Qu’est-ce que MidJourney et comment l’utiliser : générer des images avec l’IA étape par étape

C’est une IA qui peut dessiner tout ce que vous imaginez, donc c’est vraiment intéressant pour créer de nouveaux contenus.

Midjourney est là pour rester, malgré les critiques qu’il a suscitées parmi les utilisateurs et les créateurs

MidJourney est une application qui prend de plus en plus d’importance dans nos vies. Ce n’est pas pour moins, on parle d’une IA capable de générer des images à partir d’un texte que l’on imagine. Aujourd’hui, nous allons vous dire comment vous pouvez utiliser cette IA gratuitement, quelles sont ses limites et ce que MidJourney a à offrir aux utilisateurs. En fait, l’image devant vous en tant que photo de couverture a été conçue par MidJourney juste pour que vous puissiez voir le potentiel qu’elle a à offrir.

D’un autre côté, cette IA a suscité pas mal de controverses. De nombreux artistes pensent que leur travail fait partie des métiers qui vont disparaître à cause de l’IA. Bien qu’en principe cette application ne devrait pas présenter de risque pour son travail louable, le débat est servi dans tous les coins d’Internet.

Qu’est-ce que Mid Journey ?

MidJourney est une application qui utilise l’intelligence artificielle pour dessiner des canevas en fonction de ce que nous y écrivons. Il s’agit donc d’une IA conversationnelle, mais très différente des autres comme le GPT-4 récemment lancé. De cette façon, il réalisera des images, des vignettes ou tout ce qu’on lui demandera. De plus, le service est gratuit et peut être utilisé via Discord, il est donc très facile à utiliser.

Pour le moment, même s’il vient de lancer sa cinquième version, il a encore quelques limitations. Parmi eux, il a du mal à dessiner les dents et les doigts, en dessinant généralement trop pour les visages et les mains humains. Par conséquent, cela lui donne une aura vraiment effrayante qui attire beaucoup d’attention. Il ne sait pas non plus comment dessiner des lettres, alors il invente généralement une sorte d’alphabet qui s’intègre étonnamment bien dans certains dessins. Ce n’est pas non plus l’IA la plus créative puisque son style de dessin est généralement toujours dans la même veine. En tout cas, ça reste quelque chose de très intéressant et beaucoup de gens font bien d’imaginer des choses qui les intéressent.

Que pouvons-nous faire avec MidJourney

MidJourney nous permet de faire des choses sans fin. En fait, la seule limite est celle fixée par notre imagination et notre capacité à nous exprimer.

On peut lui demander des choses extrêmement détaillées, scientifiques ou fantastiques et il saura les concrétiser. Que voulez-vous du dessin d’un ninja dans un environnement futuriste ? Vous l’avez:

Si, d’autre part, vous voulez une imagination de ce qu’a dû être Athènes au 5ème siècle avant JC. C., vous n’avez qu’à le demander et il se mettra en marche :

Les seules limitations sont basées sur la façon dont vous pouvez être descriptif en tant qu’utilisateur. À de nombreuses reprises, il est très difficile de donner des ordres à une IA, car dans notre tête, tout est très clair, mais lorsqu’il s’agit de le mettre en mots, c’est plus compliqué. De plus, pour le moment, il est recommandé de le faire en anglais, bien qu’il ait été testé en français et qu’il ait également fonctionné avec des commandes courtes.

La limite est notre imagination. Nous pouvons vous demander ce que nous voulons tant que vous respectez les termes légaux en fonction de celui-ci.

Nous devons vous donner des commandes principalement en anglais.

Il est très utile pour les créateurs et les écrivains qui veulent voir comment leurs idées pourraient être imaginées ou réalisées.

La qualité de l’image est assez bonne, vous pouvez donc également l’utiliser comme fond d’écran.

Comment générer des images avec MidJourney

L’accès à MidJourney est totalement gratuit mais limité, puisque vous ne pouvez faire qu’un certain nombre d’utilisations par jour. Les utilisateurs Premium ont un service illimité et des temps de réponse plus élevés dans l’utilisation de l’IA.

Pour le reste, il suffit d’avoir un compte Discord pour accéder à sa chaîne via Discord.gg/midjourney. Un nouvel écran apparaîtra et vous n’aurez qu’à cliquer sur « Accepter l’invitation ». Aussi simple que cela et vous serez déjà dans le canal de l’intelligence artificielle.

Une fois à l’intérieur, vous devez accéder à l’un des canaux dans lesquels il est écrit « Newbies », car ce sont ceux qui sont destinés aux utilisateurs gratuits ou nouveaux. Lorsque vous êtes à l’intérieur, il vous suffit d’écrire la commande /imagine, un petit onglet apparaîtra dans lequel il est écrit « Prompt », et sans le supprimer, écrivez simplement ce que vous souhaitez transférer sur le dessin MidJourney.

Une fois le dessin terminé, l’IA elle-même est prête, soit à télécharger, soit à redimensionner. Le système est très utile mais s’il y a beaucoup de monde dans le canal, cela peut être incroyablement chaotique. Bien qu’il vous sera également utile de découvrir de nouvelles idées. Œil! La première fois que vous écrivez quelque chose, un message apparaîtra pour accepter les termes et conditions d’utilisation. Vous n’avez qu’à cliquer sur « OK ».

