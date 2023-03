Qu’est-ce que Microsoft Loop et comment pouvez-vous l’essayer gratuitement ?

Avec Microsoft Loop, la société veut renverser la position hégémonique actuelle de Notion.

Microsoft Loop est une application de notes portée à un nouveau niveau

Microsoft Loop est le nouveau pari de Microsoft pour concurrencer Notion. Son objectif est de devenir l’application définitive, pas seulement parmi les meilleures applications de notes, puisque OneNote est déjà disponible pour ce segment. Mais cela va plus loin et vous permet de gérer des bases de données, des notes, des rappels, le tout dans un environnement de travail pouvant être partagé et pris en charge par l’IA. Le meilleur? Que vous pouvez maintenant l’essayer gratuitement sur votre ordinateur Windows.

Bien sûr, ce n’est pas l’application finale, donc tout ce que nous y trouvons peut être sujet à des modifications.

Ce sont les fonctionnalités de Microsoft Loop

A l’usage, Microsoft Loop rappelle beaucoup Notion. Il est basé sur une structure très similaire qui divise notre travail en trois : les espaces de travail, les pages et les composants. Les composants sont essentiellement ce que nous ajoutons aux pages, qu’il s’agisse d’une liste de tâches, d’une citation, d’un tableau ou d’une base de données. La page est formée sur la base de ceux-ci et enfin nous pouvons la déplacer vers l’espace de travail pour collaborer avec nos collègues. On peut aussi l’utiliser seul, comme profils. Par exemple, un pour le travail, un autre pour un passe-temps que nous avons et l’autre comme notes de notre quotidien.

D’autre part, il vise à rendre tout partageable. Ainsi, nous pouvons envoyer des messages à nos collègues ou avoir une petite conversation avec eux. Tout à partir de la même application puisqu’ils ont souligné qu’ils ne voulaient pas que le centre des idées soit perdu car ils changent l’application.

L’une des principales caractéristiques est qu’il utilise l’IA. Microsoft n’a pas oublié Copilot, la nouvelle expérience basée sur GPT-4 qu’ils ont mis dans toutes leurs applications pour que nous ayons une suite incroyablement intelligente. Ainsi, l’expérience utilisateur est très bonne et il proposera diverses fonctions pour nous faciliter la vie. Nous pouvons vous poser des questions et Copilot mettra la page en place pour nous faciliter la tâche.

Bref:

C’est une application de notes et de productivité portée à un autre niveau et très similaire à Notion.

Il fonctionne en fonction des pages et des espaces de travail. Nous pouvons avoir autant d’espaces de travail que nous voulons, chacun pour un thème large ou pour ce que nous voulons.

Son objectif est que nous ne perdions pas le flux d’idées parce que nous changeons d’applications.

Vous utiliserez Copilot, l’assistant Office 365 très avancé basé sur le GPT-4 d’OpenAI. Il devient ainsi l’un des meilleurs moyens de tester GPT-4.

De manière générale, cette application a la particularité de devenir une application totale. Cela nous permettra d’avoir un niveau de contrôle sur les informations que nous traitons et les idées que nous avons qui deviennent très intéressantes.

Comment essayer Microsoft Loop gratuitement

Nous pouvons maintenant essayer Microsoft Loop totalement gratuitement. Cela nous permettra de profiter des fonctionnalités qu’il offre avant tout le monde. L’accès à ce programme de test est très simple, car il suffit d’accéder à loop.microsoft.com, de cliquer sur « Get Started » et de se connecter avec notre compte Microsoft. Une fois cela fait, tout sera prêt et nous pourrons utiliser l’application sans aucun problème.

On ne sait pas si à l’avenir il continuera d’être gratuit, ou si, au contraire, il sera inclus dans le package de paiement annuel Microsoft 365. Ce qui est clair, c’est que Microsoft s’engage brutalement en faveur de l’IA et de la productivité.

Comment essayer Microsoft Loop gratuitement sur les téléphones mobiles.

De Microsoft, ils ont annoncé que des applications pour téléphones mobiles seront disponibles très prochainement. Cependant, ils n’ont pas encore été libérés.

L’application iPhone peut être testée via TestFlight. Cependant, bien que le site Web Beta soit accessible, il nous avertit qu’il est complet et n’admet plus d’utilisateurs. Il n’y a aucun problème à cet égard puisqu’il arrivera sûrement officiellement très bientôt.

De son côté, il n’y a pas de nouvelles d’Android, bien que son arrivée soit confirmée, on ne sait pas s’il y aura un premier programme bêta ou s’il faudra attendre le lancement officiel du produit depuis la Californie.

