette façon, vous êtes celui qui a le dernier mot lorsqu’il s’agit d’éliminer les éléments qui apparaissent dans l’image.

Depuis que nous avons un mobile Xiaomi, nous en avons profité pour vérifier le fonctionnement de la gomme magique. La vérité est que nous avons été surpris par la précision avec laquelle il sélectionne les personnes de l’image, ainsi que par la rapidité avec laquelle il parvient à les éliminer. Pas à pas, nous vous expliquons comment vous pouvez l’utiliser, il est intégré à la galerie photo elle-même.

Ouvrez la photo que vous souhaitez modifier. Appuyez sur le bouton Modifier, situé en bas de l’écran. Entrez dans la section « AI » et, une fois à l’intérieur, appuyez sur le bouton « Supprimer ». Sélectionnez l’option « Supprimer des personnes ». Attendez quelques secondes que l’outil détecte les personnes dans l’image. Ensuite, il vous suffit de toucher celui que vous souhaitez supprimer et d’appuyer sur le bouton X qui apparaît à côté de sa case. Lorsque vous avez terminé d’éditer la photo, appuyez sur la coche dans le coin inférieur droit et enfin sur « Enregistrer ».

C’est aussi simple que cela de supprimer des personnes d’une photo avec votre mobile Xiaomi, il ne vous faut que quelques secondes pour profiter de cette fonction. C’est extrêmement utile dans les photos sur lesquelles quelqu’un s’est faufilé derrière vous ou que, tout simplement, quelqu’un apparaît que vous ne voulez pas apparaître dans le résultat final. Une fois la personne supprimée de la photo, vous pouvez l’enregistrer dans votre album personnel ou la partager sur vos réseaux sociaux.

La section d’édition d’images dont vous pouvez profiter sur les smartphones Xiaomi, ainsi que Redmi et POCO, est très complète. En plus de supprimer des personnes sans rien installer, vous pouvez également modifier le ciel avec différents filtres, supprimer des lignes, ajouter des cadres ou insérer du texte en toute simplicité. Sans aucun doute, nous vous encourageons à passer du temps à éditer des photos avec les fonctions que vous propose votre Xiaomi, vous pouvez avoir plus d’une surprise positive.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :