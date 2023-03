Qu’est-ce que Grover, comment ça marche et quand en vaut-il la peine ?

Avec Grover, vous pouvez louer la technologie sur une base mensuelle afin de toujours disposer des dernières nouveautés.

Grover est un magasin de « location » de produits technologiques

Au fil des ans, de nouvelles propositions émergent afin que nous puissions obtenir une technologie de pointe à un coût de service inférieur et dans laquelle nous sommes toujours à jour. Avec cet objectif, Grover a atterri avec succès sur le marché français de la location de technologie. Cela indique qu’au lieu d’acheter des produits technologiques, nous les louons pour pouvoir les utiliser aussi longtemps que nous le souhaitons. Une fois notre service terminé, nous le retournons simplement et nous pouvons opter pour un autre produit plus moderne ou d’autres modes de consommation.

En général, c’est un système qui est très populaire et qui devient vraiment confortable pour de nombreux utilisateurs à travers l’Europe. C’est pourquoi il est intéressant d’examiner comment fonctionne Grover, ce que nous pouvons louer avec et si cela en vaut vraiment la peine par rapport aux services d’achat traditionnels.

Essayez Grover par vous-même

Comment fonctionne Grover

Chaque jour, le mot location est entendu de plus en plus, mais beaucoup de gens se demandent encore ce qu’est la location technologique. La vérité est que c’est un service qui fait lentement son chemin mais qui implique des problèmes encore inconnus de beaucoup de gens.

Avec Grover, nous pouvons louer des produits technologiques en échange d’un paiement mensuel. De cette façon, avec Grover, nous pouvons toujours disposer des derniers appareils parmi les plus récents sans avoir à faire d’énormes investissements initiaux. De plus, il n’a pas non plus de permanence, il ne s’agit donc pas simplement de financer un produit mais nous donne également la flexibilité de le changer quand nous le voulons. De plus, nous serons toujours mis à jour, car c’est une forme de consommation qui ne nous ancre pas tout le temps sur le même produit, nous pouvons donc essayer différents appareils et choisir celui qui nous intéresse le plus sans aucun problème.

Son utilisation est très simple et c’est pratiquement la même chose que s’il s’agissait d’un magasin normal. Nous pouvons voir les produits, les ajouter au panier et souscrire au service. Plus tard, le produit arrive à la maison et nous pouvons l’utiliser tout en payant un loyer. Avant de le louer, nous devrons choisir le temps pendant lequel nous voulons l’utiliser. La norme est généralement de trois mois, mais nous pouvons être abonnés pendant des années si nous en avons besoin. Plus tard, si nous devenons abonnés au produit pendant un an, nous pourrons accéder à l’option d’achat

Il existe d’autres services de location de technologie qui peuvent être contractés en France. Cependant, Grover s’est imposé comme l’un des plus intéressants de par son prix et son service.

Que peut-on louer à Grover

Grover propose une liste très complète de produits pouvant être loués. De la téléphonie et des tablettes aux téléviseurs, projecteurs, caméras et même consoles, services audio et machines de gym. Ainsi, le « roster » initial avec lequel il compte est très nourri et tous les produits sont de dernière génération, offrant une qualité incroyable. Entre autres, vous pouvez trouver les éléments suivants :

La téléphonie mobile : elle dispose de téléphones à la pointe de la technologie comme le Samsung Galaxy S23 Ultra ou l’iPhone 14 Pro.

Ordinateurs : vous pouvez louer des ordinateurs portables de différentes marques et gammes. Vous pouvez opter pour un ultrabook comme le MacBook Air ou des terminaux de jeu comme le Lenovo IdeaPad Gaming. Ainsi, elle propose un grand nombre de produits qui répondront aux besoins du consommateur.

Wearables : les montres Samsung et Apple sont disponibles à la location sur la plateforme de leasing technologique.

Consoles : la Xbox Series et la PlayStation 5 (avec SSD personnalisé également) sont disponibles à la location chez Grover. C’est une bonne option si vous ne savez vraiment pas si ce produit vous intéresse

Caméras : des dernières nouveautés de Sony et Canon aux caméras de sport comme la GoPro. Nous pourrons louer toutes sortes de produits pour nos productions audiovisuelles et pour la création de contenu.

Que se passe-t-il si un produit Grover se casse

Il est normal qu’il y ait beaucoup de craintes à ce sujet. Que se passe-t-il si notre téléphone portable tombe en panne pendant que nous louons ? Eh bien, Grover simplifie tout d’une manière assez remarquable. Si le produit se brise pour quoi que ce soit, l’entreprise est responsable jusqu’à 90% des coûts de réparation, devant nous payer à un prix bien inférieur à celui s’il s’agissait du nôtre. De cette façon, nous n’aurons pas à avoir au cas où les dommages subis par le produit seraient élevés, puisque Grover s’en chargera.

Il est intéressant de prendre en compte que les produits les plus sensibles n’ont pas une couverture de 90%, notamment en ce qui concerne les drones et autres produits plus susceptibles d’être endommagés qui ne couvrent pas jusqu’à 90%, mais se situent généralement autour de 50%.

Que se passe-t-il si vous ne payez pas votre loyer à temps à Grover

Le non-paiement est envisagé dans tout service de location. Dans ce cas, Grover précise qu’en cas de non-respect des conditions générales par l’utilisateur, des intérêts de retard de 5 à 8% peuvent être appliqués. Un prix non négligeable et qui est évidemment sponsorisé par le code légal. Ainsi, chez Grover, ils cherchent à se protéger de ces situations si difficiles à gérer.

Grover en vaut-il la peine ?

Grover en vaut la peine tant que vous utiliserez ses produits. Ces questions sont toujours très subjectives et dépendent de ce que vous recherchez. Il y a des produits qui valent absolument le coup par rapport à l’achat traditionnel, alors que d’autres sont plus difficiles à rentabiliser si on choisit de les louer. Un domaine dans lequel il serait très intéressant de faire appel au leasing technologique est celui des caméras. En ce sens, il est en préparation depuis des années et c’est quelque chose de vraiment fonctionnel et utile.

Les offres en valent également la peine. Parfois, il existe des produits à des prix de crise cardiaque. Louer une Nintendo Switch à moins de dix euros, par exemple, est quelque chose de difficile à refuser. Surtout si vous voulez essayer le produit car vous ne savez pas si vous allez enfin vous le procurer.

