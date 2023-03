Les meilleurs mobiles avec grands écrans : guide 2023

Nous sélectionnons les meilleurs téléphones avec des écrans de 6,8 pouces ou plus, vous pouvez vous attendre à une qualité supérieure.

Sur le marché, vous pouvez trouver de grands mobiles avec des écrans de 6,8 pouces, et même plus grands.

Les écrans de téléphones portables ont remarquablement évolué ces dernières années, tant en technologie qu’en taille. C’est évident, les smartphones d’aujourd’hui sont beaucoup plus gros que ceux d’il y a des années en raison de la croissance des panneaux qui occupent leur partie avant. Si vous faites partie des utilisateurs qui préfèrent un mobile avec un grand écran pour profiter du contenu dans tous les détails, vous trouverez dans ce guide d’achat les meilleurs modèles du moment.

Il existe plusieurs fabricants qui se sont déjà engagés sur des écrans de 6,8 pouces, et même plus grands. Ce sont des panneaux impressionnants, qui facilitent une expérience plus immersive grâce également à la haute résolution, à la technologie AMOLED et aux taux de rafraîchissement qui atteignent même 165 Hz. En bref, les meilleurs mobiles avec de grands écrans vous assurent d’excellentes images.

Comment choisir un bon mobile avec un grand écran

Évidemment, pour choisir un bon mobile avec un grand écran, il faut d’abord regarder la taille de la dalle. Pour la sélection des protagonistes de ce guide, nous avons établi un minimum de 6,8 pouces. Il est vrai que les écrans de 6,6 à 6,7 pouces sont également assez grands, mais ils sont beaucoup plus courants sur le marché actuel. Par conséquent, dans ce guide, vous trouverez ceux qui sont particulièrement volumineux, plus que d’habitude.

Au-delà de la taille, il est important que vous regardiez d’autres détails de l’écran, comme le fait qu’il dispose de la technologie AMOLED. De cette façon, les images auront une qualité supérieure grâce à leurs couleurs vives et leurs noirs purs. Bien sûr, la résolution est également essentielle, avec Quad HD + actuellement la plus haute qualité, et le nombre de pixels par pouce. Avec ces deux derniers aspects, vous vous assurerez que les images ont la bonne netteté afin que vous puissiez apprécier tous les détails.

Bien sûr, il est également important que vous analysiez le taux de rafraîchissement de l’écran mobile. Cela prend soin de la fluidité des images et, lorsqu’il est élevé, cela aide vraiment à profiter d’une meilleure expérience de visionnage. Avec environ 120 hertz, c’est plus que suffisant, bien qu’il existe des téléphones portables avec des taux de rafraîchissement encore plus élevés. Enfin, la luminosité maximale atteinte par le panneau, représentée en nits, est essentielle pour que l’écran soit beau lorsque nous sommes dans des environnements lumineux.

L’écran est la section qui nous intéresse le plus dans ce guide, mais vous ne devez pas négliger les autres composants si vous voulez vraiment obtenir un mobile de qualité. Le processeur est responsable des performances, il doit donc être suffisamment puissant pour que nous puissions exécuter des applications sans problème. Bien sûr, la section photographique est essentielle si vous allez utiliser le téléphone pour prendre des photos, tandis que le fait d’avoir une bonne batterie garantit que vous n’aurez pas à dépendre du chargeur de temps en temps.

Les meilleurs mobiles grand écran

Non, ce ne sont pas des tablettes, les appareils dont nous parlons ci-dessous sont mobiles, même si leurs écrans avoisinent parfois les 7 pouces. Ces smartphones sont idéaux pour jouer à des jeux et pour regarder des séries et des films, car vous pouvez profiter du contenu avec la meilleure qualité d’image. Ce sont les modèles que vous devez prendre en compte si vous recherchez un mobile avec un grand écran.

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G

L’écran du Samsung Galaxy S23 Ultra 5G est monstrueux, tant par sa taille que par ses spécifications. Passons en revue les spécifications techniques : technologie AMOLED, taille de 6,8 pouces, résolution Quad HD+ (3080 x 1440 pixels), taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 hertz, Gorilla Glass Victus 2 et 500 pixels par pouce. Dans l’analyse du Samsung Galaxy S23 Ultra 5G, nous confirmons ce que nous soupçonnions déjà, c’est le meilleur écran de tout le marché Android.

Les images qu’il offre ont une netteté exceptionnelle, un contraste imbattable et de bons niveaux de luminosité. De plus, il convient de mentionner que Samsung a réussi à améliorer considérablement les angles de vision. Sans aucun doute, le Galaxy S23 Ultra 5G fait partie des téléphones avec le meilleur écran que vous puissiez acheter. D’autre part, l’écran est équipé d’un lecteur d’empreintes digitales à ultrasons qui fonctionne avec précision et rapidité lors du déverrouillage du système.

L’achat de ce mobile Samsung vaut également la peine pour la puissance brutale de son processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, pour les magnifiques photos prises par son appareil photo principal de 200 mégapixels et pour l’autonomie de la batterie de 5 000 mAh, il atteint même le jour durée et demie. En bref, il a une si bonne qualité dans toutes les sections qu’il devient l’un des meilleurs mobiles que vous puissiez choisir.

Ce Samsung Galaxy S23 Ultra 5G démarre à 1 409 euros dans la version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. Vous pouvez l’acheter dans de nombreux stores, tels qu’Amazon, El Corte Inglés et le site officiel de Samsung.

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G

Nubia RedMagic 8 Pro

Impressionnant est le panneau monté par le Nubia RedMagic 8 Pro, avec une taille de 6,8 pouces et qui occupe presque tout le devant. Attention, car il représente 93,7% de la partie avant, ce qui reflète à quel point il est bien utilisé et à quel point les marges qui l’entourent sont petites. Quant aux fonctionnalités, il s’agit d’un écran AMOLED avec une résolution Full HD+ (2480 x 1116 pixels) et un taux de rafraîchissement de 120 hertz.

L’analyse du Nubia RedMagic 8 Pro nous a permis de constater de première main que les images qu’il propose sont nettes et avec une bonne reproduction des couleurs, avec plusieurs options de calibrage dans les réglages. De plus, la luminosité peut atteindre 1 300 nits sous la lumière du soleil.

Le RedMagic 8 Pro est l’un des téléphones avec Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, il offre donc d’excellentes performances même pendant plusieurs heures à la fois. On n’en attendait pas moins du meilleur mobile gaming du moment, sa puissance est vraiment folle. À cela, nous ajoutons qu’il monte une énorme batterie de 6 000 mAh avec une charge rapide de 65 W et une triple caméra arrière avec un objectif principal de 50 mégapixels. Vous pouvez l’acheter sur Amazon et dans la boutique officielle Nubia.

Nubia RedMagic 8 Pro

HONOR Magic 4 Pro 5G

Parmi les meilleurs téléphones avec un grand écran se trouve également le Honor Magic 4 Pro 5G, qui est un bon achat pour diverses raisons. Tout d’abord, nous nous concentrons sur son écran, car il a une taille impressionnante de 6,81 pouces, la technologie AMOLED, une résolution Full HD + et un taux de rafraîchissement adaptatif allant jusqu’à 120 hertz. Sans aucun doute, sa qualité est digne d’un mobile haut de gamme, même s’il est important de garder à l’esprit qu’il s’agit d’un écran incurvé.

Un autre aspect qui joue en faveur de cet écran est qu’il occupe 93,5% de la façade, ce qui confirme que les marges qui l’entourent sont très étroites. Au-delà de cela, ses images ont un bon piqué, un bon contraste et une bonne luminosité, on peut toujours voir le contenu sans aucun problème.

Sous le châssis fonctionne le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, avec suffisamment de puissance pour exécuter même les applications les plus exigeantes. Son système photographique est également très avancé, qui prend de très bonnes photos et possède des objectifs aux caractéristiques différentes pour que vous puissiez jouer lors de la prise de photos. L’autonomie ne sera pas un problème grâce à une batterie de 4 600 mAh qui tient jusqu’à la fin de la journée et se recharge en quelques minutes seulement avec une charge rapide de 100 W.

Ce Honor Magic 4 Pro 5G est disponible en une seule configuration avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage avec un prix de départ de 1 099 euros. Cependant, il est possible de le trouver avec des offres régulières sur Amazon et PcComponentes.

HONOR Magic 4 Pro 5G

Samsung Galaxy Z Fold 4 5G

Le Samsung Galaxy Z Fold 4 5G est l’un des meilleurs téléphones pliables du marché, avec un format livre qui nous permet de profiter d’un écran géant lorsqu’il est déplié. Concrètement, l’écran affiché atteint 7,6 pouces, même proche de celui de certaines tablettes. Il est fait de la technologie AMOLED, a une résolution de 1812 x 2176 pixels, un taux de rafraîchissement de 120 hertz, une luminosité de 1 200 nits et une compatibilité avec HDR10 +, vous pouvez donc vous attendre à la meilleure qualité.

Nous l’avons confirmé dans l’analyse du Samsung Galaxy Z Fold 4 5G, dans laquelle nous avons apprécié des images, des couleurs et une luminosité haute résolution, on peut le voir parfaitement à l’extérieur. De plus, vous avez toujours la possibilité de plier le téléphone pour utiliser son écran AMOLED de 6,2 pouces, plus confortable à utiliser d’une seule main.

Samsung Galaxy Z Fold 4 5G

Parmi les points forts du terminal figurent également les performances offertes par le processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, le bon système de caméra qu’il équipe et le fait qu’il dispose jusqu’à 5 ans de mises à jour garanties. La batterie qu’il équipe est de 4 400 mAh, de quoi se rendre en fin de journée avec une utilisation normale.

Le Samsung Galaxy Z Fold 4 5G démarre à 1 799 euros dans la version avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne, la plus basse de toutes celles disponibles. Il est en vente sur Amazon, chez PcComponentes, chez MediaMarkt, chez El Corte Inglés et dans la boutique Samsung.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :