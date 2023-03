Comment regarder les Oscars 2023 en ligne depuis son mobile : toutes les options

Nous vous expliquons comment suivre en ligne les Oscars de cette année.

Suivez la 95e édition des Oscars en ligne

L’industrie cinématographique s’habille en ce mois de mars. La quatre-vingt-quinzième édition des Oscars remettra, comme chaque année, une vingtaine de récompenses au meilleur de l’industrie cinématographique de l’année 2022 passée. C’est une cérémonie au cours de laquelle on s’attend à un retour à la normale, récupérant pour cela une routine et une mise en scène plus « classique », qui se traduira peut-être par un long gala quoique oui, plein de surprises.

Ci-dessous, nous vous dirons tout ce que vous devez savoir pour regarder les Oscars 2023 en ligne : à quelle heure ont-ils lieu, quelles sont vos meilleures options pour suivre la cérémonie en ligne, comment les regarder depuis votre mobile, quels films sont nominés… mettez-vous au travail ! !

Quelle heure et quel jour sont les Oscars 2023

Les Oscars 2023 ont lieu le dimanche 12 mars 2023, bien qu’en France cette date corresponde au lundi 13 mars. Ainsi, pour suivre la remise des prix depuis la France, vous devrez attendre l’aube du dimanche au lundi, c’est-à-dire que vous devrez rester éveillé une bonne partie de la nuit du dimanche.

Plus précisément, les Oscars 2023 auront lieu entre une et cinq heures du matin, heure espagnole. La cérémonie commence officiellement à 17h00, heure de Los Angeles (GMT-8), ce qui équivaut à 2h00 en France (si vous êtes aux Canaries, il sera 1h00). Comme d’habitude, le tapis rouge commencera une heure plus tôt alors que la cérémonie dans son ensemble devrait durer au moins deux à trois heures, se terminant probablement entre 4 et 5 heures du matin en France.

Qui présente les Oscars 2023 ?

Les Oscars 2023 seront animés par Jimmy Kimmel. Le célèbre présentateur et showman américain a déjà présenté les galas 2017 et 2018, années au cours desquelles il a recueilli des critiques extrêmement positives.

Si vous souhaitez voir les Oscars 2023 depuis un pays d’Amérique latine, voici les heures auxquelles ils commenceront dans votre créneau horaire :

Mexique : 20h00 (20h00) le dimanche 12 mars.

Pérou : 20h00 (20h00) le dimanche 12 mars.

Colombie : 20h00 (20h00) le dimanche 12 mars.

Équateur : 8 heures de l’après-midi (20h00) le dimanche 12 mars.

Cuba : 8 heures de l’après-midi (20 h 00) le dimanche 12 mars.

Bolivie : 21h (21h00) le dimanche 12 mars.

Porto Rico : 21 h (21 h 00) le dimanche 12 mars.

Chili : 22h00 (22h00) le dimanche 12 mars.

Argentine : 22 h 00 (22 h 00) le dimanche 12 mars.

Uruguay : 22 h 00 (22 h 00) le dimanche 12 mars.

Comment regarder les Oscars 2023 en ligne : toutes les options

Vous avez différentes options pour suivre le gala des Oscars en direct, à la fois depuis votre mobile et depuis la télévision.

Regardez les Oscars 2023 sur Movistar+

L’option la plus simple (bien que payante) pour suivre les Oscars en direct est de le faire via Movistar+, la télévision payante de Telefónica. Malheureusement, il ne vous suffira pas de vous abonner à Movistar+ Lite puisque ce forfait de streaming n’inclut pas Estrenos 2, la chaîne sur laquelle le gala sera diffusé. Donc, il faudra que vous ayez contracté, oui ou non, une ligne fibre Movistar.

Si vous êtes très intéressé à regarder les Oscars en direct, c’est sans aucun doute la meilleure option. En ce sens, le principal avantage de l’inscription à Movistar+ est que la chaîne Estrenos 2 diffuse le gala avec les commentaires en français de journalistes spécialisés dans le cinéma.

Suivez gratuitement les Oscars 2023 sur Twitter

Si vous n’avez pas envie de dépenser de l’argent, l’une des options les plus différentes et aussi les plus amusantes pour suivre la cérémonie de l’Académie des arts et des sciences du cinéma est de le faire via Twitter.

Bien sûr, vous ne pourrez pas accéder à la diffusion en direct, mais vous pourrez voir les mèmes, les réactions, les clips et les commentaires en temps réel. Suivez simplement les hashtags officiels et c’est tout. Dans de nombreux cas, vous n’aurez même pas besoin d’un compte Twitter. Recherchez #Oscars ou #Oscars95 et vous aurez beaucoup de contenu mis à jour à la seconde près.

Ce même mécanisme de suivi est également valable pour Facebook, Instagram et TikTok, bien que notre recommandation soit de rester avec le réseau social du petit oiseau bleu. C’est là que vous trouverez les informations les plus récentes.

Regardez les Oscars 2023 en ligne et gratuitement sur YouTube

Bien qu’il soit loin des sources officielles, il est courant qu’il y ait des chaînes YouTube qui diffusent les Oscars 2023 en ligne. Désormais, il y a des chances que la plateforme retire le direct ou qu’il s’agisse d’une retransmission « capada » (uniquement avec des commentaires ou en basse résolution).

Notre conseil est d’essayer la plateforme : recherchez « Oscars 2023 en direct » et utilisez le filtre « En direct », vous trouverez certainement quelque chose.

Regardez les Oscars 2023 gratuitement en utilisant un VPN

Enfin, à moins d’être un peu bricoleur, cela vaudra la peine de prendre quelques minutes pour mettre en place un VPN avec lequel vous pourrez accéder gratuitement au streaming des Oscars 2023. Cette année ExpressVPN a intensifié avec les Oscars, étant l’un des les options gratuites les plus intéressantes.

Si vous le téléchargez et le configurez, ce qui se fait en moins de 5 minutes, vous pourrez vous connecter à Internet comme si vous étiez aux États-Unis, accédant ainsi aux mêmes plateformes vidéo que les américains. À partir de là, vous vous inscrivez au plan d’essai gratuit Hulu + Live TV, YouTube TV ou Fubo TV et vous êtes prêt à partir. Ces trois plateformes vous donneront un accès direct à la cérémonie tant que, oui, vous vous y connecterez avec votre service ou application VPN.

Une fois la cérémonie passée, vous n’aurez plus qu’à vous désabonner de l’essai gratuit que vous avez contracté sur les plateformes mentionnées et c’est tout. Allez, ce qu’on appelle un plan de cinéma.

Quels films sont nominés pour les Oscars 2023

Les Oscars récompensent la performance artistique dans différentes catégories, qui ont changé au fil des ans. Depuis la remise des prix (ils ont débuté en 1929), seules 5 catégories sont restées inchangées : meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur, meilleure actrice et meilleur scénario. Pour le reste, dans l’édition 2023, numéro 95, il y a au total 23 catégories différentes. Tour à tour, chaque catégorie compte un nombre variable de personnes et d’œuvres nominées, oscillant cette année entre 4 et 9.

Qui a remporté l’Oscar d’honneur 2023

L’Oscar d’honneur 2023 a déjà été remis. Au total, quatre prix différents ont été décernés à l’acteur Michael J. Fox, au réalisateur/producteur Euzhan Palcy, au réalisateur Peter Weir et à la réalisatrice Diane Warren. Ces prix ont été remis lors de leur propre cérémonie le 19 novembre 2022.

Films nominés pour l’Oscar du meilleur film

Pas de nouvelles au front

« Banshees » par Inisherin

Avatar : le sens de l’eau

Elvis

Tout à la fois partout

Les Fabelman

LE GOUDRON

Top Gun Non-conformiste

Le triangle de tristesse

Nominés aux Oscars du meilleur réalisateur

Martin McDonagh pour Banshees par Inisherin

Daniel Kwan et Daniel Scheinert pour Tout à la fois partout

Todd Field par TÁR

Steven Spielberg pour Les Fabelman

Nominés aux Oscars du meilleur acteur principal

Brendan Fraser pour La Baleine

Austin Butler par Elvis

Colin Farrell pour Banshees d’Inisherin

Paul Mescal dans Aftersun

Bill Nighy pour la vie

Nominations aux Oscars du meilleur acteur dans un second rôle

Ke Huy Quan pour Tout à la fois partout

Brian Tyree Henry pour Causeway

Judd Hirsh pour Les Fabelman

Brendan Gleeson pour Banshees par Inisherin

Barry Keoghan pour Banshees d’Inisherin

Nominations aux Oscars de la meilleure actrice principale

Cate Blanchett pour TAR

Ana de Armas pour Blonde

Andrea Riseborough pour À Leslie

Michelle Yeoh pour Tout à la fois partout

Michelle Williams pour Les Fabelman

Nominations aux Oscars de la meilleure actrice dans un second rôle

Angela Bassett pour Black Panther : Wakanda pour toujours

Jamie Lee Curtis pour Tous à la fois partout

Kerry Condon pour Banshees par Inisherin

Hong Chau par la baleine

Stephanie Hsu pour Tout à la fois partout

Nominés à l’Oscar du meilleur scénario original

Martin McDonagh pour Banshees par Inisherin

Daniel Kwan et Daniel Scheinert pour Tout à la fois partout

Tony Kushner et Steven Spielberg pour Les Fabelman

Todd Field par TÁR

Ruben Östlund pour Le Triangle de la tristesse

Films nominés pour l’Oscar du meilleur scénario adapté

Ils parlent (Sarah Polley, d’après le livre de Miriam Toews)

