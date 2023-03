Comment faire fonctionner votre appareil photo Samsung Galaxy beaucoup plus rapidement avec un simple réglage

Modifiez ce paramètre dans les paramètres de votre mobile Samsung afin que les captures de photos soient plus rapides.

Avec ce réglage simple, vous pouvez rendre l’appareil photo de votre mobile Samsung plus rapide lors des captures.

Camera Assistant est une application pour appareil photo lancée il y a quelques mois par Samsung qui élargit les options disponibles lors de la prise de photos avec votre Samsung Galaxy. L’une des choses que nous aimons le plus dans cette application est qu’elle nous aide à faire fonctionner la caméra mobile Samsung beaucoup plus rapidement, c’est-à-dire qu’elle prend moins de temps à capturer.

Et c’est que l’application appareil photo de votre Samsung n’est pas aussi rapide qu’elle devrait l’être, même si heureusement vous pouvez le résoudre avec ce simple réglage. Dès que votre doigt touche le déclencheur, la photo est prise. De cette façon, vous pourrez obtenir plus d’images à des moments clés, notamment ceux qui ne durent que quelques instants.

Pour le moment, Camera Assistant n’est pas compatible avec tous les smartphones de la firme sud-coréenne. Ensuite, nous vous dirons sur quels mobiles il est disponible et quelles étapes vous devez suivre pour que la caméra fonctionne plus rapidement.

Comment faire fonctionner votre appareil photo Samsung plus rapidement

Les téléphones Samsung compatibles avec l’application Camera Assistant sont ceux qui ont le système d’exploitation One UI 5 basé sur Android 13, du moins pour le moment. Pour vérifier que vous pouvez l’utiliser sur votre terminal, vous pouvez également accéder au Galaxy Store et télécharger Camera Assistant. Une fois téléchargé, ouvrez-le et confirmez que vous pouvez accéder à ses fonctionnalités normalement. Si ce n’est pas possible, réessayez à l’avenir, car sa compatibilité augmentera au fil des mois.

Si Camera Assistant fonctionne sur votre mobile, n’attendez plus et profitez de ses options pour améliorer les performances de la caméra. Comme nous le disons, l’un de ses paramètres fonctionne pour accélérer la vitesse de capture. Oubliez l’attente de quelques secondes entre les photos, cela ne sera plus nécessaire. Pour y parvenir, voici les étapes que vous devez suivre :

Ouvrez Camera Assistant sur votre mobile. Appuyez sur « Vitesse de capture ». Sélectionnez « Priorité à la vitesse » dans les résolutions normale et élevée.

Une fois cette fonction activée, l’appareil photo de votre mobile Samsung prendra la photo lorsque vous toucherez le déclencheur et non lorsque vous le relâcherez, comme il le faisait auparavant. Comme vous l’avez vu dans les options de vitesse de capture, vous donnez ainsi la priorité à la vitesse plutôt qu’à d’autres aspects tels que la qualité d’image ou l’équilibre entre les deux. L’expérience sera beaucoup plus rapide et vous permettra de prendre plus de photos dans ces instants fugaces qui ne durent que quelques secondes.

Étant uniquement disponible dans Camera Assistant, ce paramètre est exclusif aux utilisateurs de téléphones Samsung très avancés. Par conséquent, la bonne chose à faire serait que le fabricant ajoute cette option à l’application générale de l’appareil photo disponible sur tous ses appareils. Pour le moment, nous ne savons pas si cela se produira, mais nous savons que la compatibilité de Camera Assistant sera étendue dans un avenir immédiat. Pour cette raison, nous vous recommandons de garder un œil sur l’actualité pour en profiter au maximum dès qu’elle sera disponible pour votre terminal.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :