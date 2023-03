Comment savoir si votre mobile a un écran OLED de Samsung ou d’autres marques

Samsung a lancé ce site Web afin que vous puissiez savoir si votre mobile est équipé d’un écran OLED fabriqué par eux.

Une capture d’écran du Samsung OLED Finder, déjà « en ligne » et avec des informations sur toutes les marques.

Certes, si nous regardons le marché, personne ne douterait que Samsung fabrique les meilleurs écrans OLED pour appareils mobiles, bien qu’en réalité son Galaxy S23 Ultra ait maintenu la technologie 2022 avec certains ajustements, prenant même du retard sur Apple dans certains classements, qui pendant des années avait mené ces classements « meilleur affichage sur un smartphone » jusqu’à ce que le Honor Magic5 Pro arrive pour dévorer DxOMark.

En tout cas, puisque Samsung fabrique les meilleures dalles et qu’on ne connaît pas toujours l’origine des composants de nos mobiles, le géant sud-coréen a anticipé la question éculée de beaucoup d’entre nous pour présenter le moteur de recherche en ligne Samsung OLED Finder, en réalité un site Web à travers lequel nous pouvons résoudre la question de savoir si notre mobile, quel que soit le fabricant, a un écran Samsung AMOLED ou non :

Samsung OLED Finder, raccourci

Voici comment fonctionne Samsung OLED Finder, le moteur de recherche d’écran d’origine Samsung

Ce n’est certainement pas une application ou quoi que ce soit de compliqué à utiliser, car nous sommes confrontés à une page Web très simple aux couleurs sombres et avec le slogan « OLED ou PAS » au premier plan, ce qui nous conduit à un moteur de recherche très facile à utiliser en sélectionnant d’abord la marque de notre mobile et plus tard le modèle spécifique qui nous intéresse.

On y retrouvera tous les géants du secteur, évidemment Xiaomi, OPPO, vivo, realme ou encore OnePlus, et même une section « Autres » qui sera complétée plus tard par l’ajout de téléphones de fabricants minoritaires et même Apple, probablement, qui pour l’instant est ne sont pas sélectionnables.

Savoir si un téléphone portable utilise ou non un écran Samsung AMOLED n’a jamais été aussi facile, car il vous suffit d’accéder au site Web « Samsung OLED Finder » et d’y rechercher le modèle de smartphone.

L’important est que le Web donnera comme résultat si notre mobile a un écran Samsung AMOLED de l’une des familles ou non, bien que logiquement dans ce dernier cas, il ne nous dira pas quel fabricant est en question l’écran que nous utilisons .

Et il convient de rappeler qu’en réalité, il s’agit plutôt d’une action marketing de Samsung, qui bien qu’il continue d’améliorer ses écrans AMOLED, veut ainsi éviter les doutes et les malentendus quant à savoir si un mobile qui a l’air très bien a ou non d’un de ses écrans.