All Quiet on the Front (Edward Berger, Lesley Paterson, Ian Stokell, d’après le roman d’Erich Maria Remarque)

Living (Kazuo Ishiguro, basé sur Ikiru d’Akira Kurosawa, Shinobu Hashimoto et Hideo Oguni)

Poignards dans le dos: Le mystère de l’oignon de verre (Rian Johnson, basé sur Poignards dans le dos)

Top Gun Maverick (Peter Craig, Justin Marks, Ehren Kruger, Eric Warren Singer et Christopher McQuarrie, basé sur des personnages créés par Jim Cash et Jack Epps Jr.)

Films nominés pour l’Oscar du meilleur film étranger

Pas de nouvelles au front

Argentine, 1985

fermer

HE

La fille tranquille

Films nominés pour l’Oscar du meilleur film d’animation

Pinocchio de Guillermo del Toro

Marcel le coquillage chaussé

Le Chat Botté : Le Dernier Vœu

le monstre marin

Grille

Films nominés pour l’Oscar du meilleur documentaire

tout ce qui respire

Beauté et douleur (Toute la beauté et l’effusion de sang)

Feu d’amour

Une maison faite d’éclats

Navalny

Films nominés pour l’Oscar de la meilleure photographie

Pas de nouvelles au front

Bardo, fausse chronique de quelques vérités

Elvis

l’empire de la lumière

le goudron

Films nominés pour l’Oscar du meilleur design de production

Pas de nouvelles au front

Avatar : le sens de l’eau

Babylone

Elvis

Les Fabelman

Films nominés pour l’Oscar du meilleur montage

LE GOUDRON

Top Gun Non-conformiste

Elvis

« Banshees » par Inisherin

Tout à la fois partout

Films nominés pour l’Oscar du meilleur son

Pas de nouvelles au front

Avatar : le sens de l’eau

Elvis

homme chauve-souris

Top Gun Non-conformiste

Films nominés pour l’Oscar des meilleurs costumes

Babylone

Panthère noire : Wakanda pour toujours

Tout à la fois partout

Elvis

Le voyage de Mme Harris à Paris

Films nominés pour l’Oscar du meilleur maquillage et coiffure

Pas de nouvelles au front

homme chauve-souris

Panthère noire : Wakanda pour toujours

Elvis

La baleine

Films nominés pour l’Oscar de la meilleure chanson originale

Black Panther : Wakanda Forever – Lift Me Up de Tems, Ludwig Göransson, Rihanna et Ryan Coogler

RRR – Naatu Naatu de Kala Bhairava, MM Keeravani et Rahul Sipligunj

Dites-le comme une femme – Applaudissements par Diane Warren

Top Gun Maverick – Tiens ma main par Lady Gaga

Tout à la fois partout – Ceci est une vie par David Byrne, Mitski et Son Lux

Films nominés pour l’Oscar de la meilleure musique originale

Pas de nouvelles au front

Babylone

« Banshees » par Inisherin

Les Fabelman

Tout à la fois partout

Films nominés pour l’Oscar des meilleurs effets spéciaux

Pas de nouvelles au front

Avatar : le sens de l’eau

homme chauve-souris

Panthère noire : Wakanda pour toujours

Top Gun : Maverick

Courts métrages nominés pour l’Oscar du meilleur court métrage

Un au revoir irlandais

ivalue

la pupille

La valise rouge

Balade nocturne

Courts métrages nominés à l’Oscar du meilleur court métrage documentaire

Les chuchoteurs d’éléphants

échouer

Comment mesurez-vous une année?

L’effet Marsha Mitchell

Étranger à la porte

Courts métrages nominés pour l’Oscar du meilleur court métrage d’animation

Le garçon, la taupe, le renard et le cheval

Le marin volant

Marchands de glace

Mon année de bites

Une autruche m’a dit que le monde est faux et j’y ai cru

