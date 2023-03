Voir RTVE en 8K : quand il arrivera, ce que l’on sait et comment on peut le voir

La TNT en 8K pourrait arriver bientôt, ce sont les dates auxquelles nous pourrons profiter de ce standard de haute qualité.

La 8K arrive à RTVE, découvrez quelles conditions doivent être remplies et quelle est la date de son lancement

Il existe de nombreuses façons de regarder la TNT. De nombreuses personnes choisissent d’utiliser des alternatives sur le réseau telles que les chaînes TNT, tandis que la plupart des mortels préfèrent généralement utiliser les décodeurs que tous les téléviseurs incluent aujourd’hui afin que nous puissions profiter du meilleur contenu télévisé gratuit de notre pays. Pour cette raison, il s’agit toujours d’améliorer le service et ses qualités. C’est pour cette raison que RTVE a annoncé qu’elle allait lancer un test pilote de ses chaînes en qualité 8K pour ceux qui disposent de téléviseurs adaptés à ces résolutions.

Il est vrai que la 4K n’est pas encore totalement implémentée. En fait, ce n’est que ce mois de décembre de l’année dernière qu’ils ont lancé une chaîne pour pouvoir profiter de la Coupe du monde de football du Qatar en définitions UHD. Cependant, il est toujours important de garder une longueur d’avance sur ces aspects.

Quand les émissions 8K de RTVE arriveront-elles ?

Pour le moment, on ne sait pas quand les premières diffusions 8K commenceront à avoir lieu. On ne sait même pas quels seront les délais car ils n’ont pas encore été détaillés. Tout découle de la Chaire RTVE de l’Université Polytechnique de Madrid (UPM) de l’École Technique Supérieure des Télécommunications en association avec Cisco.

Il faudra attendre la présentation à l’institut RTVE du test pilote pour en savoir plus sur cette problématique. Une description technique y sera faite et le pilote sera délivré comme tel.

Que sait-on du 8K de RTVE

C’est un projet d’une grande difficulté technologique. RTVE a déjà été le premier diffuseur à réaliser un test pilote en résolution 8K il y a deux ans. Cependant, maintenant, ce qu’ils veulent, c’est perfectionner la technique.

Le niveau de connaissance est très élevé et il s’agit d’un test pionnier dans le monde entier puisqu’il est nécessaire de diffuser un signal de résolution 8K en direct avec une très haute qualité et avec un multiplex UHF de bande passante 8MHz. Pour cela, outre l’entité publique et l’UPM, ils ont eu le support de Cisco, un expert des réseaux, qui a aidé à réaliser le transfert de cette technologie en utilisant la 5G.

Ils testent également la norme de diffusion DVB-T2, un système communément appelé TDT2 et qui permettra à l’entité publique de savoir si ce système est vraiment viable pour l’avenir. C’est donc un projet très intéressant mais encore très méconnu.

Comment vous pouvez voir la diffusion RTVE 8K

De RTVE, ils ont assuré qu’ils annonceraient plus tard quels seraient les délais afin que nous puissions voir ce premier test pilote sur notre télévision. Comme bonne preuve, cela implique qu’il s’agira d’une émission temporaire et dont l’objectif est d’améliorer la technologie existante. De cette façon, ce n’est pas quelque chose de solide qui sera prolongé dans le temps, mais plutôt une approche pour préparer une projection future sur l’état de la matière.

En tout cas, c’est un projet plutôt excitant pour l’avenir. Il est clair que ceux qui veulent profiter de ce premier test pilote devront d’abord disposer d’un téléviseur 8K, une technologie encore complexe et que très peu de téléviseurs ont à leur portée.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :