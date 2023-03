Comment tester Bing avec ChatGPT et à quoi vous pouvez l’utiliser

Utiliser l’Intelligence Artificielle sera bientôt notre pain quotidien. Allez-y et commencez à l’utiliser dès aujourd’hui.

ChatGPT propose un système intéressant pour affiner nos recherches mais il a aussi quelques problèmes

ChatGPT est une Intelligence Artificielle conversationnelle qui a montré des performances très remarquables. En effet, il est le premier à pouvoir toucher le grand public de manière soutenue et efficace. Jusqu’à présent, tous les précédents avaient eu de sérieux problèmes d’utilisation et ont finalement été jetés. Microsoft a été conscient de son potentiel et a décidé d’investir des millions dans le projet. De cette façon, il l’a intégré dans son propre moteur de recherche, Bing, l’enrichissant comme jamais auparavant. Ici, nous allons vous montrer comment nous pouvons l’avoir, ou à défaut, nous inscrire sur la liste d’attente pour quand viendra notre tour de l’utiliser.

L’irruption des IA a été très importante. À tel point que nous pouvons avoir ChatGPT sur WhatsApp et il y a même des gens qui l’intègrent dans leur vie quotidienne en tant qu’assistant virtuel. En effet, de nombreuses études scientifiques commencent à s’interroger sur les métiers qui vont disparaître à cause du ChatGPT.

Comment rejoindre la liste d’attente pour utiliser Bing ChatGPT

Rejoindre la liste d’attente ChatGPT est très simple. Tout d’abord, si vous êtes sur un appareil mobile, vous devez télécharger l’application Bing dans le Play Store ou l’App Store. Alors que si vous êtes sur l’ordinateur, vous pouvez simplement entrer Bing.com.

Télécharger Bing sur le Play StoreTélécharger Bing sur l’App Store

Une fois là-bas, une boîte de discussion Bing apparaîtra annonçant l’arrivée de ChatGPT (photo). Vous devrez cliquer sur « Apprendre » et cela vous amènera à une nouvelle fenêtre Bing dans laquelle ChatGPT répond à une question aléatoire que le système lui-même a conçue pour démontrer comment cela fonctionne. Dans ce même endroit, vous pouvez cliquer sur « Rejoindre la liste d’attente ».

Ainsi, cela vous amènera à un nouvel onglet dans lequel vous devrez vous connecter avec votre compte Microsoft. Une fois que vous l’aurez fait, il vous félicitera et vous informera que vous êtes sur la liste d’attente. Maintenant, il existe un moyen d’accélérer ce processus, comme nous l’expliquerons ci-dessous.

Évitez les files d’attente sur la liste d’attente ChatGPT

Microsoft veut faire profiter ceux qui utilisent régulièrement ses applications. Pour cette raison, il existe plusieurs moyens de nous faire avancer notre position sur la liste d’attente pour pouvoir essayer cette Intelligence Artificielle tant attendue. Ce sont les suivants :

Vous pouvez faire de Bing votre moteur de recherche par défaut dans votre navigateur de confiance. Si vous le faites, vous pouvez faire avancer de grandes positions et même commencer à l’utiliser directement.

A partir de là, il y a deux options. Vous pouvez télécharger l’application Skype pour votre mobile. Si vous l’avez déjà, vous pouvez télécharger l’application Bing. Dans les deux cas, vous devez scanner le code QR qui apparaît dans l’application elle-même.

De cette façon, Microsoft garantit que vous pourrez accéder plus tôt à l’Intelligence Artificielle ChatGPT.

Dans tous les cas. Vous pouvez désormais utiliser ChatGPT sans avoir à l’intégrer à Bing. Il vous suffit d’accéder à chat.openai.com et de créer un compte sur la plateforme pour y avoir accès. Bien sûr, à certains moments où le système est surchargé, vous ne pourrez pas l’utiliser, mais c’est temporaire en raison du succès retentissant de cette application.

Que puis-je faire avec ChatGPT sur Bing ?

ChatGPT a des tonnes d’options. Cependant, nous devons nous rappeler qu’il s’agit d’une IA conversationnelle avec tout ce que cela implique. Vous pourrez lui parler, lui demander des suggestions ou organiser vos recherches de manière « plus humaine ». Par exemple, vous pouvez lui demander de vous trouver un voyage, une recette ou tout ce qui vous intéresse. En fait, de nombreux jeunes l’utilisent pour leurs études de manière très active. L’utilisation que vous pouvez en faire est la même que dans OpenAI. La seule différence est que cette fois, l’IA est connectée à Internet via Bing. Une fonction très intéressante qui nous permet d’avoir des informations à jour en ce moment.

Par ailleurs, vous pouvez utiliser ChatGPT à partir du bouton Bing qu’ils ont activé dans le menu Démarrer de Windows ou via le bouton Bing sur la page de démarrage de la recherche. Il ne doit pas nécessairement toujours provenir de la section dédiée à l’IA elle-même.

Les limites de ChatGPT sur Bing

La vérité est que récemment, le service Bing a été « casté » pour s’adapter au dur test qu’implique le système d’apprentissage automatique. Pour empêcher les utilisateurs de pervertir l’intelligence artificielle, Microsoft a décidé d’y mettre un terme et de décider à quoi il peut répondre et à quoi il ne peut pas répondre. Ce sont les suivants :

Ne pas répondre à des questions personnelles sur la vie ou la conscience

Ne discutez pas de vous-même, de ChatGPT

Ne répondez pas aux questions politiques qui peuvent être utilisées plus tard.

Ne pas répondre aux questions personnelles ou existentielles sur la vie.

Selon Microsoft, cela se produit parce que l’application elle-même est confuse par de très longues conversations. Pour cette raison, alors qu’ils travaillent sur un système pour relancer les conversations quand l’utilisateur le souhaite, ils essaient de limiter le nombre de problèmes que l’application peut résoudre.

