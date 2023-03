La nouvelle IA de Microsoft peut créer des PowerPoints pour vous : voici comment cela fonctionne

La nouveauté de Microsoft est capable de générer des présentations PowerPoint à partir d’un simple document Word.

Copilot est le nom que Microsoft a donné à son outil d’IA capable de vous aider lorsque vous travaillez avec certains de ses services.

Microsoft poursuit son plan visant à inonder chacun de ses produits et services de fonctionnalités alimentées par l’IA. Après le grand succès de la nouvelle version de Bing avec GPT-4, la société de Redmond prévoit de continuer à améliorer d’autres de ses plateformes en profitant de la puissance de l’intelligence artificielle.

L’un des prochains produits à recevoir l’aide de l’IA est PowerPoint. Comme on le voit dans une vidéo divulguée par l’utilisateur de Twitter h0x0d, la nouvelle fonction « Copilot » sera capable de générer des présentations de manière complètement autonome, basées uniquement sur un document Word fourni par l’utilisateur.

Copilote PowerPoint pic.twitter.com/oWpYwl3beG —Chat qui marche (@h0x0d) 16 mars 2023

Dans la vidéo, vous pouvez voir comment l’utilisateur est capable de générer la présentation PowerPoint en donnant des instructions à « Copilot » via un chat intégré à l’application. Vous pouvez voir comment le chat vous donne la possibilité de choisir un document comme référence, que l’assistant utilisera pour créer les slides.

Une fois le processus terminé, l’utilisateur a la possibilité d’ajouter des animations ou d’appliquer des styles. Vous pouvez même voir comment l’assistant propose des suggestions pour améliorer la présentation.

Google a récemment introduit des fonctionnalités similaires intégrées dans sa suite d’applications bureautiques et le reste des services Google Workspace. Ces fonctions sont déjà en phase de test, même si pour le moment elles ne sont accessibles qu’à un très petit nombre d’utilisateurs.

Il est très probable que ce « co-pilote » pour PowerPoint (et, sûrement, aussi pour le reste des applications bureautiques de Microsoft) sera présenté lors de l’événement axé sur la productivité et l’intelligence artificielle que Microsoft va célébrer ce jeudi 16 mars , et qui sera présenté par le PDG de Microsoft, Satya Nadella, et le leader des applications et services professionnels Jared Spataro.



