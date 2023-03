Comment changer le taux de rafraîchissement de votre écran mobile Samsung

Pas à pas, on vous explique comment connaître et comment changer le taux de rafraichissement de votre Samsung Galaxy pour que les images soient plus fluides.

Votre Samsung Galaxy peut avoir différents taux de rafraîchissement, la fluidité des images en dépend // Image : Urban Tecno.

Dans ce guide, nous vous expliquons comment connaître et modifier le taux de rafraîchissement de l’écran de votre mobile Samsung. Ce n’est pas l’une des fonctionnalités les plus connues de l’écran, mais c’est la clé pour profiter d’images fluides. Plus le taux de rafraîchissement de l’écran est élevé, plus les mouvements seront fluides. Il est possible que votre Samsung Galaxy ait un taux de mise à jour élevé, mais vous n’en profitez pas pleinement car vous ignorez son existence.

Dans le catalogue mobile de Samsung, on trouve des modèles avec des taux de rafraîchissement de 60, 90 et 120 hertz, ces deux derniers étant considérés comme élevés. De plus, vous devez garder à l’esprit que la plupart des smartphones haut de gamme dotés d’écrans dotés de la technologie LTPO ont des taux de rafraîchissement adaptatifs. Qu’est ce que ça indique? Qui peut changer automatiquement pour s’adapter au contenu à l’écran, économisant ainsi de l’énergie.

Comment connaître le taux de rafraîchissement de votre mobile Samsung

L’importance du taux de rafraîchissement de l’écran mobile n’a cessé de croître ces dernières années, juste au moment où les fabricants ont choisi d’introduire des dalles de 90, 120 hertz et même plus. En effet, parmi les téléphones avec le taux de rafraîchissement le plus élevé, on en trouve qui atteignent jusqu’à 165 hertz, mais ce n’est pas le cas de Samsung, qui reste plus conservateur pour le moment.

Il est possible que vous n’ayez pas accordé d’importance au taux de rafraîchissement lors de l’achat de votre Samsung Galaxy, vous ne savez donc pas s’il a vraiment un taux de rafraîchissement élevé ou s’il reste à 60 hertz. Heureusement, vous pouvez le découvrir en quelques secondes à l’aide de votre propre terminal. Allez dans Paramètres> Affichage et, si vous trouvez une section intitulée « Mouvements fluides », cela indique que vous avez plus d’une option pour configurer la fluidité des images.

Ensuite, il vous suffit d’entrer dans cette section pour savoir si votre écran Galaxy est à 90 ou 120 hertz, ou s’il permet des réglages adaptatifs afin qu’il régule lui-même le taux de rafraîchissement. Si c’est ce dernier cas, nous vous encourageons à découvrir comment vous pouvez connaître le taux de rafraîchissement de l’écran en temps réel, vous verrez ainsi comment il varie en fonction de l’application que vous utilisez.

Comment changer le taux de rafraîchissement de votre Galaxy

Une fois que vous avez découvert que votre mobile a un taux de rafraîchissement élevé, vous devez effectuer les étapes nécessaires pour le changer. L’amélioration sera notable, puisque vous profiterez d’une expérience beaucoup plus fluide grâce à un mouvement plus fluide entre les images. Bien sûr, vous devez tenir compte du fait que le taux de rafraîchissement élevé peut entraîner une consommation d’énergie plus élevée du terminal, vous pouvez donc vouloir le changer, mais pour revenir à 60 hertz et ainsi prolonger la durée de vie de la batterie.

Peu importe la raison pour laquelle vous souhaitez modifier le taux de rafraîchissement de votre mobile Samsung, voici comment procéder en quelques étapes simples :

Ouvrez l’application Paramètres. Entrez dans la section « Écran ». Tapez sur « Fluidité du mouvement ». Sélectionnez le taux de rafraîchissement que vous souhaitez définir. Appuyez sur le bouton « Appliquer » pour enregistrer les modifications.

Juste au-dessus de ces mots, vous trouverez une galerie avec des captures d’écran qui vous aideront à mieux suivre la procédure que nous vous avons expliquée. Comme vous pouvez le voir, c’est très simple, vous n’avez pas besoin de connaissances avancées pour modifier le taux de rafraîchissement de votre Samsung Galaxy et rendre l’expérience de navigation sur votre smartphone plus rapide. Nous vous rappelons que, pour profiter d’une plus grande fluidité, vous pouvez également accélérer les animations de votre Samsung Galaxy.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :