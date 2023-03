GPT-4 : qu’est-ce que c’est, comment le tester et que peut-on faire avec cette IA

Avec GPT-4, les choses que nous pouvons faire avec l’IA conversationnelle la plus réussie du moment sont étendues.

OpenAI a publié la nouvelle version GPT-4

GPT est le modèle de langage le plus important qui existe actuellement et vient maintenant de rendre officiel GPT-4, sa dernière version. À travers un événement de présentation, les travailleurs d’OpenAI, l’entreprise à l’origine de cette IA, ont montré toute leur actualité. De plus, ils ont montré leur fierté d’être l’une des premières entreprises à réaliser une IA aussi fonctionnelle et polyvalente que la leur. Par conséquent, nous allons vous dire ce que c’est, comment cela fonctionne et ce qui peut être fait avec GPT-4.

Qu’est-ce que GPT-4

GPT-4 est la nouvelle version du modèle conversationnel d’intelligence artificielle d’OpenAI. A la base c’est une IA avec laquelle on peut dialoguer pour qu’elle nous assiste dans les requêtes que nous lui confions. Pour cette raison, il est si important lors de son intégration dans les moteurs de recherche et autres applications qui peuvent bénéficier incroyablement de son utilisation.

Jusqu’à présent, le modèle qui avait réussi était GPT-3.5, la version avec laquelle l’application est devenue populaire. La nouvelle version offre de nombreuses nouvelles fonctionnalités dans son utilisation, principalement pour la rendre plus efficace et pour résoudre les problèmes de manière plus utile pour l’utilisateur final. Nous ne remarquerons pas beaucoup d’entre eux, mais il y en a beaucoup d’autres qui pourraient être très intéressants pour notre utilisation quotidienne et pour résoudre les doutes ou les problèmes qui se posent.

En revanche, ne confondez pas ChatGPT avec GPT-4. Le premier est une application qui présente cette IA, tandis que GPT-4 est le modèle de langage derrière de nombreuses applications différentes, y compris ChatGPT. Ils sont généralement assimilés comme s’ils étaient identiques puisque OpenAI est le créateur à la fois de ChatGPT et de GPT-4.

Par ailleurs, il existe de nombreux sites Web alternatifs à ChatGPT, mais beaucoup d’entre eux utilisent GPT-4 comme modèle de langue.

Ce que vous pouvez faire avec GPT-4

GPT-4 a de très larges possibilités. En fait, nous pouvons utiliser cette application de manière incroyable si nous sommes suffisamment ingénieux pour cela. Entre autres fonctions, avec GPT-4 nous pouvons faire ce qui suit :

Répondez à des questions simples visant à résoudre des problèmes. Par exemple, si nous lui donnons suffisamment de contexte, il peut nous indiquer à quelle heure nous pouvons prendre rendez-vous avec tous nos amis.

Donnez-nous des réponses créatives. Si vous avez la maladie d’auteur et que vous ne savez pas comment continuer votre roman, l’IA peut vous donner des conseils si vous lui donnez suffisamment de contexte.

Donnez-nous le contexte de certaines choses. Vous pouvez lui poser des questions sur quelque chose que vous ne connaissez pas et il vous donnera les informations qui s’y rapportent.

Décrire, contextualiser ou comprendre des images. Ainsi, si nous lui passons un gâteau, il pourrait nous indiquer une recette possible pour le réaliser, par exemple.

Comment tester GPT-4

Depuis son lancement, GPT-4 a généré une énorme anticipation. Son succès a été si irréfutable qu’il y a de très longues files d’attente pour essayer l’application OpenAI. Cependant, nous allons vous apporter ici une brève explication de la façon dont vous pouvez essayer GPT-4 à la fois payant et entièrement gratuit.

Essayez GPT-4 via ChatGPT Plus

Depuis quelques mois, OpenAI propose ChatGPT Plus, une version améliorée de ChatGPT. Cela nous permet d’avoir des avantages contre les utilisateurs qui ne paient pas pour accéder au service. Il permet les fonctionnalités suivantes :

Accès prioritaire : vous pourrez toujours accéder au service, même en cas de pic de trafic important. Les utilisateurs gratuits doivent faire la queue pour commencer à utiliser l’IA aux moments où les serveurs sont les plus encombrés.

Des réponses plus rapides : les utilisateurs gratuits seront en arrière-plan, puisque vos questions seront prioritaires.

Accès à de nouvelles fonctionnalités : Comme nous l’avons vu, vous pourrez utiliser les dernières versions de l’IA, dont ChatGPT-4.

