WhatsApp va changer les conditions d’utilisation : voici comment cela vous affecte en tant qu’utilisateur

Tels sont les engagements que WhatsApp a acquis auprès de l’Union européenne concernant les modifications de ses conditions d’utilisation.

WhatsApp sur un mobile Android

Mi-2021, WhatsApp a modifié les conditions d’utilisation de sa plateforme, y compris une clause qui indiquait qu’ils allaient partager vos données avec Facebook que vous le vouliez ou non et a annoncé que les utilisateurs qui ne les accepteraient pas verraient certains des fonctions du client de messagerie restreintes. La conséquence de tout cela a été un exode massif vers d’autres applications de messagerie telles que Telegram ou Signal, ce qui a amené l’application appartenant à Meta à revenir en arrière et à confirmer que vous seriez en mesure de continuer à utiliser son application comme avant, même si vous n’acceptiez pas ses conditions d’utilisation.

Cela a forcé l’Union européenne à prendre des mesures en la matière en exigeant que WhatsApp soit plus transparent dans les changements qu’il introduit dans ses conditions d’utilisation. Eh bien, la Commission européenne vient de publier une entrée sur son blog officiel dans laquelle elle détaille les engagements que l’application de messagerie a pris concernant les futures mises à jour de ses conditions d’utilisation.

WhatsApp s’engage à se conformer aux réglementations de l’UE concernant les modifications de ses conditions d’utilisation

Comme l’a expliqué la Commission européenne, après avoir discuté avec les autorités de protection des consommateurs de l’UE et avec la Commission européenne elle-même, WhatsApp a promis d’être plus clair sur les modifications de ses conditions d’utilisation et a confirmé que « cela permettra aux utilisateurs de rejeter plus facilement mises à jour lorsqu’ils ne sont pas d’accord avec eux et expliqueront clairement quand un tel rejet rend l’utilisateur plus en mesure d’utiliser les services WhatsApp. »

De même, le service de messagerie a également assuré que les données de ses utilisateurs ne seront pas partagées à des fins publicitaires, ni avec des tiers ni avec d’autres sociétés Meta telles que Facebook.

À cet égard, Didier Reynders, le commissaire européen à la justice a déclaré ce qui suit :

« J’apprécie les engagements de WhatsApp à modifier ses pratiques pour se conformer aux règles de l’UE, à informer activement les utilisateurs de toute modification de leur contrat et à respecter leurs choix au lieu de les inciter à chaque fois qu’ils ouvrent l’application. Les consommateurs ont le droit de comprendre ce qu’ils acceptent et ce que ce choix implique réellement, afin qu’ils puissent décider s’ils veulent continuer à utiliser la plate-forme. »

Ainsi, les engagements que WhatsApp a acquis concernant les modifications de ses conditions de service sont les suivants :

Expliquez les changements que vous avez l’intention d’apporter aux contrats d’utilisation et comment ils pourraient affecter les droits des utilisateurs

Inclut la possibilité de refuser les conditions d’utilisation mises à jour tout aussi bien que la possibilité de les accepter

Vous vous assurerez que les notifications vous informant des mises à jour peuvent être ignorées ou que l’test des mises à jour peut être retardé, et vous respecterez les choix de l’utilisateur et vous abstiendrez d’envoyer des notifications récurrentes.

Par ailleurs, l’Union européenne a également confirmé que le réseau de coopération pour la protection des consommateurs (CPC) sera chargé de surveiller activement la manière dont WhatsApp met en œuvre ces engagements avec ses mises à jour de politique à l’avenir et, si nécessaire, les fera respecter en prenant mesures à cet égard telles que l’imposition d’amendes.

