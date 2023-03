Comment demander le Revenu Minimum Vital en ligne en 2023

De nombreuses familles bénéficient déjà du Revenu Minimum Vital. Découvrez comment terminer le processus entièrement en ligne en 2023.

Découvrez comment accéder à la procédure RMI en ligne en 2023

Demander le Revenu Minimum Vital par Internet est une tâche relativement simple. Cependant, pour ce type de problème, il est toujours bon d’avoir un petit tutoriel qui nous guide sur la façon de le faire. À cette occasion, c’est particulièrement intéressant car en plus de faire une série de choses totalement en ligne, nous devrons également numériser certains documents.

L’objectif du Revenu Minimum Vital est d’aider les familles qui ont une situation économique plus précaire, surtout depuis l’arrivée de la pandémie de coronavirus. Ainsi, ces personnes opteront pour un revenu compris entre 461 et 1 015 euros selon les caractéristiques économiques et les responsables de ceux qui demandent l’accès à cette aide.

En premier lieu, vous devez disposer d’un certificat numérique ou, à défaut, d’un utilisateur avec son Pin [email protected] correspondant.

Comment savoir si je peux demander le Revenu Minimum Vital en 2023

Pour accéder au Revenu Minimum Vital, vous devez remplir une série de conditions. Heureusement, depuis la Sécurité sociale, ils ont lancé un simulateur pour savoir si nous remplissons les conditions nécessaires pour en faire la demande. Il vous suffit d’accéder à ingreso-minimo-vital.seg-social-innova.es/.

C’est aussi simple que de le démarrer depuis votre téléphone portable ou votre tablette. Une fois l’application lancée, certaines questions seront posées sur notre situation sociale et professionnelle. Les questions sont simples et on y répond simplement par un « Oui » ou un « Non ». Ils sont liés au type de famille dans laquelle vous vivez et au revenu que vous recevez.

Si après avoir terminé ce test, il apparaît que vous remplissez les conditions pour demander le revenu vital minimum, il est temps de passer à l’étape suivante et de le demander.

Comment demander le Revenu Minimum Vital en ligne

Tout d’abord, nous devrons accéder au site Web de la sécurité sociale. Le lien est sede.seg-social.gob.es, une fois là-bas, ouvrez le menu déroulant qui dit « Citoyens » et cliquez sur « Familles ». Une nouvelle fenêtre s’ouvrira dans laquelle vous pourrez accéder à l’aide au Revenu Minimum Vital comme détaillé sur la photo suivante.

Si vous regardez attentivement, un cadenas apparaît avec une icône dans laquelle il est écrit un « 3 ». Cela indique le niveau de sécurité dont votre certificat a besoin pour accéder au processus. Cela implique que vous avez besoin d’un certificat numérique ou d’un mot de passe [email protected], dont nous avons précédemment expliqué le fonctionnement. Une liste déroulante s’ouvrira et vous devrez cliquer sur « Obtenir l’accès ». Une fois cela fait, choisissez simplement la forme d’accès dont vous disposez, l’une ou l’autre des deux est valide. La prochaine chose qui sortira est, précisément, la manière dont vous avez choisi d’accéder. Cliquez simplement sur « Accepter » et maintenant oui, le processus de demande du Revenu Minimum Vital commencera à vous demander si vous le faites pour vous-même ou pour une autre personne intéressée. Si c’est pour vous, choisissez simplement l’option « Agir en tant qu’intéressé en soumettant la demande en son propre nom ».

Ensuite, une image similaire à celle-ci apparaîtra.

Remplissez simplement les données pertinentes et descendez jusqu’à l’endroit où il est écrit « Documentation jointe ». Vous trouverez ici les éléments suivants :

Cliquez sur « Obtenez-le ici » et un PDF s’ouvrira. Ici, vous avez deux options, vous pouvez imprimer le document pour le remplir plus confortablement avec un stylo ou vous pouvez le remplir dans le document PDF lui-même. La plupart des navigateurs vous permettent de mettre vos données dans le PDF sans aucun problème, vous pouvez donc choisir ce qui vous convient le mieux.

Une fois que vous avez rempli le PDF, il vous suffit de cliquer sur « Joindre » et de le télécharger au service de la sécurité sociale. À l’étape suivante, vous recevrez le reçu indiquant que vous l’avez fait correctement. Vous devez l’enregistrer, car en cas de problème, c’est l’indicateur que vous avez correctement demandé la réception de la demande de revenu minimum vital.

je serais Vous n’avez plus à vous inquiéter. A réception du document, les agents de la Sécurité Sociale étudieront votre dossier et les informations fournies et donneront un résultat favorable ou défavorable selon le cas.

