"Comment puis-je supprimer...": ce sont les applications les plus détestées des utilisateurs

Dans le monde, la grande majorité des commentaires concernant les applications sur les réseaux sociaux sont négatifs. Pour cette raison, nous allons décomposer les applications les plus détestées par les utilisateurs de notre pays.

Découvrez quelles sont les applications qui suscitent le plus de haine parmi les utilisateurs en France et dans le monde

Se demander comment supprimer une application que l’on n’aime pas est courant. Parfois, ce n’est pas aussi simple que de simplement faire glisser l’icône dans la corbeille et de cliquer sur « désinstaller », mais dans de nombreux cas, ils sont préinstallés. D’autres fois, nous nous demandons comment supprimer une certaine application à cause de la manie qu’elle suscite en nous, ce qui n’est pas étrange si elle n’a pas pu remplir la fonction dans laquelle nous placions nos espoirs.

Ainsi, une étude réalisée par ElectronicsHub en avril 2022 a révélé quelles applications généraient le plus de haine chez les utilisateurs. Pour ce faire, ils se sont basés sur une étude exhaustive sur les réseaux sociaux, obtenant ainsi des résultats assez intéressants qui ne laissent aucun doute sur les orientations de consommation de la majorité des utilisateurs dans chaque pays du monde.

Les applications les plus détestées par les utilisateurs en France

Pour commencer, le fait qu’il s’agisse d’applications très détestées n’indique pas qu’elles sont mauvaises en tant que telles. Certains d’entre eux sont préinstallés sur nos téléphones portables. Cela nous donne d’emblée envie de ne pas les avoir et la difficulté à les désinstaller génère de la « haine » à leur égard. D’autre part, beaucoup d’entre eux sont détestés par le public pour d’autres raisons qui découlent de leur utilisation intensive. De la même étude, ils ont assuré qu’il y a des pays dans lesquels pratiquement 25% des messages sur ces programmes se plaignent de leur fonctionnement.

D’autre part, l’étude elle-même fait une approche sectionnelle de ces applications. Pour avoir une vision plus claire des applications et montrer une vision plus réelle de quelles sont les applications les plus détestées dans les différents pays. Ceux-ci sont:

Réseaux sociaux

applications de rencontres

Divertissement

Jeux

crypto-monnaies

Envoi d’argent

Cela étant dit, nous allons passer en revue ceux qui génèrent le moins de sympathie dans chaque catégorie.

Réseaux sociaux

La France surprend par son niveau de haine envers une candidature inattendue. Ce n’est pas une application très suivie dans notre pays qui occupe le Top1, donc beaucoup pourraient la considérer comme une vraie surprise. Il s’agit ni plus ni moins de « Reddit », la plus grande communauté de forum au monde. En fait, beaucoup de gens se demandent ce qu’est reddit car si vous n’êtes pas dans le monde, il peut être un peu difficile de comprendre comment cela fonctionne.

applications de rencontres

Il est suivi de près, comment pourrait-il en être autrement, par un site de rencontre. Cette fois c’est au tour de « POF », une application très similaire à « Tinder » mais qui n’atteint pas son niveau de succès. De cette façon, on peut observer comment la situation change globalement par rapport à notre pays. Cependant, il semble que la « haine » des candidatures se propage généralement entre les pays voisins. Quelque chose qui se voit dans le fait qu’une bonne partie de l’Europe a une haine amère envers Reddit. Par contre, deux de nos plus proches voisins (la France et l’Italie) ont une certaine haine envers POF, ce n’est donc pas leur application préférée pour trouver l’amour.

Dans tous les cas, ne vous inquiétez pas si vous n’avez pas trouvé l’amour grâce à POF en France, car il existe un grand nombre d’applications de flirt où vous pourrez peut-être gagner le cœur de quelqu’un.

Divertissement

C’est vrai, l’application de Gabe Newell est la plus détestée dans la catégorie divertissement. « Steam » est la plate-forme de jeu PC par excellence. Malgré cela, si l’on parle de téléphones portables il semblerait que l’application ne suscite pas les passions. Il est vrai qu’elle a été mise à jour récemment, mais il faut aussi tenir compte du fait que l’étude date d’avril 2022, avant cette amélioration. Qui sait si elle continuera d’être la plus détestée en ce moment, ce qui est clair, c’est que la version précédente a reçu des tonnes de haine pendant des décennies sans être mise à jour.

Les autres plateformes qui ne reçoivent pas beaucoup d’amour sont : Disney + et Netflix.

Jeux

L’un des jeux les plus téléchargés sur le Play Store est également l’un des plus détestés. « Homescapes » compte plus de 100 millions de téléchargements, en grande partie grâce à sa publicité agressive sur les réseaux sociaux. En tout cas, il s’agit d’un puzzle game largement suivi par une grande partie de la communauté. Cependant, de nombreux utilisateurs considèrent qu’il s’agit d’un jeu trop difficile pour ce qu’on peut en attendre.

Même si vous ne l’avez pas joué, cela vous semble certainement familier. Sa publicité se trouve généralement dans pratiquement toutes les applications de jeux vidéo. C’est peut-être pour cette raison que beaucoup de gens attendaient autre chose du titre. Cependant, si vous cherchez un titre pour tuer les heures, cela peut valoir la peine de l’essayer.

crypto-monnaies

Dans la catégorie des crypto-monnaies, l’application la plus détestée est Kraken. Il semble que ce que les utilisateurs reprochent le plus, c’est le manque de langue espagnole. Étant une application complexe puisqu’il s’agit d’une application destinée aux actifs monétaires, la situation devient un peu compliquée et génère de la peur chez les utilisateurs au cas où ils feraient une erreur dans quelque chose de spécifique.

Malgré tout, les évaluations générales de cette application sont très positives, avec 4,5 étoiles.

Envoi d’argent

Venmo est le plus détesté en France dans la catégorie des transferts d’argent. Bien que cela puisse paraître surprenant, cette application n’est pas téléchargeable dans notre pays. C’est peut-être pour cette raison qu’il est si détesté, car il est possible qu’il fasse partie du bloatware ennuyeux de certains téléphones. Cette application fait partie du groupe PayPal et son objectif est d’effectuer facilement des paiements entre utilisateurs d’une manière très similaire à Bizum.

Quelle est l’appli la plus détestée au monde ?

L’application la plus détestée au monde est Roblox. Nous sommes face à une application qui forme un véritable métavers bien avant que le concept ne se répande. Son public, généralement des enfants, peut voyager dans différents univers programmés par d’autres jeunes ou adultes et dans lesquels les règles diffèrent sensiblement. Certains sont des lieux sociaux pour rencontrer vos amis et d’autres sont des jeux dans lesquels nous devrons affronter nos rivaux ou coopérer pour réaliser quelque chose. C’est certainement très divertissant, mais cela suscite la haine de son public cible.

Malgré le fait qu’en France elle ne fasse pas partie du top de la haine, il existe dans le monde une application qui suscite la colère de nombreux utilisateurs. Il ne pouvait s’agir que de Tinder. L’application de rencontres dans le décompte mondial est la deuxième moins appréciée des utilisateurs. Il semble qu’il soit difficile de trouver l’amour sur les réseaux sociaux conçus pour cela et que le chagrin se transforme en haine envers l’application de rencontre nord-américaine. Il est clair que de nombreux utilisateurs ont décidé de faire glisser cette application vers la gauche.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :