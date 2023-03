Bourses d’études pour étudiants 2023-2024: comment postuler, combien d’argent ils peuvent vous donner et qui peut le faire

Comme chaque année, le ministère de l’Éducation a ouvert la période des bourses d’études grâce auxquelles les étudiants peuvent couvrir les frais de leurs cours universitaires et non universitaires.

La période de demande de bourse pour l’année scolaire 2023-2024 est déjà ouverte et c’est tout ce qu’il faut savoir sur le sujet

Comme chaque année, les bourses pour les étudiants de la rentrée 2023-2024 arrivent. En d’autres termes, une aide peut désormais être demandée pour les étudiants qui vont suivre un type de service éducatif l’année prochaine. Et comme chaque année, des doutes surgissent quant à savoir qui peut les demander, comment le faire et combien d’argent vous pouvez obtenir en prenant la bourse. Ici, nous allons vous dire tout ce que vous devez savoir pour que vous restiez serein et puissiez accéder à cette opportunité qui représente un soulagement économique pour tous ceux qui rencontrent certaines difficultés en raison de la situation que traverse le monde en général.

Ce que vous pouvez faire avec ces bourses dépend de vous. Par exemple, vous pouvez l’utiliser pour renouveler votre équipement avec les meilleurs ordinateurs portables pour étudiants ou obtenir des applications pour étudiants universitaires qui vous faciliteront la vie au quotidien. Encore une fois, ce ne sont que quelques exemples, vous pouvez le dépenser comme bon vous semble et le ministère de l’Éducation ne vous demandera pas d’explications.

Date limite pour demander la bourse pour les étudiants 2023-2024

Les bourses vont ouvrir très bientôt. Les candidatures ne sont pas encore ouvertes mais l’appel apparaît généralement chaque année entre mars et mai. Les dates précises n’ont pas encore été publiées mais il est important d’être conscient de leur apparence. En tout cas, on pense que ce sera du 30 mars au 16 mai.

Si vous avez déjà reçu une bourse au cours d’autres années, lorsque l’appel s’ouvrira, ils vous enverront automatiquement un e-mail pour vous avertir que vous pouvez désormais postuler pour la bourse. Cependant, il est également fortement recommandé d’accéder au site Web des bourses du ministère de l’Éducation au cas où votre courrier électronique aurait été perdu.

Du ministère de l’Éducation lui-même, il est recommandé de ne pas quitter la bourse pour le dernier jour car vous pouvez rester hors du temps. Il peut toujours y avoir un revers qui vous empêche d’accéder à cette aide, il est donc important que vous le fassiez le plus tôt possible.

Montant des bourses pour étudiants 2023-2024 : qui peut en faire la demande ?

Les bourses peuvent être demandées par tout étudiant de Baccalauréat, FP, licence ou master universitaire. Ceux qui sont dans un centre de préparation à l’accès à l’Université pour les plus de 25 ans et ceux qui font partie d’un centre de formation de la Garde civile ou des Forces armées, d’enseignement artistique, d’écoles supérieures religieuses ou de langues peuvent également en faire la demande. . Bien sûr, il existe des différences importantes si nous allons prendre l’un ou l’autre, nous allons donc expliquer en quoi chacun d’eux diffère.

Étudiants de premier cycle ou de maîtrise

Le ministère de l’Éducation utilise un algorithme basé sur le niveau de revenu de votre unité familiale pour déterminer combien d’argent vous pouvez obtenir dans le montant fixe. C’est le maximum que vous pouvez obtenir :

Bourse d’études: ps la plus facile à obtenir et couvre le coût de vos frais de scolarité. Si vous étudiez dans une université privée, cela ne couvrira que l’argent que votre communauté autonome a déterminé pour cela.

Pour les revenus familiaux : vous pouvez obtenir jusqu’à 1 700 euros selon le niveau de revenus de votre noyau familial.

Pour le changement de résidence : vous pouvez obtenir jusqu’à 2500 euros si vous devez quitter votre résidence habituelle en tant qu’étudiant.

Par excellence : de 8 à 8,49 vous toucherez 50 euros, de 8,50 à 8,99 ce sera 75 euros, si vous avez de 9 à 9,49 vous opterez pour 100 euros et enfin si vous avez entre 9,50 et 10 ce sera 125 euros.

En dehors de cela serait le montant variable. Encore une fois, à l’aide d’un algorithme, le ministère répartira l’argent qui reste entre tous les étudiants. Par conséquent, vous recevrez une certaine somme d’argent en fonction de vos revenus et des notes que vous avez obtenues l’année précédente. Le montant variable sera toujours au minimum de 60 € si vous n’êtes pas inscrit à tous les crédits annuels (60 crédits au moins) ou si vous êtes un étudiant qui n’a plus que le TFG. Les étudiants de préparation à l’accès de 25 ans n’auront pas non plus accès à plus d’argent.

étudiants non universitaires

Le processus est très similaire à ce qui est suivi lorsque vous êtes étudiant à l’université. Ce qui change, ce sont les montants et quelques petits détails en fonction du type d’éducation que vous recevez.

Bourse de base : cette bourse est utilisée pour couvrir les frais de scolarité pour les études de PF mais elle est également accordée à tous les étudiants non universitaires qui demandent la bourse au ministère.

Pour les revenus familiaux : vous pouvez obtenir jusqu’à 1 700 euros selon le niveau de revenus de votre noyau familial.

Pour le changement de résidence : vous pouvez obtenir jusqu’à 2500 euros si vous devez quitter votre résidence habituelle en tant qu’étudiant.

Par excellence : de 8 à 8,49 vous toucherez 50 euros, de 8,50 à 8,99 ce sera 75 euros, si vous avez de 9 à 9,49 vous opterez pour 100 euros et enfin si vous avez entre 9,50 et 10 ce sera 125 euros.

Il se passe exactement la même chose avec le montant variable qu’avec les étudiants universitaires.

Comment postuler à la bourse pour étudiants 2023-2024 via Internet

Accéder à la bourse du Ministère cette année est très simple. Depuis quelque temps, ils ont conçu un portail dans lequel, en plus de faciliter le processus, ils clarifient tous les doutes de manière claire et concise. Le site Web est becaseducacion.gob.es. Une fois à l’intérieur, c’est aussi simple que d’accéder au siège électronique de la bourse générale. À partir de là, vous n’aurez qu’à laisser vos données et tout sera prêt à être géré par le ministère.

Selon la Communauté autonome à laquelle vous appartenez, vous pouvez également accéder à des bourses de vos propres plans. De plus, chaque université a également ses propres bourses en fonction de la situation économique que traverse votre famille. Si vous n’obtenez pas la bourse du ministère, ne vous inquiétez pas, car il peut y avoir une autre bourse à laquelle vous pouvez accéder.