Cependant, au fil du temps, GPT-4 via ChatGPT sera également publié pour les utilisateurs qui ne sont pas abonnés au plan premium. Ce qui se passe, c’est qu’ils devront attendre plus de jours pour son lancement officiel dans ce plan.

Essayez GPT-4 sur ChatGPT

Cependant, il existe un autre moyen de tester GPT-4 sans payer pour ChatGPT Plus, comme vous le verrez ci-dessous.

Essayez GPT-4 via Bing

Il y avait une question de savoir si Bing a incorporé GPT-4 ou GPT-3.5. Cependant, il semble que cela ait finalement été clarifié puisqu’il a été confirmé que l’application de recherche utilise la dernière version. Heureusement, cela nous permet d’utiliser l’IA conversationnelle de Bing de manière totalement gratuite et ainsi d’éviter d’utiliser la version payante de ChatGPT qui nous donne accès à la dernière version du marché.

Suivez les étapes de notre guide d’utilisation de Bing avec ChatGPT pour être opérationnel dès que possible. N’oubliez pas qu’il existe actuellement une liste d’attente pour pouvoir intégrer GPT-4 dans le moteur de recherche Microsoft. Cependant, cette attente peut être allégée si nous nous conformons à une série de directives établies par Microsoft pour éviter la file d’attente.

En quoi GPT-4 est-il différent de GPT-3 ?

GPT-4 et GPT-3 sont essentiellement les mêmes, mais le premier est la version la plus raffinée du premier. De cette façon, nous trouvons une plus grande sécurité dans les réponses de GPT-4. Il y a une crainte répandue que cette IA finisse par tomber dans l’extrémisme en raison de l’utilisation de ses algorithmes. Cependant, depuis OpenAI, ils ont utilisé des réviseurs humains pour empêcher que cela ne se produise. Pour cette raison, avec cette nouvelle version, la sécurité de l’application a augmenté jusqu’à 82%.

La chose ne reste pas dans les aspects sécuritaires, mais se déplace vers d’autres points. Pour la première fois, il est capable de comprendre les images. Vous pouvez les décrire, obtenir un contexte et même nous recommander des choses en fonction de ce que vous voyez dans l’image. Ceci est très utile pour les recherches ou pour aider les personnes ayant des problèmes de vision.

D’autre part, parmi les points les plus intéressants, il y a l’amélioration lors de la résolution de problèmes. Les questions que nous pouvons poser au GPT-4 peuvent être plus complexes et il est capable de donner des solutions plus logiques et utiles. De plus, des aspects tels que leur créativité ou leur capacité à nous comprendre ont été améliorés.

Tout cela a été réalisé grâce à une utilisation approfondie de sa capacité d’analyse et qu’il a été formé sur le supercalculateur Azure de Microsoft. La puissance de traitement de cet ordinateur a rendu l’IA plus intelligente en ayant étudié des milliards d’instructions.

Quelles applications utilisent GPT-4

De nombreuses applications s’appuient déjà sur GPT-4 pour mener à bien leurs projets. Bien qu’elle ait été présentée aujourd’hui, certaines entreprises utilisaient déjà la quatrième version de GPT. En fait, Bing l’utilise depuis un moment sans que personne ne le sache. Ce sont les applications les plus intéressantes qui démontrent les utilisations infinies qui peuvent être adoptées pour rendre la vie des utilisateurs bien meilleure.

Be My Eyes – Aidez les aveugles avec GPT-4

Be My Eyes est une application née dans le but d’aider les personnes ayant des problèmes de vision. Jusqu’à présent, il fonctionne avec des bénévoles qui peuvent recevoir des appels d’utilisateurs ayant des problèmes de vision pour leur lire les étiquettes ou les produits dont ils ont besoin. L’idée est très bonne et bien intentionnée, mais maintenant avec une IA comme GPT-4, les aveugles gagnent en indépendance car l’IA la leur lit instantanément.

Duolingo – Apprendre des langues grâce à GPT-4

Duolingo est une autre des entreprises qui cherchent à s’implanter sur le marché de l’IA. C’est l’application la plus réussie au monde pour apprendre les langues. Désormais, grâce à cette IA conversationnelle, il pourra également aider les utilisateurs à apprendre des langues à travers des conversations avec un très haut niveau de fidélité. Pour cette raison, Duolingo s’est engagé à GPT-4 dans ses dernières versions et fonctions de son application.

