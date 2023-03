Bing Image Creator permet de générer des images à partir de texte grâce à DALL-E : comment l’utiliser

Microsoft a commencé à utiliser une version améliorée de DALL-E pour permettre de générer des images à partir de descriptions textuelles.

Bing Image Generator vous permet de créer des photos à partir de descriptions à l’aide d’une version améliorée de DALL-E

Microsoft a annoncé l’arrivée d’un nouvel outil pour son moteur de recherche, Bing. Et, bien sûr, c’est une nouvelle fonction basée sur un modèle d’intelligence artificielle générative. Cependant, cette fois, la société a mis de côté le GPT-4 pour miser sur un modèle différent, mais très populaire : DALL-E.

Le nom du nouvel outil est Bing Image Creator et, comme son nom l’indique, il s’agit d’un outil de génération d’images basé sur une version améliorée du modèle OpenAI DALL-E. Grâce à lui, les utilisateurs peuvent générer des images à partir de courtes descriptions textuelles via un chat.

Créez n’importe quelle photo que vous pouvez imaginer via Bing

Microsoft a confirmé que son nouvel outil d’imagerie sera intégré à l’expérience Bing Chat, d’abord disponible pour les utilisateurs utilisant le « mode créatif ».

Une fois disponible, il sera possible d’entrer une description d’une image, d’ajouter du contexte, des activités qui devraient apparaître, des détails et même le style de l’image. Sur la base de ces informations, l’outil proposera plusieurs photographies différentes en fonction de l’invite indiquée et pourra être téléchargée ultérieurement.

Microsoft explique que l’outil est basé sur une version améliorée du modèle DALL-E, qui supprime certaines des restrictions et limites imposées par OpenAI dans les versions précédentes du modèle.

Il est possible d’utiliser Bing Image Creator via la nouvelle version du navigateur Bing ou Microsoft Edge. Les utilisateurs du navigateur Microsoft n’ont qu’à appuyer sur l’icône Bing Image Creator disponible dans la barre latérale de l’application, ou appeler l’outil via une requête à Bing.

Pour l’instant, l’outil sera disponible pour les utilisateurs de Bing Preview sur les plates-formes de bureau et mobiles. Il est également possible d’accéder à un site Web Image Creator où vous pouvez générer des photographies à partir de descriptions. Pour l’instant, seule la langue anglaise est prise en charge.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :