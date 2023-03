Comment mettre une alerte spoiler sur WhatsApp, c’est parfait pour les groupes

Voici comment vous pouvez masquer les messages WhatsApp derrière une balise spoiler.

Lorsque vous envoyez un message WhatsApp en tant que spoiler, son contenu apparaîtra caché du reste des participants à la conversation

Nous allons vous expliquer étape par étape comment vous pouvez envoyer des messages cachés derrière une étiquette « spoiler » dans WhatsApp. Bien que d’autres plates-formes de messagerie instantanée, telles que Telegram, offrent la possibilité de masquer le contenu des messages contenant des spoilers jusqu’à ce que le destinataire du message décide de le lire, WhatsApp n’offre toujours pas une telle fonction et il est nécessaire de recourir à des astuces. qui permettent de contourner cette restriction.

La solution vient de la main d’un développeur, qui a découvert un moyen d’envoyer des messages WhatsApp dont le contenu apparaît caché dans lequel le destinataire doit interagir pour le voir. Le processus est beaucoup plus simple que vous ne l’imaginez.

Envoyer des messages en tant que « spoiler » sur WhatsApp

Envoyer des messages cachés sur WhatsApp peut être utile lorsque vous parlez du dernier épisode de la série tendance dans un groupe WhatsApp, et que vous souhaitez empêcher les participants à la conversation qui n’ont pas encore pu la voir de découvrir ce qui se passe se passer.

Étant donné que WhatsApp n’inclut pas cette fonctionnalité de manière native, un développeur a découvert que, par défaut, l’application de messagerie raccourcit automatiquement les messages qui dépassent une certaine limite de caractères et ajoute un bouton « Afficher plus » à la fin du message. De cette façon, la personne qui reçoit le message doit toucher ledit bouton pour pouvoir lire son contenu.

Cette limite est d’environ 4 000 caractères, mais comme cela n’a pas beaucoup de sens d’écrire 4 000 caractères visibles avant le message que vous souhaitez masquer, le développeur susmentionné a trouvé un moyen de faire croire à WhatsApp qu’un message est plus long que ce qu’il est réellement. .

Pour ce faire, un type de caractère est utilisé que WhatsApp représente de manière invisible dans les messages. Le résultat peut être vu dans les captures d’écran sous ces lignes :

Mieux encore, vous n’avez même pas besoin de saisir manuellement les 4000 caractères invisibles avant votre message WhatsApp caché. Grâce à un outil en ligne gratuit, vous pouvez générer un message « spoiler » pour WhatsApp en quelques secondes. Le site Web est disponible sur le lien ci-dessous ces lignes, et vous n’avez qu’à écrire son contenu dans la section « Contenu », appuyez sur le bouton « Soumettre » et copiez le contenu de la zone de texte avec le titre « Message (copiez ceci) » . En collant le message dans WhatsApp, le contenu apparaîtra caché du reste des membres du chat, à la fois dans la conversation et dans l’aperçu du message dans les notifications.

Écrire des spoilers sur WhatsApp

Nous vous facilitons même la tâche. Vous n’avez même pas besoin d’utiliser l’outil pour générer des messages cachés : copiez et collez simplement le texte que nous vous laissons juste en dessous dans une conversation WhatsApp, en changeant le texte « ÉCRIVEZ VOTRE MESSAGE ICI » pour le contenu que vous voulez. Envoyez-le, et c’est fait.

Sans aucun doute, cela deviendra l’un de nos trucs WhatsApp préférés de ces derniers temps. Il faut bien sûr tenir compte du fait qu’il n’est pas infaillible, car il y a certaines limites. Par exemple, il est possible que l’aperçu du message dans WhatsApp Web affiche le contenu du message, bien qu’il existe une solution qui consiste à allonger la balise « .[SPOILER] » pour empêcher l’affichage du contenu à l’écran.

