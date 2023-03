Android Auto 9.1 est désormais disponible : toutes ses actualités et comment télécharger la dernière version stable

Android Auto continue de se mettre à jour en introduisant des modifications et en améliorant les bugs. C’est tout ce que la nouvelle version 9.1 inclut.

La nouvelle version stable d’Android Auto est maintenant disponible en téléchargement

Au cours des derniers mois, Google n’a cessé de mettre à jour son système d’exploitation pour voitures, Android Auto, avec des améliorations intéressantes et donc, un mois après le lancement de la version 8.9, qui a amélioré certaines animations et transitions d’interface, les rendant plus précises, il vient maintenant a publié une nouvelle mise à jour stable qui comprend une série de changements et de nouvelles qui valent la peine d’être connues.

Ainsi, à partir d’aujourd’hui, vous pouvez télécharger et essayer Android Auto 9.1, une nouvelle version stable du logiciel automobile de la société Mountain View qui est désormais disponible sur le Google Play Store.

Nouveautés d’Android Auto 9.1

Cette nouvelle version d’Android Auto n’inclut pas de changements majeurs, puisque les nouvelles de conception récemment divulguées telles que le mode lumière ou l’interface Material You ne sont pas encore disponibles avec cette mise à jour.

Ce qu’Android Auto 9.1 apporte, ce sont un bon nombre de corrections de bugs, parmi lesquels il faut souligner ceux qui affectaient certains modèles de voitures des marques Volkswagen, SKODA et SEAT sur les téléphones mobiles tels que le nouveau Samsung Galaxy S23.

Télécharger Android Auto 9.1

Pour mettre à jour Android Auto vers cette dernière version stable, il vous suffit de l’installer en suivant ces étapes simples :

Ouvrez le Play Store, appuyez sur votre photo de profil, puis appuyez sur l’option Gérer les applications et les appareils

Une fois la liste complète des mises à jour en attente chargée, cliquez sur le bouton Tout mettre à jour

Une fois cela fait, Android Auto aura été mis à jour vers la dernière version, mais dans le cas où cette mise à jour n’apparaîtrait pas, rappelez-vous que vous avez toujours la possibilité d’installer le fichier APK d’Android Auto 9.1 entièrement gratuitement et en toute sécurité via le lien direct à APKMirror que nous vous laissons à la fin de cet article.

➡️ Télécharger sur Google Play | Android Auto

➡️ Télécharger sur APKMirror | Android Auto 9.1 (APK)

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :