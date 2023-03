Comment envoyer des messages cryptés ou secrets sur WhatsApp

Nous vous expliquons comment vous pouvez devenir un véritable espion moderne sur WhatsApp.

WhatsApp propose chaque jour de plus en plus de fonctionnalités pratiques et curieuses

WhatsApp vous permet des choses vraiment farfelues, comme l’envoi de messages vides. Et c’est très simple… si vous savez comment faire, bien sûr. Vous pouvez également envoyer des messages codés ou avec des cryptages différents, de sorte que seuls vous et l’intéressé (qui doit également savoir comment décoder les messages) le sachent. Puisque la connaissance est le pouvoir, nous allons vous expliquer comment envoyer du code ou des messages secrets sur WhatsApp, pour que vous vous sentiez comme un agent secret du 21ème siècle.

La première chose que nous devons faire, évidemment, est de télécharger WhatsApp, bien que vous l’ayez probablement déjà installé sur votre mobile, tablette ou PC. Et un petit avertissement : ce tutoriel pour envoyer des messages cryptés n’a rien à voir avec le piratage de WhatsApp : il s’agit de méthodes sûres et très simples qui ne comportent aucun risque.

Comment envoyer des messages cryptés sur WhatsApp avec Planet Calc

Dans Planet Calc, vous trouverez différents types de cryptage avec lesquels jouer avec WhatsApp.

Dans Planet Calc, vous trouverez différents types de cryptage avec lesquels jouer avec WhatsApp. Examinons certains d’entre eux plus en détail. Pour tous les exemples, nous allons utiliser la phrase joker « Nous nous retrouvons au bar habituel à onze heures », quelque chose que vous pourriez certainement envoyer à quelqu’un en secret.

Comment utiliser le cryptage A1Z26

A1Z26 est l’un des systèmes de cryptage les plus simples à utiliser, puisqu’il suffit de changer chaque lettre par sa position dans l’alphabet. Si A est 1, B est 2, C est 3, et ainsi de suite jusqu’à atteindre Z, qui est égal à 26.

De plus, Planet Calc vous donne la possibilité dans ce cas de placer le message crypté et de le décrypter, afin que votre ami n’ait pas à le faire manuellement. Malheureusement, cette solution n’est pas toujours présente, comme dans le cas que nous présentons ci-dessous.

Comment utiliser le chiffre de César

Maintenant, nous augmentons la difficulté d’un cran avec le chiffre de César. Ce cryptage utilise un langage rotatif via la clé ROTN, où ROT indique ‘Rotate’ et ‘N’ le nombre de fois pour crypter et décrypter le message. Si cela vous a dérouté, avec un exemple, vous le verrez mieux.

ROT1 changera chaque ‘A’ de la phrase en ‘B’, car ce que nous avons fait, c’est avancer d’une lettre dans l’alphabet. ROT2 avancera de deux positions, donc un ‘A’ deviendra un ‘C’. ROT3 le transformera en ‘D’ et ainsi de suite. Ainsi, la phrase « On se retrouve à onze heures dans le bar habituel » ressemblerait à ceci, selon que l’on choisisse ROT1, ROT2, ROT3…

Comment utiliser le chiffre de Vigenère

Le chiffre de Vigenère est basé sur le précédent, mais il est beaucoup plus difficile à déchiffrer, puisqu’une table est prise en compte pour encoder les différentes lettres du message. En bref : chaque lettre peut devenir aléatoire en suivant différents ROTN. Par exemple, le mot LEMON suit la séquence ROT11-ROT4-ROT12-ROT14-ROT13.

Comment envoyer des messages cryptés sur WhatsApp avec Cipher Decoder

Si vous pouvez utiliser Planet Calc sur le Web, sur Android, nous trouvons également une application très utile pour envoyer des messages cryptés sur WhatsApp. Son nom est Cipher Decoder et vous y trouverez ce dont vous avez besoin : une boîte dans laquelle placer le message à encoder, sélectionner le type de cryptage que vous souhaitez et le résultat du cryptage. Plus tard, vous pourrez enregistrer le cryptage et le partager avec des applications tierces, parmi lesquelles, évidemment, WhatsApp. Cette application est très polyvalente, car elle dispose de nombreux types de cryptage différents : les César et de Vignère déjà mentionnés, et d’autres tels que ASCIII, Hexadécimal, Atbash ou Morse.

Télécharger Cipher Decoder sur Google Play

Bien entendu, cette application Android gratuite nous permettra également de déchiffrer les codes qui nous sont envoyés : nous n’aurons qu’à choisir l’option ‘Traduire’ au lieu de ‘Créer’.

Comment créer une conversation secrète sur WhatsApp

Pour aller un peu plus loin et avoir encore plus de confidentialité dans WhatsApp, vous pouvez démarrer une conversation avec des messages cryptés et, en plus, ils s’autodétruisent avec le temps. Cette fonction est disponible pour chaque message que vous envoyez, bien que vous puissiez également la configurer pour que, par défaut, dans une salle de chat spécifique, tous les messages envoyés disparaissent sans laisser de trace. Plus hermétique, impossible.

Pour régler un chat afin que toutes les photos et vidéos que nous envoyons disparaissent, vous devrez appuyer sur le nom du contact et faire défiler l’écran jusqu’à ce que vous voyiez l’option ‘Messages temporaires’ qui, par défaut, apparaîtra désactivée. Si vous appuyez dessus, vous pouvez définir une limite de temps pour l’affichage desdites images ou vidéos. de 24 heures à 90 jours. Si vous choisissez « Essayer une durée de message par défaut », tous les messages envoyés dans les nouveaux chats que vous créez auront la durée que vous souhaitez.

Si nous voulons désactiver cette option et faire en sorte que les messages restent pour toujours dans les salons de discussion, nous n’aurons qu’à suivre le même itinéraire qu’auparavant et choisir ‘Désactivé’. Ce tutoriel fonctionne également pour les groupes.

Avec toutes ces solutions que nous vous avons données, vous deviendrez un vrai pro des messages chiffrés sur WhatsApp. Comme vous avez pu le constater, il s’agit d’un système très simple et efficace si vous souhaitez avoir certaines conversations à l’abri des regards indiscrets.

