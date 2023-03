Android 14 Developer Preview 2 maintenant disponible : actualités, téléphones compatibles et comment télécharger

Le deuxième aperçu développeur d’Android 14 est là, c’est tout ce qu’il comprend !

La version stable d’Android 14 commencera à arriver sur les premiers mobiles à la fin de l’été

Fidèle à son rendez-vous, Google a annoncé que le deuxième aperçu développeur d’Android 14 est désormais disponible en téléchargement. Selon le calendrier de mise à jour d’Android 14, ce deuxième volet du programme préliminaire de la nouvelle version d’Android devrait être le dernier aperçu pour les développeurs avant d’entrer dans la phase bêta.

Selon Dave Burke, vice-président de l’ingénierie d’Android, le deuxième aperçu pour les développeurs d’Android 14 comprend « des améliorations supplémentaires de la confidentialité, de la sécurité, des performances, de la productivité des développeurs et de la personnalisation des utilisateurs » et affine « l’expérience de l’appareil sur grand écran sur les tablettes, les pliables et autres « .

Quoi de neuf dans Android 14 Developer Preview 2

Tout d’abord, le deuxième aperçu pour les développeurs d’Android 14 inclut un certain nombre d’améliorations de l’expérience utilisateur avec les appareils à grand écran tels que les tablettes et les téléphones pliables, car il inclut des « bibliothèques prenant en charge le stylet à faible latence et la prédiction de mouvement ».

Dans la section confidentialité et sécurité, le gestionnaire d’autorisations inclut de nouvelles options lorsqu’une application tente d’accéder à notre galerie car, comme vous pouvez le voir dans la capture d’écran que nous vous laissons sous ces lignes, nous pouvons choisir entre trois options : autoriser l’accès complet, non autorisez-le ou choisissez les images que nous voulons partager temporairement.

De plus, Google explique que ce deuxième aperçu d’Android 14 ajoute Credential Manager (Credential Manager) en tant qu’API de plate-forme et le rend compatible avec les appareils exécutant Android 4.4 ou version ultérieure. L’objectif de cette amélioration est que nous arrêtions d’utiliser des mots de passe et que nous commencions à nous connecter à des comptes avec d’autres systèmes plus sécurisés tels que les empreintes digitales.

De plus, cette mise à jour donne à l’utilisateur plus de contrôle sur les applications d’arrière-plan, car les applications « doivent disposer de privilèges pour lancer des activités d’arrière-plan lors de l’envoi d’un PendingIntent ou de la liaison d’un service ».

Du côté des performances, Android 14 Developer Preview 2 réorganise la gestion de la mémoire et des notifications afin que les applications mises en cache ne s’exécutent pas en arrière-plan à moins qu’elles ne soient en dehors d’API spécifiques.

Au niveau de la personnalisation, le deuxième aperçu d’Android 14 inclut également des changements dans les paramètres de langue, car, en plus de pouvoir changer la langue d’une application spécifique, vous pouvez désormais configurer d’autres paramètres dans les paramètres régionaux tels que les unités de température , le premier jour de la semaine et les systèmes de numérotation.

Enfin, cette nouvelle version d’Android 14 améliore l’intégration des boutiques d’applications alternatives avec l’ajout de plusieurs nouvelles API PackageInstaller qui permettent à ces « Stores » d’améliorer leur expérience utilisateur, comme la requestUserPreapproval qui permet de différer le téléchargement des APK jusqu’à ce qu’ils are a approuvé l’installation, setRequestUpdateOwnership qui permet à un installateur d’indiquer qu’il est responsable des futures mises à jour d’une application qu’il installe, ou setDontKillApp qui peut installer de manière transparente les fonctionnalités optionnelles d’une application via des APK fractionnés pendant que l’application est en cours d’utilisation.

Téléphones compatibles avec Android 14 Developer Preview 2 et où télécharger

Cette deuxième version précédente pour les développeurs sera la dernière avant l’arrivée de la phase Beta en avril, qui comptera quatre éditions différentes, avant l’arrivée de la version finale.

En termes d’appareils disponibles, tout comme le premier aperçu du développeur, tous les Google Pixels du Pixel 4a au 5G sont compatibles avec cette mise à jour.

Ensuite, nous vous laissons la liste complète des appareils, ainsi que les liens de téléchargement des images d’usine et des fichiers OTA :

N’oubliez pas que Google recommande de ne pas installer cette version sur des appareils utilisés quotidiennement, sauf dans le cas où vous êtes un développeur qui souhaite l’utiliser pour effectuer divers tests. En tenant compte de cela, si vous souhaitez toujours installer cette nouvelle version, il vous suffit de suivre les étapes de notre guide pour installer manuellement un OTA Android.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :