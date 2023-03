Samsung explique comment fonctionne l’IA derrière les photos controversées de la Lune du Galaxy S23 Ultra

Samsung a répondu à la polémique qui disait que l’appareil photo du Galaxy S23 Ultra falsifiait les photos prises sur la Lune.

Une photo de la Lune prise avec le Samsung Galaxy S23 Ultra

Cette semaine a commencé par une polémique qui a tourmenté Samsung et ses derniers modèles de la famille Samsung Galaxy S23 : un utilisateur de Reddit a tenté de prouver que Samsung falsifiait des photos prises de la Lune à l’aide du Samsung Galaxy S23 Ultra, affirmant que le matériel promotionnel de Samsung était trompeur. , car l’appareil photo ajoute des détails aux photos qui n’existent pas réellement. Le même utilisateur a réalisé quelques expériences pour démontrer ses découvertes.

Mais Samsung n’a pas hésité un instant à répondre à la polémique. En fait, il l’avait déjà fait l’année dernière avec une publication en coréen, qu’il a maintenant voulu récupérer via son blog officiel. On y explique en détail le fonctionnement du Scene Optimizer, la fonction incluse dans l’appareil photo de ses smartphones de la série Galaxy S21, chargée d’améliorer la qualité des photos, y compris celles prises sur la Lune.

Le « Scene Optimizer » de Samsung au centre de la polémique

Samsung commence par expliquer comment fonctionne le mode Scene Optimizer lors de la capture d’une photo. Indique qu’une combinaison de différentes techniques est utilisée dans le but de générer une image avec la meilleure qualité possible.

« Pour prendre une photo claire de la lune, les appareils photo Galaxy tirent parti de la super résolution pour synthétiser plus de 10 images prises avec un zoom 25x ou plus. L’image prise avec un zoom 25x ou plus doit supprimer le bruit et améliorer la clarté et d’autres détails. »

Dans le cas des photographies prises de la Lune, Samsung explique que son modèle de reconnaissance de scène a été entraîné avec différents échantillons d’images de la Lune, y compris des photographies aux formes, détails et phases lunaires variés. Lors de la capture d’une image, ce modèle est utilisé pour détecter la présence de la Lune dans la scène et identifier la zone qu’elle occupe dans l’image. Dans les images dans lesquelles la Lune n’est pas visible (par exemple, parce qu’elle est couverte de nuages), l’optimiseur de scène ne pourra pas identifier le satellite et n’appliquera pas les ajustements.

La véritable controverse vient à l’étape suivante. Et non, Samsung ne superpose pas une photo de la Lune comme certains utilisateurs l’ont suggéré : en effet, le logiciel profite de la formation Scene Optimizer pour appliquer les améliorations, consistant à éliminer le bruit et à augmenter le niveau de détail de l’image dans un manière artificielle, rapprochant la photographie prise par l’utilisateur de ce que l’on peut voir dans les images de référence utilisées lors de la formation.

Par conséquent, oui, Samsung semble ajouter des détails qui « n’existent pas » dans la scène d’origine lors de la capture d’images de la Lune avec ses smartphones, et certains en viendront peut-être à croire que cette technique implique de falsifier les photographies. Cependant, cette technique n’est pas très différente de ce que Google, Apple, Xiaomi ou Samsung lui-même font depuis des années pour améliorer la qualité de tout autre type d’image prise avec leurs appareils photo mobiles, en profitant des avancées de la photographie numérique et de l’intelligence artificielle. . Et généralement personne ne s’en plaint.

Samsung termine la publication en assurant qu’il continuera à travailler sur l’amélioration de son Scene Optimizer, dans le but de réduire tout type de confusion pouvant survenir entre le fait de prendre une photo de la vraie Lune ou de prendre une photo d’une image de la Lune. N’oubliez pas non plus qu’il est possible de désactiver l’optimiseur de scène à tout moment via les paramètres de l’application appareil photo sur vos appareils.

