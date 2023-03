Compte de résultat 2022 : comment et quand consulter vos données fiscales en ligne

La période de déclaration de revenus 2022 est la plus importante de l’année au niveau fiscal, il est donc important que vous soyez informé des délais et de vos informations fiscales

L’Agence fiscale prépare déjà le compte de résultat 2022

Arrive une période de l’année redoutée et nécessaire à parts égales. Le compte de résultat pour l’année 2022 qui est fait, comme d’habitude, au premier semestre de l’année suivante. De cette façon, nous pouvons commencer à déplacer le jeton pour que tout soit prêt pour ce moment. La première étape que nous devons effectuer est de consulter nos données fiscales. Ainsi, nous pourrons voir que le Trésor a tout ce dont il a besoin de nous pour pouvoir faire la déclaration. De plus, si ce n’est pas le cas, nous pouvons corriger ces données fiscales afin qu’elles soient plus proches de la réalité. C’est très simple et vous pouvez le faire en quelques étapes via votre téléphone portable.

La campagne Revenu correspondant à l’exercice 2022 débute l’année prochaine le 11 avril. De cette façon, nous devrons tenir compte du fait que jusque-là, nous ne pourrons pas commencer à préparer notre projet avec les obligations fiscales pour cette année. Maintenant, c’est vrai qu’on pourra faire avancer le travail si on se met au travail maintenant.

Cela dit, il faut se rappeler qu’il faut installer un certificat numérique, avoir un code PIN [email protected] ou utiliser un DNI-E.. Vous n’êtes pas obligé de répondre aux trois exigences, n’en avoir qu’une seule suffit. Cependant, l’expérience dicte que le modèle le plus pratique consiste à obtenir le certificat numérique.

A quand le compte de résultat 2022 ?

Le compte de résultat 2022 commence cette année 2023. Concrètement, nous sommes le 11 avril, mais il existe une série de délais pour les différentes présentations de ce type. Ils sont les suivants:

Mardi 11 avril 2023 : début du mandat pour déposer le compte de résultat 2022 entièrement en ligne.

Mercredi 5 mai 2023 : début du mandat pour présenter le compte de résultat 2022 par téléphone.

Jeudi 1er juin 2023 : à partir de ce jour vous pouvez vous rendre aux guichets du Trésor afin qu’ils vous aident à remplir la déclaration.

Pour renseigner toutes nos informations, quelle que soit la manière dont vous choisirez de le faire, vous aurez jusqu’au 30 juin pour le faire.

Quand puis-je vérifier mes données fiscales pour le compte de résultat 2022

Les données fiscales sont les informations dont disposent le ministère des Finances et son agence fiscale à votre sujet. Pour savoir quelles données vous avez sur nous, nous devrons attendre le 15 mars prochain. A partir de ce moment, le canal d’accès sera activé à travers lequel nous pourrons consulter les données, les modifier et les enregistrer afin de nous préparer au moment où nous devons présenter les informations correctes, bien complétées dans notre brouillon .

Ne t’inquiète pas. Vous pourrez toujours modifier ces données, donc s’il y a quelque chose qui ne va pas, vous pouvez simplement le toucher pour bien le préparer avant de présenter toutes les informations.

Comment consulter mes données fiscales du compte de résultat 2022 via mon mobile

La façon la plus prosaïque de le faire est d’accéder au site Web de l’Agence des impôts. L’adresse est sede.agenciatributaria.gob.es. Une fois à l’intérieur, il vous suffit de cliquer sur la section « Espace personnel » en haut à droite de l’écran (vous pouvez le voir sur l’image). De là, vous devrez choisir le moyen de vous connecter, soit avec DNI-E, [email protected] ou certificat numérique et vous accéderez à votre espace privé avec des informations importantes vous concernant.

Maintenant bien. Il existe un autre moyen beaucoup plus intéressant et adaptable pour nos téléphones mobiles. Depuis quelque temps, le ministère a lancé une application de l’Agence des impôts pour que nous ayons tout dans la paume de nos mains. Il s’agit d’une application très simple, qui nécessite également certaines des formes d’authentification que nous avons expliquées ci-dessus.

Il est disponible pour Android et iOS et nous devons simplement y accéder et une boîte apparaîtra sur la couverture où il sera écrit « Louer ».

Téléchargez l’application de l’Agence des Impôts dans le Play StoreTéléchargez l’application de l’Agence des Impôts dans l’App Store

L’application ne sert pas seulement à faire le compte de résultat 2022. Elle nous permettra également d’effectuer d’autres démarches qui nous faciliteront également la vie. En général, il recueille beaucoup d’informations sur notre situation fiscale.

