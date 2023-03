Comment une smartwatch sait-elle comment vous dormez ou que vous êtes stressé ? Voici comment votre Xiaomi Watch surveille votre santé

La technologie progresse à une vitesse incroyable. Chaque année, tout appareil, qu’il s’agisse d’un mobile, d’une tablette, d’un casque ou d’appareils portables, améliore ses caractéristiques, ses fonctions et même son prix. Dans le cas de Xiaomi, nous avons beaucoup d’exemples, mais l’un des plus notables concerne les montres intelligentes et leurs capacités.

Bien que cela se produise également avec des bracelets d’activité comme le Smart Band 7, les montres intelligentes Xiaomi comme la Watch S1 sont capables de mesurer des mesures spécifiques pour déterminer à quel point vous avez bien dormi ou même votre niveau de stress. Aujourd’hui, nous allons répondre à une question : comment font-ils ?

Capteurs et algorithmes : la clé est dans le matériel

Comme nous le disons, le passage des années a apporté des fonctions incroyables aux montres intelligentes telles que la surveillance du sommeil, les niveaux de stress et l’entraînement par intervalles. Toutes ces fonctionnalités sont rendues possibles par une myriade de modèles algorithmiques et divers capteurs intégrés à l’appareil.

Pour la surveillance du sommeil, par exemple, votre smartwatch Xiaomi est équipée d’un accéléromètre chargé de savoir s’il y a du mouvement et de déterminer, avec un capteur qui mesure votre fréquence cardiaque, si vous dormez. De plus, grâce à un algorithme développé par Xiaomi, ces valeurs peuvent également être utilisées pour déterminer si vous êtes en sommeil paradoxal ou si vous avez eu le sommeil léger.

La mesure du niveau de stress est venue un peu plus tard, mais elle est aussi devenue un standard pour les bracelets comme pour les montres. Encore une fois, le capteur de fréquence cardiaque joue un rôle crucial, et ce seront les modèles créés par l’entreprise qui, avec les données fournies par le capteur, détermineront si vous êtes dans une situation stressante ou non.

Dans les deux cas, et bien que les résultats offerts par des montres comme la Xiaomi Watch S1 Pro ou la Smart Band 7 Pro puissent être très précis (les premières versions étaient connues pour leur manque de précision), ils ne peuvent jamais être considérés comme des résultats médicaux, mais comme une sorte de « diagnostic à domicile » pour pouvoir être évalué plus tard par un médecin avec des outils professionnels.

Seul le temps dira si cette classe de wearables continuera à s’améliorer au fil du temps, ainsi que les algorithmes et les modèles utilisés pour traiter les données du matériel. Ce qui est clair, c’est que Xiaomi a réussi à se positionner comme le deuxième au monde dans le domaine des appareils portables, et une grande partie de ce jalon a été atteint grâce à ces types de fonctionnalités.

