Comment éditer des PDF avec Google Drive étape par étape

Nous expliquons, en détail, comment vous pouvez éditer n’importe quel document PDF directement avec Google Drive, sans avoir à installer une application tierce.

Modifiez des PDF comme un pro avec Google Drive

Google Drive, le service de stockage en nuage de la société Mountain View, est passé d’un simple magasin de fichiers à un véritable outil de productivité ces dernières années, puisqu’il permet de visualiser toutes sortes de documents et de les numériser directement depuis l’application.

Eh bien, récemment, la firme américaine a fait un pas de plus pour faire passer Google Drive au niveau supérieur, puisqu’elle a intégré une fonction avec laquelle vous pourrez éditer des fichiers PDF sans quitter l’application.

Ensuite, nous expliquons, étape par étape, comment vous pouvez éditer rapidement et facilement des PDF avec Google Drive.

Comment éditer des documents PDF avec Google Drive

Pour commencer à éditer des PDF avec Google Drive, il vous suffit d’ouvrir l’application sur votre mobile Android, d’ouvrir un fichier PDF et d’appuyer sur le bouton avec une icône en forme de crayon qui se trouve dans le coin inférieur droit de l’application.

Ce faisant, une barre d’outils avec six boutons différents s’affichera en bas :

Un marqueur

un surligneur

Un effaceur

Un bouton pour annuler

Un bouton pour refaire

Un bouton (avec une icône en forme d’œil) pour afficher l’avant et l’après

Si vous cliquez deux fois sur le premier, le marqueur, vous pouvez configurer la taille de la ligne et la couleur avec laquelle vous voulez écrire, en pouvant choisir entre quatre nuances : rouge, noir, bleu et vert. Utiliser ce stylo pour faire des annotations ou des dessins sur un PDF est très simple, puisqu’il vous suffit de cliquer sur le bouton, de sélectionner la partie du fichier que vous souhaitez annoter et d’écrire avec votre doigt ou un stylet. Une fois que vous avez terminé de modifier le document, appuyez sur le bouton Enregistrer qui apparaît en haut à droite de l’application.

Bien sûr, vous devez garder à l’esprit que, pour vous déplacer dans le fichier PDF, vous devez le faire avec un défilement de deux doigts et pour zoomer, vous devez effectuer le geste de pincement typique.

Le surligneur, qui peut également être configuré comme le premier en double-cliquant dessus, suit la même mécanique que le précédent, puisqu’il vous suffit de sélectionner la taille du trait et la couleur et d’utiliser votre doigt pour souligner ce que vous considérer approprié. Une fois le soulignement terminé, cliquez sur le bouton Enregistrer pour que les modifications prennent effet.

Si vous voulez supprimer une annotation ou un soulignement, il vous suffit d’appuyer sur l’icône de la gomme, puis de cliquer sur les éléments à supprimer.

Les trois autres boutons de la barre d’outils vous permettent d’annuler et de refaire votre dernière action dans le PDF et de comparer le fichier d’origine avec celui que vous avez modifié.

Si vous utilisez habituellement le cloud de Google au quotidien et que vous souhaitez en tirer le meilleur parti, nous vous recommandons de jeter un œil à ce guide complet avec les meilleures astuces et fonctionnalités de Google Drive.

