Comment résoudre les problèmes de notification sur le Xiaomi Mi Band

Nous expliquons comment résoudre les problèmes de réception de notifications sur le Xiaomi Mi Band.

Le Xiaomi Mi Band peut parfois poser des problèmes de notifications.

Vous rencontrez des problèmes pour recevoir les notifications de votre mobile sur le Xiaomi Mi Band ? Dans cet article nous allons vous expliquer comment résoudre les problèmes de notifications sur votre Xiaomi Mi Band. Nous allons vous donner une série de conseils et d’étapes pour que vous puissiez à nouveau profiter de cette fonction très utile et pratique. Ainsi, vous pouvez tirer le meilleur parti de votre bracelet intelligent et être toujours connecté. Ces astuces fonctionneront à la fois pour le Xiaomi Mi Band 7 et le Xiaomi Mi Band 6.

Vérifier que le Bluetooth est activé sur le mobile

La première étape pour résoudre les problèmes de notification sur le Xiaomi Mi Band est de vérifier que le Bluetooth est bien activé sur le mobile. Si cette connexion est désactivée ou en panne, vous ne pourrez pas recevoir d’alertes sur votre bracelet.

Pour vérifier que le Bluetooth a bien été activé sur le mobile, procédez comme suit :

Faites glisser votre doigt depuis le haut de l’écran pour accéder au panneau des paramètres rapides. Recherchez l’icône Bluetooth et vérifiez qu’elle est ombrée d’une couleur. Si le fond est gris ou si le symbole est barré, cela indique que la connexion a été désactivée. Appuyez sur l’icône Bluetooth pour l’activer ou le désactiver selon vos besoins. Vous pouvez également appuyer sur l’icône et la maintenir enfoncée pour accéder aux paramètres Bluetooth avancés. Vérifiez que votre Xiaomi Mi Band apparaît dans la liste des appareils couplés et que le message Connecté apparaît. S’il n’apparaît pas dans la liste ou s’il est déconnecté, appuyez dessus pour le reconnecter.

Si après avoir vérifié que le Bluetooth est bien activé sur votre mobile, vous ne recevez toujours pas de notifications sur votre Xiaomi Mi Band, continuez à lire pour plus de solutions.

Vérifiez si le mode silencieux ou Ne pas déranger est activé

Une autre cause possible de ne pas recevoir de notifications sur votre Xiaomi Mi Band est que vous avez activé le Mode silencieux ou Ne pas déranger sur votre bracelet ou sur votre mobile. Ces paramètres sont utilisés pour empêcher les notifications de vous parvenir lorsque vous ne souhaitez pas être dérangé, par exemple lorsque vous dormez ou travaillez.

Les deux modes peuvent être activés et désactivés à partir des paramètres du bracelet intelligent lui-même. Alors allez-y et regardez quels modes ont été activés.

Par ailleurs, vous ne devez pas non plus activer le mode silencieux ou ne pas déranger sur votre téléphone. Sinon, les notifications n’atteindront pas non plus l’application et, par conséquent, elles n’apparaîtront pas sur le bracelet.

Redémarrez le mobile et assurez la connexion Bluetooth

Redémarrer le téléphone est une autre possibilité pour éviter les problèmes de notifications. Une fois l’appareil rallumé et Android en cours d’exécution, suivez les étapes ci-dessus pour savoir si le bracelet et le téléphone se sont automatiquement connectés via Bluetooth.

Si cela ne se produit pas, consultez le lien intégré à l’application ci-dessous.

Confirmer l’appairage dans l’application

Parfois, le Xiaomi Mi Band peut être déconnecté de l’application Zepp Life en raison d’un bug ou d’une mise à jour. Cela empêche le bracelet de recevoir des notifications mobiles et de synchroniser les données d’activité et de santé.

Pour confirmer l’association dans l’application, vous pouvez suivre ces étapes :

Ouvrez l’application Zepp Life sur votre mobile. Appuyez sur l’icône de votre Xiaomi Mi Band en haut de l’écran. Vérifiez que le message Connecté apparaît sous le nom de votre groupe. Si ce que vous voyez est le message Déconnecté, cela indique que le bracelet a été couplé, mais n’a pas pu être connecté. Jetez un coup d’œil aux solutions que nous avons proposées en référence à la connexion Bluetooth. Si rien ne s’affiche, appuyez sur le bouton Jumeler et suivez les instructions à l’écran pour jumeler votre bracelet.

Examiner les autorisations de notification dans l’application

L’application chargée de relier le Mi Band au mobile, Zepp Life, doit disposer des autorisations nécessaires.

Procédez comme suit pour confirmer que tout est en ordre :

Recherchez l’icône Zepp Life sur votre mobile. Appuyez longuement dessus et accédez à la zone Information de l’application. Entrez dans la section Autorisations. Appuyez sur Notifications et cochez Autoriser. Désormais, l’application peut envoyer des notifications par elle-même.

Mais la chose ne s’arrête pas là. Il est également possible que l’application soit limitée par l’optimiseur de batterie. Jetez un oeil à ce paramètre comme ceci:

Entrez dans la section Informations sur l’application. Tapez sur Batterie. Choisissez Aucune restriction.

Configuration des notifications dans les applications

Recevez-vous des notifications de certaines applications et pas d’autres ? Dans ce cas, vous devez garder à l’esprit que le problème peut provenir de certaines applications spécifiques. Par exemple, si vous avez désactivé les alertes WhatsApp, les notifications n’atteindront pas le Mi Band.

Jetez un œil aux paramètres de chaque application, surtout si vous ne recevez que des notifications de certains services et pas d’autres.

Mettre à jour l’application Zepp Life

L’application Zepp Life est l’application officielle de Xiaomi pour gérer le Xiaomi Mi Band et d’autres smartbands de marque. Avec cette application, vous pouvez configurer les notifications, les paramètres, les modes d’activité et les données de santé enregistrées par le bracelet.

Il est important d’avoir la dernière version de l’application pour éviter les erreurs. Nous vous suggérons de suivre ces étapes :

Ouvrez la boutique d’applications de votre mobile, soit Google Play Store ou App Store selon le mobile que vous possédez. Recherchez l’application Zepp Life et vérifiez si une mise à jour est disponible. S’il y a une mise à jour, un bouton Mettre à jour apparaîtra. Appuyez sur Mettre à jour et attendez que la nouvelle version de l’application soit téléchargée et installée. Ouvrez l’application Zepp Life et vérifiez qu’elle fonctionne correctement et qu’elle reconnaît votre Xiaomi Mi Band.

Téléchargez le dernier micrologiciel

Accéder à l’application Zepp Life pour télécharger le dernier micrologiciel pour votre groupe est une autre bonne recommandation si vous ne recevez pas de notifications et que tout semble bien configuré.

Éviter d’avoir trop de distance entre le mobile et le bracelet

Un autre facteur qui peut affecter la réception des notifications sur le Xiaomi Mi Band est la distance entre le mobile et le bracelet. Veuillez noter que Bluetooth a une portée limitée qui dépend de divers facteurs tels que le type d’appareil, les interférences ou les obstacles. Si vous vous éloignez trop du mobile ou si quelque chose bloque le signal, nous pouvons perdre la connexion avec le bracelet et ne plus recevoir d’alertes.

Il existe quelques conseils opportuns que vous devez connaître pour éviter cette situation. La première est d’essayer de garder le mobile et le bracelet le plus près possible, de préférence à moins de 10 mètres. En revanche, évitez de placer votre téléphone portable ou votre bracelet à proximité d’autres appareils électroniques susceptibles de générer des interférences. Enfin, n’oubliez pas que la présence de murs, de meubles ou d’autres objets solides atténue ou bloque le signal.

Réinitialisation matérielle du Mi Band

Une autre solution que vous pouvez essayer consiste à redémarrer votre bracelet de sport afin qu’il recharge le firmware à partir de zéro. Mais allumer et éteindre le Mi Band n’est pas un processus aussi simple qu’il y paraît, et il n’est pas non plus effectué de manière aussi courante que dans d’autres appareils. Parce que?

Principalement, parce qu’il n’a pas de boutons physiques pour cette tâche. Il n’y a pas non plus d’option pour redémarrer en douceur ce petit appareil. La solution est donc de laisser votre batterie s’épuiser. Le Mi Band a une bonne autonomie, vous devrez donc peut-être attendre quelques semaines.

Restaurer le bracelet à son état d’usine

La réinitialisation du Mi Band est un moyen d’éliminer de nombreux problèmes logiciels. Il est possible de le faire depuis l’application Zepp Life, mais aussi dans le menu Paramètres du bracelet lui-même. Une fois le processus terminé, vous devez à nouveau coupler l’appareil avec le mobile.

Dans le cas où vous avez suivi ces étapes, vous avez confirmé que tout est configuré correctement et, malgré cela, l’erreur persiste, il est possible que nous parlions d’une erreur logicielle ou matérielle permanente. Ce que nous vous disons dans la dernière section vous intéresse.

Problèmes techniques avec le Mi Band

Parfois, les problèmes de notification sur le Xiaomi Mi Band peuvent être dus à une défaillance technique du bracelet lui-même. Par exemple, l’écran peut ne pas s’allumer, la batterie peut ne pas se charger correctement ou le bracelet peut ne pas répondre au toucher. Il est également possible qu’il y ait une défaillance physique de l’adaptateur Bluetooth.

Dans ces cas, il est important de contacter le fabricant ou le revendeur pour demander une réparation ou un remplacement du bracelet. N’oubliez pas que votre Xiaomi Mi Band bénéficie d’une garantie légale de trois ans à compter de la date d’achat. Cela indique que, s’il tombe en panne en raison d’un défaut de fabrication et non en raison d’une mauvaise utilisation, vous avez le droit de le faire réparer ou remplacer sans frais.

