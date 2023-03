Découvrez comment savoir qui a consulté votre profil TikTok en suivant ces étapes simples.

TikTok nous permet de savoir qui a consulté notre profil

TikTok a des dizaines d’astuces, mais si nous utilisons le réseau social micro-vidéo comme plateforme sociale pour entrer en contact avec nos amis et connaissances, celle-ci que nous allons vous apporter est indispensable. Il s’agit d’un secret très utile qui vise à savoir qui a consulté notre profil TikTok afin d’avoir un contrôle plus clair sur les personnes qui ont tendance à garder un œil sur notre compte de temps en temps. Cela nous permet d’avoir un contrôle plus étroit sur notre profil, en sachant à quel public notre contenu est destiné ou avec quels amis nous recevons des commentaires plus réels.

Cela dit, nous allons voir, étape par étape, comment savoir quels utilisateurs visitent notre profil.

Comment savoir quels utilisateurs ont vu notre profil TikTok

Avant de commencer, bien qu’il existe plusieurs façons d’utiliser TikTok Web, cette fois, nous allons nous concentrer dans ce tutoriel sur la façon de le faire via la version mobile de l’application. A quoi peut nous servir cette option pour voir qui a visité notre profil ? :

Cela nous permet d’avoir un contrôle plus clair de notre audience.

Cela nous donne la possibilité de savoir quelles personnes spécifiques sont intéressées par notre contenu.

Il a des connotations plus microsociales, car vous pouvez ainsi savoir quels amis ou connaissances consultent régulièrement votre profil.

C’est parfait pour savoir si les méthodes pour obtenir des abonnés gratuits fonctionnent et s’il s’agit d’un public vraiment organique ou non.

Cela dit, la première étape consiste à accéder à la section où il est écrit « Profil » de TikTok.

Ensuite, quelque chose comme ça apparaîtra. Vous devez cliquer sur les trois lignes dans le coin supérieur droit puis accéder à « Paramètres et confidentialité ». Il s’agit de la section destinée, fondamentalement, à gérer la manière dont l’application nous montre de nouvelles vidéos, nous interagissons avec le reste de la communauté et nous traitons nos données pour le public et l’application elle-même.

Après cela, vous devez cliquer sur « Confidentialité », très facile à localiser puisqu’il a l’icône d’un cadenas. Dans cette section, nous avons toute une « suite » d’options pour gérer la confidentialité de notre compte. Cependant, nous devons regarder l’un des derniers.

Plus précisément, dans celui qui a le symbole des pas comme icône et dont le titre se lit « Vues de profil ». Une fois à l’intérieur, il n’y a qu’une seule option que vous devrez activer pour que la fonction prenne effet. De plus, il affiche une description assez précise.

Voyez qui a consulté votre profil au cours des 30 derniers jours et laissez les autres personnes voir que vous avez consulté le leur. Vous seul pouvez voir qui a consulté votre profil. Vous pouvez désactiver cette option à tout moment.

De cette façon, chaque mois qui passe, vous pourrez vous tenir au courant des personnes qui ont visité votre profil. Ils apparaîtront dans une notification qui arrivera dans votre boîte de réception TikTok une fois par mois. Si vous cliquez dessus, vous pourrez voir de manière beaucoup plus détaillée qui ils ont été et quand ils l’ont visité.

